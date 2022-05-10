Марсело выгнали из «Лиона» за порчу воздуха в раздевалке – во время речи капитана! У него был жесткий конфликт с фанатами

Герой инсайда отрицает этот казус.

«Лион» – главная команда в карьере Марсело Фильо. Он провел за нее 167 матчей с 2017-го, при этом у него не сложились отношения с фанатами, а позднее и с руководством.

В марте прошлого года бразилец продлил контракт с клубом до 2023-го, но доиграть у бразильца не вышло. Уже в августе, в самом начале сезона, «Лион» влетел «Анжеру» – 0:3. Один из голов в свои ворота забил Марсело, когда случайно катнул мяч мимо вратаря Антони Лопеша.

Сразу после этого игрока отправили в дубль, а зимой 34-летний защитник ушел в «Бордо». «Лион» еще в первом релизе сообщил, что причиной таких решений стал не автогол, а «неадекватное поведение Марсело в раздевалке». Однако теперь L’Équipe поделился подробностями.

Издание пишет, что причиной санкций стал приступ метеоризма, случившийся у Марсело в раздевалке. Бразилец увлекся порчей воздуха, когда капитан «Лиона» Лео Дюбуа произносил речь. Во время нее Марсело вместе с другими игроками команды смеялся. После матча у игрока случился еще и диалог с фанатами на парковке, когда он бросил им фразу: «В чем проблема?»

Все это очень не понравилось спортивному директору «Лиона» Жуниньо, который после консультации с тренером Петером Босом и техническим директором Винсентом Понсоном решил исключить Марсело из состава.

Марсело среагировал оперативно: «Благодаря L’Équipe я вернулся в твиттер, чтобы опровергнуть все обвинения. Журналистика в наши дни – это какая-то шутка!»

Первый твит Марсело с мая прошлого года.

Это не помогло избежать тонн троллинга. Например, один производитель в шутку отправил игроку годовой запас туалетной бумаги и освежителя воздуха.

У Марсело был долгий конфликт с болельщиками. Команда заступалась за игрока

Все началось еще в апреле 2019-го. Фанатам казалось, что в концовке сезона бразилец выглядит аморфным, его обвиняли в равнодушии. «Ему плевать на наши шансы выйти в ЛЧ – он думает только о жирном предложении «Бешикташа», – писали болельщики в твиттере.

Летом Марсело никуда не ушел, но больше сидел на скамейке. А конфликт разгорелся 23 октября после поражения от «Бенфики» (1:2). В аэропорту к игрокам подошли болельщики из главной ультрас-группы клуба Bad Gones. Фаны обвиняли всех (не только Марсело) в сливе и ужасной игре. Бразилец психанул – драку предотвратили партнеры по команде.

Дальше – только обострения.

2 ноября «Лион» играл с «Тулузой» на выезде. Марсело на поле не вышел, но активно разминался перед сектором гостевых (то есть своих) болельщиков. Фанаты ему свистели, бросали бутылки и зажигалки. Если бы не стюарды, Фильо полез бы разбираться и тут.

Перед второй игрой с «Бенфикой» жена Марсело, Таня Гедеш, подожгла в инстаграме:

«Я полностью поддерживаю мужа. У него никогда не было проблем с фанатами. Все это делает один идиот, с которым Марсело сцепился в аэропорту Лиссабона. Один идиот, у которого личные счеты с моим мужем. Если он не успокоится, я сама приму меры – у меня есть время и деньги».

Стало только хуже – после ничьей с «Лейпцигом» (2:2), благодаря которой французы вышли в плей-офф ЛЧ, на поле выбежал фанат из Bad Gones. В руках у него был плакат с ослом и надписью «Marcelo dégage» – «Марсело, уходи». К болельщику подбежал капитан команды Мемфис Депай и попытался вырвать баннер из рук – фан быстро передал его на трибуну.

Игроки «Лиона» несколько минут толкались с фанатами, воспитанники клуба Антони Лопеш и Уссем Ауар задержались на поле дольше всех, чтобы поговорить с членами Bad Gones.

«Вы сами все видели: между нами произошел конфликт, теперь мы попробуем все уладить. Хотелось бы отметить выход в плей-офф в других условиях», – сказал после матча Лопеш.

Мемфис Депай не скрывал разочарования: «Я расстроен и зол. Мы играли не лучшим образом, но мы прошли в следующий раунд и отдали себя целиком. Когда кто-то в команде не поддерживается болельщиками, чего вы ждете от игроков? У кого вообще есть время сделать такой баннер? У людей есть дети, они ходят на работу. У кого есть время нарисовать осла? Если у вас есть время для этого, вам нужно найти что-то получше для своей жизни. Они наплевали на нас».

Болельщики же вдобавок распевали в адрес Марсело «Ты не так силен».

Сам защитник, естественно, тоже видел баннер – и даже передал послание его авторам.

Фаны ответили в матче Лиги 1 новым баннером: «Марсело, пальцы оставь для своей жены».

Босс «Лиона» Жан-Мишель Олас тогда не стал выбирать сторон. «Такие оскорбительные баннеры в адрес футболистов клуба недопустимы. Но и игрок вел себя неправильно – показывать средний палец фанатам нельзя. Мы должны решить эту проблему. Болельщики очень важны. Именно благодаря им у нас такие прекрасные результаты», – постановил президент.

В итоге красивого прощания с клубом у Марсело так и не вышло.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency; twitter.com/BilelGhazi