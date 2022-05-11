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Месси – король каркасов. Выбил 10+ попаданий в штанги и перекладины аж в шести сезонах!

Виктор Классон Виктор Классон
Ласина Траоре Ласина Траоре
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Жуниньо Пернамбукано Жуниньо Пернамбукано
Бакари Сако Бакари Сако
Робин ван Перси Робин ван Перси
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Неочевидное достижение.

«ПСЖ», уже обеспечивший себе титул во Франции, на выходных скатал ничью с «Труа» (2:2). Лионель Месси не забил, но зато попал в каркас – это уже 10-е попадание аргентинца в штангу или перекладину за сезон в Лиге 1.

По этому показателю Лео уже сравнялся с рекордсменом чемпионата Франции Бакари Сако – форвард «Сент-Этьена» поставил достижение в сезоне-2011/12.

На картинке – данные по отдельным сезонам.

В списке рекордсменов по количеству попаданий в каркас ворот в топ-5 европейских лигах доминирование Месси прослеживается еще более четко. Аргентинец был лучшим по этому показателю аж в шести сезонах. Также в список попали Криштиану Роналду, Робин ван Перси и вышеупомянутый Сако – но лишь по одному разу.

Не поверите, но в ЛЧ рекорд по количеству сотрясенных штанг и перекладин также за Месси – в сезоне-2011/12 Лео попадал в каркасы семь раз. Второе место делят Карим Бензема и Роберт Левандовски (по 5 попаданий).

Бонус: рекордсмены по попаданиям в каркас из РПЛ

Здесь первые два места заняли игроки краснодарских клубов – Ласина Траоре из «Кубани» (8 попаданий в сезоне-2011/12) и Виктор Классон из «Краснодара» (7 попаданий в сезоне-2018/19).

Полный список выглядит так:

Предударные действия Месси – уже мем. Он точно лучший по этому показателю?

«ПСЖ» оформил 10-е чемпионство и догнал «Сент-Этьен». Для Месси это первый клубный трофей вне «Барсы»

Фото: globallookpress.com/Michael Baucher

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