18 комментариев

История «Лутона» похожа на сказку: еще 9 лет назад клуб играл в Национальной лиге (5-й дивизион, где вместе с профессиональными командами играют полупрофессионалы). А затем – невероятий подъем: в 2014 году «Лутон» вышел в Лигу 2, в 2018-м – в Лигу 1, в 2019-м – в Чемпионшип, а теперь команда пробилась в Премьер-лигу. За такой короткий срок эту дистанцию проходила только одна команда в истории – «Уимблдон» (с 1977-го по 1986-й).

В этой истории есть еще один прекрасный сюжет: весь этот путь с командой проделал опорник Пелли Раддок-Мпанзу. Он первый, кто вышел из пятой лиги в АПЛ с одной командой.

Сыграл матч за «Вест Хэм» (в центре обороны), получил похвалу от Эллардайса и поехал в «Лутон»

В октябре 2013-го Мпанзу вышел в старте «Вест Хэма» против «Бернли» (2:0) – отыграл весь матч в центре защиты и помог команде пробиться в четвертьфинал Кубка лиги. Тогдашний тренер лондонцев Сэм Эллардайс похвалил 19-летнего парня: «Это был их большой шанс. Три игрока, все защитники, Пелли Раддок-Мпанзу, Дэн Поттс и Лео Чемберс. Они могут очень гордиться собой».

Никто из этой тройки так и не закрепился на высшем уровне. Мпанзу больше никогда не играл за «Вест Хэм» – уже в следующем месяце его отправили в «Лутон» на правах аренды, а еще два месяца спустя (в январе 2014-го) продали. Сумму трансфера не раскрывали, но для «Лутона» игрок со временем стал бесценным.

Интересно, что в 2015-м в «Лутон» перешел и Дэн Поттс – тот самый парень, которого вместе с Мпанзу нахвалиал Эллардайс. Обоим сейчас по 29 лет, оба накануне играли в финале за выход в АПЛ – Мпанзу заменили в дополнительное время, а Поттс наоборот вышел в овертайме.

Судьба третьего молодого игрока с того кубкового матча сложилась куда плачевннее: Лео Чемберс, который вызывался в сборные Англии с 16 до 19 лет, из-за травм завершил карьеру в 24 года – в полупрофессиональном «Кингстониане».

Под 400 матчей за «Лутон» и статус легенды в 29 лет

В «Лутоне» Мпанзу тоже начинал центрдефом, но очень скоро переместился в опорную зону. В первый же сезон помог команде выйти в четвертый дивизион и сразу же отметил: решение уйти из «Вест Хэма» было правильным, ведь теперь у него есть золотая медаль!

Жалеть Мпанзу точно не о чем. Он регулярно играет в основе «Лутона»: у полузащитника есть сезоны по 40+ матчей как в Лиге 1 и Лиге 2, так и в Чемпионшипе. В минувшем сезоне набралось чуть меньше – 37 игр во всех турнирах, в которых он забил трижды и отдал одну голевую

Общая статистика впечатляет: Мпанзу отыграл в футболке «Лутона» 367 матчей (23 гола +34 ассиста). Еще сезон и футболист ворвется в топ-10 по матчам за всю 138-летнюю историю клуба.

Пелли родился в пригороде Лондоне, но благодаря успешной игре за «Лутон» и конголезским корням ему удалось добраться до сборной ДР Конго (в 2021-м отыграл в двух товарищеских играх).

«У меня такое чувство, что я прошел футбол! Могу уйти на пенсию прямо сейчас, – в шутку бросил Мпанзу в эфире Sky Sports после выхода в АПЛ. – Это было большое путешествие, мы прошли через взлеты и падения. Но в конце концов важна вера в себя».

Одним из самых болезненных поражений стал плей-офф 2017 года, когда «Лутон» пропустил в финал за выход в Лигу 1 «Блэкпул». На выезде команда Мпанзу проиграла 2:3, но дома вела 3:1, пока не пропустила на 76-й и 95-й минутах. «Душевная боль от того проигрыша была невероятной, было тяжело пропускать на последних минутах», – вспоминает полузащитник.

Теперь все это в прошлом. Мпанзу нет и 30, но его уже признают легендой «Лутона». Вот мнение бывшего игрока и тренера команды Мика Харфорда: «Пелли – культовая фигура в этом клубе. Он играет решающую роль для нашего успеха».

А это оценка главного тренера Роба Эдвардса: «Он как мотор коллектива, сердце команды. Пелли – по-настоящему честный парень, очень трудолюбивый, это понятно по тому, как он поднимается с клубом все выше и выше. Он занимает важное место и в раздевалке, и на поле».

Мпанзу начинал в «Вест Хэме», но добрался до АПЛ обходным и очень тернистым путем. Теперь главное не попасть под летнюю чистку, хотя статус талисмана клуба должен на какое-то время обезопасить.

«Я – игрок Премьер-лиги, – не может поверить Пелли. – Мы сделали это, теперь в Лутоне закатят вечеринку на все лето».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/David Klein; Gettyimages.ru/Nathan Stirk; AFP/MI News / NurPhoto