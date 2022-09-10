Такого курьезного автогола не было давно: защитник Второй лиги зачем-то отдал пас абсолютно пустым воротам

Нелепость.

«Ротор» разгромил махачкалинский «Легион» во Второй лиге – 5:1. Но результат здесь вторичен: гораздо круче очень забавный автогол Рустама Исаева из «Легиона». Настолько нелепых моментов не было очень давно.

Исаев вышел на замену во втором тайме – и вряд ли теперь этому рад. На 71-й минуте (команда уже горела 0:3) он пытался уйти от прессинга: вратарь Иман-Гаджи Казиханов открылся для передачи как положено не в створе, чтобы снизить риски. Но Рустам почему-то направил мяч ровно в свои пустые ворота! Не заметил, что там нет кипера, или просто запаниковал?

Решайте сами (таймкод в полной записи – 1:42:32).

За этим следило больше 13 тысяч зрителей на «Волгоград Арене»: они отметили День города вместе с командой, а еще и увидели главный курьез недели (или месяца? или сезона?)

Немного деталей про главного героя: 24-летний Исаев – воспитанник дагестанского футбола, начинал карьеру в системе «Анжи». Дальше выступал за «Махачкалу» (на ее базе возродилось «Динамо») и середняка армянской Премьер-лиги «Ван» Чаренцаван (сейчас идет на четвертым в лиге на 10 команд).

Теперь защитник пытается возродить карьеру в «Легионе» – но пока он обратил на себя внимание вот такой нелепостью.