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Великие и яркие формы чемпионатов мира. От желто-зеленой Бразилии до Нигерии-2018

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Есть даже Заир, США и СССР.

Каждый чемпионат мира по футболу – еще и немного дефиле. Ведь каждая сборная готовит особый комплект ради главного турнира четырехлетия.

И за 21 прошлый турнир хватает комплектов, которые вошли в историю. Некоторые стали вечной классикой, другие до сих пор помнят из-за их экстравагантности и яркости.

Собрали все знаковые формы: начнем с классики от топ-сборных, а продолжим интересными комплектами, которые удивляют до сих пор. 

Бразилия-54

Когда-то сборная Бразилии играла в белом, но форму признали несчастливой после поражения в решающем матче домашнего ЧМ-1950 – это была настоящая национальная катастрофа.

Тогда Алдир Шлее нарисовал новую форму для Бразилии – желтую футболку с зеленым воротником и синими шортами. И в 1954-м всему миру представили обновку. Сразу успеха она не принесла, но уже через четыре года Бразилия взяла первый из пяти кубков мира.

Англия-66

Для Англии красная форма всегда была гостевой, но единственный титул британцы взяли именно в красном: на домашнем чемпионате мира на «Уэмбли» обыграли немцев. В 2019-м голосованием в Англии именно эту форму выбрали самой легендарной для сборной.

СССР-66

В том же году сборная СССР вышла в полуфинал чемпионата мира. И команда действительно была на стиле. За это отвечала простая красная форма с буквами СССР по центру – дизайн был настолько простым и удачным, что закрепился на годы и пережил Советский Союз.

Германия-74

Какой должна быть форма сборной Германии? Конечно, белой с черным воротником. И обязательно от adidas. В 1974 году Герд Мюллер и компания взяли титул в футболках, которые стали идеальной формой для немецкой сборной.

Голландия-74

В том же году в финале играл Кройфф в знаковой для голландского футбола форме. Конечно, оранжевой. С черным львом на груди и полосками adidas на рукавах.

Ну и не надо забывать, что у самого Йохана на рукавах было всего две полоски – у главной звезды был контракт с Puma. И это стало частью легенды.

Италия-78

Синий цвет футболок сборной Италии – еще одна вечная классика чемпионата мира. В 1978-м у итальянцев были даже не футболки, а скорее водолазки – обтягивающие с высоким воротником. Выглядело максимально стильно.

Франция-82

Франция привезла на испанский чемпионат мира одного из лучших футболистов мира Мишеля Платини и один из самых стильных комплектов формы в истории. Синяя футболка с белым воротником и полосками, короткие шорты – еще один признак времени (в 1986-м станут еще короче).

Аргентина-86

Мы говорим про сборную Аргентины и представляем Марадону в бело-голубой форме. В 1986 году Диего поднял кубок в футболке от Le Coq Sportif. 

Самый памятный матч за сборную Марадона провел в другой форме. Тренер Карлос Билардо боялся, что в хлопковых футболках днем в Мехико будет слишком жарко, поэтому отправил ассистента искать альтернативы. 

Диего в итоге выбрал просто голубую футболку из магазина, на которую нашили все нужные патчи. И недавно оригинальную футболку Марадоны, в которой он забил гол «рукой бога», продали на аукционе за 9 млн долларов.

Заир-74

Переходим к интересным формам. А начнем с Заира-1974 – для команды это был единственный выход на чемпионат мира. Но футболисты рассорились из-за премиальных, получили угрозу от диктатора Мабуту и проиграли все матчи с общим счетом 0:14.

Зато на ярких футболках было изображение леопарда – именно такое прозвище было у сборной. Необычный рисунок помог им забраться во все возможные топы самых запоминающихся форм чемпионатов мира.

Бельгия-82

Эта форма запоминается из-за вертикальных линий, которые переходят на шорты. Интересное визуальное решение, хотя многие считают, что эти полосы похожи на подтяжки.

