Де Брюйне – последний игрок «Сити», который пришел раньше Гвардиолы. Этим летом отпустили Стерлинга и Фернандиньо

Кевина Пеп никому не отдаст.

Пеп Гвардиола работает в «Манчестер Сити» 6 лет. Впереди только Юрген Клопп, который переехал в Англию на 9 месяцев раньше.

После сезона-2015/16 Гвардиола унаследовал команду, которая финишировала четвертой в Премьер-лиге. За шесть лет каталонец выиграл 4 титула и еще дважды входил в тройку. По пути Пеп полностью обновил состав – с 2016 года остался только Кевин Де Брюйне.

Для сравнения: «Тоттенхэм» с сезона-2015/16 сохранил шесть игроков (Льорис, Кейн, Сон, Дэвис, Дайер, Уинкс), «МЮ» – пять (Де Хеа, Джонс, Марсьяль, Шоу, Рэшфорд), «Ливерпуль» – четырех (Гомес, Милнер, Хендерсон, Фирмино), «Челси» – двух (Аспиликуэта и Лофтус-Чик).

Таким был состав «Сити» до прихода Гвардиолы:

Первыми подписаниями Пепа стали Гюндоган, Сане, Нолито, Стоунз, Зинченко и Клаудио Браво. Чилиец заменил Джо Харта – вратарь сборной Англии не впечатлил тренера на предсезонке, отправился в аренду и больше не появлялся в составе «Сити». Зинченко тоже провел первый сезон в аренде, но затем вернулся из ПСВ и закрепился. Контракт с Демичелисом не продлили, а Насри и Мангаля укатили в аренду.

Настоящая перестройка началась после первого сезона, который команда завершила на третьем месте. Гвардиола взялся за оборону: подписал вратаря Эдерсона, а также фланговых защитников – Менди и Уокера. Свои возрастные защитники отправились на выход: Коларов, Клиши, Санья, Сабалета. Всем им было за 30. Дольше продержались Яя Туре и Компани, ушедшие в 2018-м и 2019-м соответственно.

Дорогие усиления в оборону станут привычным делом для Пепа – Диаш (68 млн евро), Лапорт и Канселу (по 65 млн), Менди (57 млн), Стоунз (55,6 млн), Уокер (52,7 млн), Аке (45,3 млн). Но рекордным подписанием в прошлом году стал атакующий игрок – Грилиша взяли аж за 117,5 млн евро.

В последние годы «Сити» отпускал легенд, которые проявили себя и при Гвардиоле. В 2020-м ушел Давид Сильва, в 2021-м – лучший бомбардир в истории клуба Серхио Агуэро.

Этим летом Манчестер покинули еще два игрока, которые пришли до эпохи Пепа. 37-летний Фернандиньо, игравший в «Сити» аж с 2013 года, вернулся в родной «Атлетико Паранаэнсе». А Рахим Стерлинг, которого подписали в 2015-м, продолжит карьеру в «Челси».

«Семь сезонов. Одиннадцать крупных трофеев. Память на всю жизнь, – попрощался Стерлинг. – Тренерский штаб, сыгравший важнейшую роль в моем развитии. Мои партнеры, ставшие большим, чем просто те, с кем я выхожу на поле. Все сотрудники, работники офиса, фанаты, которые безустанно поддерживали команду. Все, кто причастен к «Манчестер Сити». Не могу сполна выразить мое уважение к вам. Какой путь мы прошли. Я приехал в Манчестер в 20 лет, а сегодня ухожу мужчиной».

Теперь из состава июня 2016 года остался только Де Брюйне. Бельгиец пришел в «Сити» в августе 2015-го, а в 2021-м продлил контракт до лета 2025-го. Гвардиола не собирается расставаться с полузащитником: «Он очень важен для команды. Кевин – лучший в мире на своей позиции. Он может бежать и разрывать пустые зоны. Это потрясающе. Он очень хорош».

Контракт самого Пепа действует до лета 2023 года, но ведутся переговоры о продлении до 2025-го. Возможно, каталонец просто не хочет уходить раньше Де Брюйне.

Фото: Gettyimages.ru/Friedemann Vogel – Pool, Alex Livesey