Защитник «Униона» не забил в пустые ворота. Дальше случился самый милый неожиданный поворот

Доказательство уникальной атмосферы в «Унионе».

Берлинский «Унион» в 1/8 финала Кубка Германии обыграл «Вольфсбург» (2:1). Самый эпичный момент матча припасли на 95-ю минуту.

Вот видео этой трагикомедии. Сейчас разберем развязку.

Проигрывающий «Вольфсбург» на последних минутах пригласил на последний угловой голкипера Павао Первана. Розыгрыш вышел неудачным: вместо опасного момента команда Нико Ковача получила опаснейшую контратаку на свои ворота. Защитник «Униона» Йосип Юранович сделал все идеально: забрал подбор, пробросил мяч мимо соперника к флангу, сделал заброс в сторону чужих ворот – получился идеальный пас на ход для Жерома Руссийона, который выскочил на замену на 90-й минуте.

Ситуация перед воротами «Вольфсбурга».

Руссийон спокойно принял мяч, но зачем-то начал подрабатывать его перед пустыми воротами. За это время защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен добежал до ворот и сделал сэйв после несильного удара француза.

Сразу после неловкого эпизода прозвучал финальный свисток, и игроки «Униона» оперативно прибежали утешать лежащего на поле Руссийона. И праздновать с ним выход в четвертьфинал.

Жером быстро пришел в себя. После того, как он поднялся с газона, Юранович поставил мяч на линию вратарской, а Руссийон катнул его в ворота. Фанаты «Униона» одобрительно загудели, а француз сначала поднял руки в знак извинения, а затем поаплодировал трибунам.

Забавный факт: Руссийон перешел в «Унион» чуть больше двух недель назад, а до этого четыре года отыграл в… «Вольфсбурге»!

Юранович – тоже новичок, пришел вместе с Руссийоном из «Селтика». Похоже, оба уже свыклись с семейной атмосферой «Униона».

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij