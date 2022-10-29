Черчесов вспомнил стих Киплинга. Его обожают теннисисты, сам писатель играл в крикет за «Аллахакбаррис»

«Ференцварош» Станислава Черчесова досрочно залетел в 1/8 финала Лиги Европы и сыграет в евровесне впервые с 1975 года.

Считает ли Черчесов себя лучшим тренером России прямо сейчас? При ответе на вопрос тренер процитировал английского писателя Редьярда Киплинга: «Не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг».

Расшифруем ответ.

Черчесов сделал отсылку к любимому стихотворению англичан. Строки из него выбиты над входом на главный корт «Уимблдона»

Вероятно, Черчесов отсылает к одному из самых известных стихотворений Киплинга под названием If, написанное в 1895 году и опубликованное в 1910-м. В русском переводе у него несколько названий: «Если…» (С. Маршак), «Заповедь» (М. Лозинский, Ф. Искандер)), «Когда» (В. Корнилов), «Если сможешь» (А. Грибанов), «Из тех ли ты» (А. Шарапова) и другие.

Ниже отрывок в переводе Михаила Лозинского, который мог читать Черчесов:

Умей мечтать, не став рабом мечтанья, И мыслить, мысли не обожествив; Равно встречай успех и поруганье, He забывая, что их голос лжив;

Эти же строки выгравированы над входом на главный корт «Уимблдона». В классическом переводе Самуила Маршака они выглядят так:

И будешь тверд в удаче и в несчастье,

Которым, в сущности, цена одна.

If – наставление и нравоучение Киплинга, в котором он ведет беседу с читателем, выступая в нем как учитель, с высоты опыта пытающийся донести жизненные мудрости. Автор восхваляет честность, простоту, сохранение собственного «я», контроль над чувствами и эмоциями, потому что только холодный разум помогает трезво оценивать ситуацию.

Стихотворение – классическое поэтическое выражение стоицизма викторианской эпохи. По результатам опроса BBC 1996 года, «Если» названо самым популярным английским стихотворением, вдвое опередившим второе место. В 2015 году журнал «Русский репортер» провел исследование самых популярных в России поэтических строк, и начало «Если» заняло 12-е место из 100 (в переводе Лозинского).

Строки про триумф и катастрофу отзываются у спортсменов, особенно «Если» стало важным для мира тенниса. Кроме «Уимблдона», стих выведен на территории Вестсайдского теннисного клуба в нью-йоркском районе Форест-Хилс, где до конца 1970-х проходил US Open.

В 2008-м Роджер Федерер и Рафаэль Надаль прочли «Если» для BBC.

Серена Уильямс участвовала в разных интерпретациях «Если» в интересах женского эмпаурмента (2016, 2020, 2021), а «Уимблдон» использовал все те же строки про триумф и катастрофу при запуске маркетинговой кампании «В погоне за величием» в 2016-м:

Киплинг любил крикет, а еще он до сих пор самый молодой лауреат Нобелевской премии по литературе

Киплинг родился в Британской Индии. В конце XIX и начале XX века он считался одним из самых популярных писателей Соединенного Королевства. В 1907 году Киплинг первым из англоязычных писателей получил Нобелевскую премию по литературе – и до сих пор остается ее самым молодым лауреатом (41 год).

С годами писательская слава Киплинга сильно померкла, а его статус певца колониализма неоднозначно отразился на его репутации и наследии. Но стихотворение «Если» и его главный хит «Книга джунглей» не теряют популярности и сегодня.

Зато несколько подзабылось одно из самых необычных увлечений Киплинга – крикет. На стыке XIX и XX веков существовала команда литераторов по крикету с громким названием «Аллахакбаррис».

У нее был очень звездный состав: помимо Киплинга там также играли Артур Конан Дойл, Герберт Уэллс, Пелам Вудхаус, Алан Милн (автор «Винни Пуха»), Джером К. Джером («Трое в лодке, не считая собаки») и другие. Основал команду автор сказок о Питере Пэне Джеймс Барри. Именно он и выбрал такое название, которое как бы обыгрывало его фамилию и ошибочно переводилось им с арабского как «Небо поможет нам». На самом деле эта фраза означала и означает «Аллах – велик».

Барри писал, что единственным хорошим игроком в команде был создатель Шерлока Холмса Конан Дойл. В остальном «Аллахакбаррис» играли не на результат, а для удовольствия. Развлечение пришлось остановить в 1914-м – началась Первая Мировая война.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня