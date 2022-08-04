Бумагогория – страна, придуманная 11-летним школьником. Туда мечтают попасть ЦСКА, «Динамо» и сборная России по хоккею

Максимально добрая история из рунета.

На днях пользовательница твиттера Masha Durer опубликовала небольшую просьбу:

«Мой младший брат начал строить бумажный город и завел телеграм-канал с новостями! Подписывайтесь на канал, переезжайте в Бумагогорск».

Два дня спустя твит собрал около 10 тысяч лайков, а на телеграм-канал подписалось больше 20 тысяч человек. Причем Masha Durer – обычный пользователь твиттера, сейчас на нее подписано около 300 человек, часть из которых сделали это после всей шумихи.

Творец Бумагогорска– 11-летний Матвей из Нижнего Новгорода. В телеграм-канале он рассказывает, как развивается его бумажная страна.

Началось все 11 июля – с создания флага.

Вскоре город обзавелся автобусом.

Там появилась мэрия, поликлиника, школа. Публикуется расписание кинотеатра, погода.

В Бумагогорске обычно добрые новости, но пандемия не обошла стороной и его. 19 июля в городе зафиксировали 8 случаев заражения. Но это не страшно, ведь там уже была поликлиника!

Главные события начались в среду. Канал после завирусившегося твита вырос в разы, поэтому Бумагогорск превратился в Бумагогорию.

Вымышленной страной заинтересовались крупнейшие бренды. Например, Delivery Club предложил запустить там 5 ресторанов и службу доставки. Официальное обращение к мэру – все серьезно.

«Яндекс.Go» подарил Матвею машинки такси и макеты домов, «ВКонтакте» пригласил мальчика в санкт-петербургский офис, а «Мосгортранс» передал поезда из бумаги и позвал на экскурсию в метро. К развитию Бумагогории подключились все.

Конечно, не забыли и про развитие спорта!

ЦСКА подарил Матвею 3D-пазл «ВЭБ Арены», а еще пригласил на один из матчей команды.

«Динамо» уже нашло на карте Бумагогории свой стадион (на фото внизу слева есть надпись «Динамо»), поэтому клуб предложил мэру товарищеский матч.

Sports.ru и федерация хоккея России тоже выступили с интересными предложениями. Собственная футбольная команда и хоккейная коробка точно не будут лишними.

Креативная студия Sports.ru «Сирена» пошла еще дальше – сделали форму и логотип для футбольной команды «Бумагогорск».

В телеграм-канале «Сирены» авторы объяснили задумку: «В эмблеме отразили философию мира Бумагогории (на наш взгляд) – все есть бумага. Главный элемент – мяч из бумаги, которым мы все играли в футбол на переменах в школе. Это отсылка к идее проекта и названию самого города (у мяча есть рельеф, как и у гор вокруг столицы страны).Цвета формы выполнены в соответствии со стилем города – бело-голубые. Думаем, мэр быстро согласует такое решение».

Из последних новостей: РФС официально одобрил стадион «А-4 Арена» на 160 болельщиков. Ура!

Как видите, Бумагогория бурно развивается, население страны растет. Главное теперь, чтобы не случился кризис.