В ней же бельгийцы попали на легендарное фото с Марадоной.

Дания-86

Для Дании ЧМ-1986 стал первым в истории. Поэтому датская компания Hummel постаралась и привезла на чемпионат мира потрясающий комплект: наполовину красный, наполовину красно-белый в частую полоску.

Гостевой вариант повторял принципы первой формы, но основным цветом стал белый. Получилось настолько хорошо, что Hummel до сих пор одевает датскую команду.

Германия-90

Летом 1990-го Германия шла в светлое будущее и заодно выигрывала чемпионат мира. Для команды Лотара Маттеуса и Юргена Клинсманна сделали форму, которая стала новой классикой. Узор на груди в итоге повторили в черном цвете для футболки ЧМ-2018.

Вторая форма той сборной Германии – еще один шедевр adidas. Зеленый комплект с интересным узором. И да, он тоже вдохновлял создателей формы для ЧМ-2018 (но уже для гостевого варианта).

Камерун-90

Главная сенсация ЧМ-1990 – сборная Камеруна. Со стильным Валерием Непомнящим у руля команда оделась в симпатичные футболки от adidas. Главная отличительная черта – огромная желтая эмблема со львом на груди. Не зря же сборную назвали «Неукротимые львы».

США-94

Американцы были хозяевами чемпионата мира, поэтому подготовились. Голубая форма с белыми звездами на рыжем-рыжем бородатом Алекси Лаласе особенно отложилась в памяти.

Франция-98

Еще одна знаковая форма сборной Франции с домашнего чемпионата мира. В классическую синюю футболку интересно вписаны и остальные цвета французского триколора. Вроде бы ничего особенного, но в золотой фонд лучших форм этот комплект точно входит. В конце концов, даже в нулевых марсельский таксист Даниэль ходит именно в футболке 1998 года.

Мексика-98

У мексиканцев всегда были достаточно яркие формы, но в 1998-м они превзошли себя – приехали во Францию с огромными лицами ацтекских божеств на футболках. И сама сборная Мексики была под стать – именно тогда Куатемок Бланко изобрел один из самых необычных финтов «Куатеминью».

Хорватия-98

Для Хорватии (как отдельной страны) это был первый чемпионат мира. И сразу третье место. Команда получила яркую форму с запоминающейся шахматкой.

Франция-2006

К чемпинату-2006 adidas выпустил шаблон Teamgeist. Его в том или ином виде получили все главные сборные, которые поехали в Германию. Но самой знаковой стала белая форма сборной Франции. Она даже не считалась основной, но в итоге весь плей-офф Зидан провел именно в белой майке с триколоровым градиентом по центру.

Камерун-2002

Еще одна колоритная камерунская команда с Это’О и Ригобером Сонгом получила не менее экзотический комплект. У новых футболок не было рукавов. ФИФА это не понравилось, поэтому Puma добавила черные рукава. И получилась бомба!

Жаль, что сейчас из-за Это’О у Камеруна проблемы с формой на ЧМ

Нигерия-2018

Безусловно самая яркая и запоминающаяся форма чемпионата мира в России – тут и африканский колорит, и целая линейка экипировки, которую можно носить в повседневной жизни. Во многом из-за этого комплекта многие болельщики сейчас грустят, что Нигерия так и не доехала до ЧМ-2022.

А какая форма с чемпионатов мира любимая у вас?

Все формы ЧМ-2022 здесь: у Туниса карфагенские доспехи, у Мексики – снова ацтекские боги

Фото: Gettyimages.ru/PA Images, Allsport Hulton/Archive, Peter Robinson/EMPICS, Mike King/Allsport, Stu Forster/Allsport, Simon Bruty/ALLSPORT; East News/Imago Sport and News, STAFF / AFP, Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM; globallookpress.com/SVEN SIMON/picture-alliance, dpa, imago sportfotodienst, Lui Siu Wai/Xinhua, Juha Tamminen/AFLO

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