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Защитник «Униона» не забил в пустые ворота. Дальше случился самый милый неожиданный поворот

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Унион Берлин Унион Берлин
Йосип Юранович Йосип Юранович
Жером Руссийон Жером Руссийон
Вольфсбург Вольфсбург
Микки ван де Вен Микки ван де Вен
Футбол Футбол

Доказательство уникальной атмосферы в «Унионе».

Берлинский «Унион» в 1/8 финала Кубка Германии обыграл «Вольфсбург» (2:1). Самый эпичный момент матча припасли на 95-ю минуту.

Вот видео этой трагикомедии. Сейчас разберем развязку.

Проигрывающий «Вольфсбург» на последних минутах пригласил на последний угловой голкипера Павао Первана. Розыгрыш вышел неудачным: вместо опасного момента команда Нико Ковача получила опаснейшую контратаку на свои ворота. Защитник «Униона» Йосип Юранович сделал все идеально: забрал подбор, пробросил мяч мимо соперника к флангу, сделал заброс в сторону чужих ворот – получился идеальный пас на ход для Жерома Руссийона, который выскочил на замену на 90-й минуте. 

Ситуация перед воротами «Вольфсбурга».

Руссийон спокойно принял мяч, но зачем-то начал подрабатывать его перед пустыми воротами. За это время защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен добежал до ворот и сделал сэйв после несильного удара француза.

Сразу после неловкого эпизода прозвучал финальный свисток, и игроки «Униона» оперативно прибежали утешать лежащего на поле Руссийона. И праздновать с ним выход в четвертьфинал. 

Жером быстро пришел в себя. После того, как он поднялся с газона, Юранович поставил мяч на линию вратарской, а Руссийон катнул его в ворота. Фанаты «Униона» одобрительно загудели, а француз сначала поднял руки в знак извинения, а затем поаплодировал трибунам.

Забавный факт: Руссийон перешел в «Унион» чуть больше двух недель назад, а до этого четыре года отыграл в… «Вольфсбурге»! 

Юранович – тоже новичок, пришел вместе с Руссийоном из «Селтика». Похоже, оба уже свыклись с семейной атмосферой «Униона».

«Унион» внезапно отказался от Иско. До этого клуб и игрок мило заигрывали в соцсетях

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij

16 комментариев

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Олег Ивакин
Посмотреть бы, что бы сделала эта команда с этим защитником, если бы он так не забил при счёте 1:2...
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Константин Б
Ответ Kid.Nokkvi
Заболотный бы и второй раз не реализовал
На Пикабу так не ржал. Спасибо.
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Адам Адамов
За судьей кто следил?)))
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Александр Бородин
Ответ Kid.Nokkvi
Заболотный бы и второй раз не реализовал
Ну ты бы наверное 10 из 10 забил бы!
+1
0
+1
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гилберт
Ну он просто видел как в своё время Гиггз не забил в пустые с правой и решил пробить сильной ногой.
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fc_champion
Юранович не зря подошел первым. Как говорится, виноват дающий :)
0
-2
-2
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Дмитрий Шумак
Ответ Muni Klar
А Торрес в перекладину попал бы
Кержаков бы сказал : бил, бью и буду бить😊
+3
-1
+2
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Cearvm
Руссийон подрабатывал, потому что левша, а мяч под ногу не ложился. Вряд ли бы он попал с ходу после такого рывка.
+6
-1
+5
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Дмитрий Шумак
Вот как у нас в детстве во дворе, какой то чувак не может попасть тупо в пустые вопросы, примерно даже вот также😂😂😂😂Вроде всем как то и веселей становится, особенно если победили, но если проиграли то....
+2
-1
+1
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a2wai
Ответ Kid.Nokkvi
Заболотный бы и второй раз не реализовал
А ты хорош)
0
-1
-1
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Остужающий
Ответ Muni Klar
А Торрес в перекладину попал бы
Не трогайте Фернандо, он свой долг выплатил
+4
0
+4
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Phoebe
Ответ Kid.Nokkvi
Заболотный бы и второй раз не реализовал
я упал!)))
0
-1
-1
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Sickboy
Ответ Kid.Nokkvi
Заболотный бы и второй раз не реализовал
Я рыдаю🤣🤣🤣
+7
0
+7
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Muni Klar
Ответ Kid.Nokkvi
Заболотный бы и второй раз не реализовал
А Торрес в перекладину попал бы
+17
-2
+15
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Muni Klar
Ответ Kid.Nokkvi
Заболотный бы и второй раз не реализовал
Ахахахахах
+4
-2
+2
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Kid.Nokkvi
Заболотный бы и второй раз не реализовал
+136
-4
+132
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