Вместо Spotify на форме «Барсы» могут быть Шакира или Джастин Бибер. Так титульный спонсор хочет пиарить музыкантов

УЕФА точно не разрешит.

У «Барселоны» с этого лета новый спонсор – музыкальный сервис Spotify. По соглашению каталонский клуб получит 275 млн евро за 4 года, взамен отдав права на название стадиона и сделав Spotify титульным спонсором на форме.

Клуб уже показал футболки, в которых проведет ближайший сезон – и да, на них красуется логотип стримингового сервиса.

Но есть вероятность, что сотрудничество будет особенным – и форма «Барсы» станет рекламным щитом для флагманских исполнителей Spotify. На это рассчитывает исполнительный директор компании Алекс Норстрем.

«Простое размещение логотипа Spotify на футболке – не ключевой аспект соглашения. Наш главный приоритет – искать креативный подход во всем Espai Barca (новое пространство «Барселоны»), в том числе и на форме. Мы хотим сделать футболки платформой для продвижения артистов. Пока мы не договорились, будут ли это игровые футболки или только тренировочные комплекты».

В сети уже упражняются в размещении логотипов известных исполнителей на форме «Барсы». Например, вот версия от издания Sport.

Необычная, но не уникальная находка. В середине нулевых идею с использованием футболки в качестве билборда опробовал «Атлетико» – вы же помните, как они два сезона играли в форме с логотипами разных киноблокбастеров?

За пару сезонов накопилось 27 комплектов с разными афишами кинолент.

Сейчас такое уже не провернуть – слишком уж тщательно в крупных соревнованиях подходят к спонсорским вопросам.

Например, в регламенте Лиги чемпионов четко прописано, что клуб может менять спонсора только один раз за весь основной турнир (начиная с группового этапа). Если даже сама по себе компания-спонсор остается прежней, но рекламное содержимое новое – УЕФА все равно считает это за смену спонсора.

Но «Барселона» этим летом доказывает, что может выкрутиться из самых сложных положений, поэтому не удивимся, если все-таки в какой-то момент реклама нового альбом The Weeknd появится на форме каталонского клуба.

А главные шутники уже предлагают Шакире выпустить альбом, чтобы Пике пришлось играть в форме с рекламой бывшей девушки.

Фото: fcbarcelona.com; Gettyimages.ru/Carlos Alvarez