Сын Аршавина вышел на поле со «Спартаком» и занимается в его академии. Почему?

Неожиданно.

«Зенит» и «Спартак» в первом тайме не забивали, поэтому в перерыве главной темой стал любопытный сюжет с участием сына Андрея Аршавина. Он вывел на поле полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.

Да-да, Аршавин-младший с ноября 2020-го занимается в академии красно-белых – причем с устройством помогал президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох.

В академию «Спартака» Арсения отдала бывшая жена Аршавина Юлия Барановская

Сам Аршавин в студии «Матч ТВ» на стадионе внятно не объяснил, почему Арсений появился на поле именно против «Зенита».

«Да, Арсений вышел на поле с Мартинсом. Не знаю, почему, видимо, Юлия (бывшая супруга Аршавина – Sports.ru) приурочила его выход на поле именно к матчу с «Зенитом». Ну, пускай. Я сижу с двумя своими другими детьми, они болеют за «Зенит», а враги пока в другой ложе», – шутил Аршавин во время перерыва.

Отдать Арсения в академию «Спартака» в ноябре 2020-го решила бывшая жена игрока Юлия Барановская – признала, что в футбольных школах не разбирается, поэтому друзья познакомили ее с нынешним президентом Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохусом Шохом. Он и подсказал план действий.

«Сразу Арсения, конечно, не зачислили – около месяца он ходил на тренировки. Все мальчишки занимались в футбольной форме «Спартака», а он приходил в том, что у него было. За ним наблюдали и думали, стоит ли брать в команду. После, на тренерском совете, приняли решение зачислить Арсения в академию «Спартака», – рассказала Барановская.

Рохус Шох добавлял деталей: «Моя помощь заключалась лишь в том, чтобы просто попросить Сергея Родионова (президента академии «Спартака» – Sports.ru) оценить футбольные качества Арсения. Он проходил просмотр больше месяца, и только после его окончания тренерский штаб академии принял решение зачислить Аршавина-младшего. Его определили в группу 2011 года, хотя он родился в 2012-м, и целый год тренировался с детьми 2011-го».

Аршавин не будет переманивать сына в «Зенит»

Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну рассказывал, что Арсений начал путь в футболе не в «Спартаке», а в ЦСКА: «Он пошел в ЦСКА, и его выгнали. У него характер-то мой. «Хотите играть — играйте сами, а я буду играть в свой футбол».

Относится к выбору Арсения с пониманием. «Со мной никто не советовался. Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол – это сейчас главное. А в какой команде играть – вопрос второй», – делился Аршавин.

Пока будущее Арсения в «Спартаке» предсказать тяжело – он левоногий и, по словам президента академии «Спартака» Сергея Родионова, манерой бега похож на отца.

Резонный вопрос – неужели не было шансов на то, чтобы Арсений играл за «Зенит»? «Это нереально, бесполезно, — говорил Аршавин. — Это значит, что я его должен перевезти к себе, и он должен жить со мной. Я готов, пожалуйста, но на это не пойдет другая сторона. Настолько сложные отношения? Да».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова