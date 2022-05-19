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Глупая ошибка чуть не испортила «Айнтрахту» финал ЛЕ: защитник Тута поскользнулся и нелепо упал

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Тута оказался не там.

Финал Лиги Европы пошел не по сценарию «Айнтрахта»: в середине второго тайма собственная глупая ошибка чуть не отправила шансы на трофей в корзину.

Игру раскрыл несчастный случай, когда все шло так спокойно, что автор первого мяча казался самым вероятным победителем.

Немецкая команда начала атаку выносом вратаря на чужую половину. Коннор Голдсон отправил мяч в обратном направлении, а дальше все решили два неудачных действия. Сначала Джибриль Соу неудачно скинул, а бразильский защитник Тута поскользнулся и упал.

И вот уже Джо Арибо убегает один на один – и точно бьет мимо Кевина Траппа.

Хорошо, что ошибка Туты не стала фатальной. «Айнтрахт» насел, сравнял и вырвал победу в серии пенальти.

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Забивший Арибо – вообще не нападающий, а центральный полузащитник. В центр атаки его отправили из-за травм основных форвардов. Впервые он вышел на новой позиции в начале мая.

И то в полуфинальном матче против «Лейпцига» проявил себя скорее как защитник – принял лицом удар со штрафного и отправился в нокаут. Пришлось даже заменить в перерыве. И только сейчас – в финале Лиги Европы – Джо показал, что в центр атаки его ставят не просто так.

Если что, Арибо – воспитанник «Фулхэма» и «Чарльтона», в профессиональном футболе дебютировал только в 20 лет, до этого рубился за любителей. В «Рейнджерс» он пришел прямо из Лиги 1 (третий по счету дивизион), одновременно со Стивеном Джеррардом. 

Беседа с легендой «Ливерпуля», кстати, стала определяющей для выбора между «Джерс» и «Селтиком» – да, Арибо хотели оба гранда. И, несмотря на молодость, Джо сразу стал основным. 

Стиви, знающий толк в полузащитниках, очень ценил техничного парня – а . Несколько дней назад, прямо перед финалом Лиги Европы, прошла информация – Джеррард хочет выкупить Арибо в «Астон Виллу».

За несколько лет парень проделал путь от воскресной лиги и команды «Стэйнс Таун». Теперь же он играет 10-ку в сборной Нигерии и забивает в финале Лиги Европы.

Правда, остается только финалистом.

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Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; Gettyimages.ru/Ian MacNicol

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