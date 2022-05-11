Месси – король каркасов. Выбил 10+ попаданий в штанги и перекладины аж в шести сезонах!

Неочевидное достижение.
«ПСЖ», уже обеспечивший себе титул во Франции, на выходных скатал ничью с «Труа» (2:2). Лионель Месси не забил, но зато попал в каркас – это уже 10-е попадание аргентинца в штангу или перекладину за сезон в Лиге 1.
По этому показателю Лео уже сравнялся с рекордсменом чемпионата Франции Бакари Сако – форвард «Сент-Этьена» поставил достижение в сезоне-2011/12.
На картинке – данные по отдельным сезонам.
В списке рекордсменов по количеству попаданий в каркас ворот в топ-5 европейских лигах доминирование Месси прослеживается еще более четко. Аргентинец был лучшим по этому показателю аж в шести сезонах. Также в список попали Криштиану Роналду, Робин ван Перси и вышеупомянутый Сако – но лишь по одному разу.
Не поверите, но в ЛЧ рекорд по количеству сотрясенных штанг и перекладин также за Месси – в сезоне-2011/12 Лео попадал в каркасы семь раз. Второе место делят Карим Бензема и Роберт Левандовски (по 5 попаданий).
Бонус: рекордсмены по попаданиям в каркас из РПЛ
Здесь первые два места заняли игроки краснодарских клубов – Ласина Траоре из «Кубани» (8 попаданий в сезоне-2011/12) и Виктор Классон из «Краснодара» (7 попаданий в сезоне-2018/19).
Полный список выглядит так:
Предударные действия Месси – уже мем. Он точно лучший по этому показателю?
«ПСЖ» оформил 10-е чемпионство и догнал «Сент-Этьен». Для Месси это первый клубный трофей вне «Барсы»
Фото: globallookpress.com/Michael Baucher
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