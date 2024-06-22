Германия – родина нудизма. Обнаженной отдыхала, кажется, даже Меркель

Ленин поддерживал.

«Когда я был ребенком, по выходным отец всегда загорал обнаженным в нашем саду. В общественных бассейнах детям всех возрастов разрешалось бегать голыми.

Даже сейчас мне комфортно раздеваться в сауне или в раздевалке спортзала. Может быть, это потому, что я немец», – так начинается статья писателя и переводчика Марселя Крюгера для CNN.

Германия, действительно, мощно связана с культурой обнаженного тела. Без одежды отдыхают от 8 до 12 миллионов немцев (9-14% населения). В стране зарегистрировано 300 нудистских клубов. В Тиргартене, огромном парке в центре Берлина, разрешено загорать топлесс, но есть поляна и для тотально голых.

Почему Германия стала синонимом нудизма? И как повлияла на Россию?

Рассказываем.

Нудизм придумали, чтобы лечиться на солнце от всех болезней. Потом к нему добавили идеологию и арийские идеи

Истории обнаженного тела тысячи лет. Ученые спорят, было ли нормой ходить без одежды в Древней Греции, но сходятся, что на античных Олимпийских Играх атлеты соревновались голыми. Даже «гимнастика» происходит от «гимнос» – нагой, раздетый.

В новое время о нудизме как средстве улучшения гигиены вспоминали французы. Британские колонисты организовали «обнаженное братство» на пляжах в Индии, спасаясь от местной жары. Но как аргументированная идея, а затем массовое движение нудизм появился именно в Германии.

В середине XIX века швейцарский натуропат Арнольд Рикли открыл санаторий, где прописывал пациентам солнечные ванны без одежды. По его мнению, лучи исцеляли от туберкулеза, ревматизма, золотухи, рахита и массы других заболеваний.

Идея понравилась немцам, которые из-за индустриализации переезжали в города и ютились в крохотных и темных непроветриваемых квартирах. К 1906 году в Германии открыли 105 солнечных санаториев. Фанаты лечения солнцем объединились в кружок «естественного исцеления».

Исцелители были частью масштабных движений за социальные реформы (Lebensreform). Движения критиковали урбанизацию, выступали за отказ от вредных привычек, пропагандировали гомеопатию, возвращение к естественному состоянию, земле и, конечно, нудизму.

Так на простую мысль навесили новые смыслы.

Издатель и автор термина Nacktkultur – «обнаженная культура» или «натуризм», но для простоты продолжим называть явление нудизмом – Генрих Пудор писал, что нудизм вернет цивилизацию в родную среду и спасет от вырождения: «В наше время обнаженный человек считается безвкусием и выглядит как пощечина – вот какими неестественными мы стали». Он предлагал совмещать наготу с вегетарианством.

Его последователь Рихард Унгевиттер считал, что нудизм, вегетарианство и воздержание от алкоголя и табака сделают немцев нацией с голубыми глазами и светлыми волосами: «Если бы каждая немка чаще видела обнаженного немецкого мужчину, за ними не бегало бы столько экзотических рас. Из соображений здорового отбора я призываю к голой культуре, чтобы сильные и здоровые люди спаривались, а слабые не размножались».

Педагог Адольф Кох через нудизм совершенствовал собственный метод гимнастики. Он внедрял его в школе в центре Берлина, но был уволен за то, что якобы залез к ученице под юбку. В новой школе – для трудных подростков – метод залетел. Кох договорился с родителями и раз в неделю собирал 10-12-летних детей на голую гимнастику.

После очередного обвинения Кох уволился и основал частную школу гимнастики. Вскоре у нее появилось 13 филиалов по стране, в которых занимались 60 тысяч человек. Кох стал редактором журнала Körperbildung / Nacktkultur («Физическое воспитание / Культура обнаженного дела»), а в его берлинском офисе в 1929-м прошел первый нудистский конгресс.

Со временем социалист Кох добавил щепотку идеологии: объяснял, что нагота освобождает от зацикленности на авторитетах, которая заставляет пролетариев преклоняться перед хозяевами, а также родителями, патернализмом церкви и органами правопорядка.

Нудистами были влиятельные нацисты, а после раздела Германии движение расцвело в ГДР, где считалось побегом от коммунизма

Первый нудистский клуб появился в 1898-м в Эссене. Через пару лет обнаженными купались в Северном и Балтийском морях.

Колыбель берлинского нудизма – озеро Мотцен в 20 километрах от города. Отдыхающие добирались на поезде, прося машинистов притормозить у водоема, – официальной остановки там не было. Требование стало настолько популярным, что в 1931-м власти построили станцию.

В 1920-м на пляже острова Зильт в Северном море появилась табличка с аббревиатурой FKK. С тех пор нудизм в Германии называют Freikörperkultur («культурой свободного / обнаженного тела»), а нудистские клубы – ассоциациями FKK.

Клубы быстро объединились во всегерманский союз FKK. За шесть лет в него вступили 70 тысяч членов. Они придумали ежемесячный журнал Leben und Sonne («Жизнь и солнце») и вместе с ассоциациями из других стран организовали европейскую лигу нудизма.

В 1933-м к власти в Германии пришли национал-социалисты. Они запретили нудизм, обосновав это растущей безнравственностью и тем, что публичная нагота – питательная среда для марксистов и гомосексуалистов.

Запрет ослабили в течение месяца. Остановились на том, что в ассоциациях не могут состоять евреи и коммунисты, а активности надо проводить за городом. Причина послаблений – многие влиятельные нацисты были нудистами. При их поддержке в швейцарском Тиле прошли нудистские Олимпийские игры, а одним из фанатов нудизма называют руководителя СС Гиммлера.

Указ рейха о скрытом купании действовал в ФРГ до 1960-х, в ГДР – до 1990-го. Это не мешало восточным немцам практиковать нудизм на озерах, морях и в кемпингах вне водоемов. Возникали курорты для элиты – писатели, актеры и чиновники собирались на пляже Аренсхоп на Балтийском море.

«Как ни странно, в ГДР был расцвет нудистского движения. Оно даже не казалось движением. Было само собой разумеющимся, что все купаются голыми», – говорит Спортсу журналист из Берлина Дмитрий Вачедин.

Нудизм в ГДР действительно был популярнее, чем в ФРГ, а обнаженные сцены появились в гдровских фильмах раньше, чем в Голливуде. Есть теория, что нудизм на востоке воспринимали как побег от коммунистического общества и конформизма.

«Я слышал о такой версии, – продолжает Вачедин. – В ГДР жителей зажимали идеологически, но не зажимали в вопросах секса. Там снимали эротических фильмы, не было суровой морали. Немецкие левые спокойно ходили голыми».

По его словам, масштаб нудизма в ГДР, вероятно, связан не только с политикой, но и религией: «Восток – менее религиозная часть страны, чем верующий юг. В ГДР атеистов под 60%. Там более свободная мораль».

В 2010-х в интернете появилось черно-белое фото трех обнаженных женщин. Одна напоминала молодую Ангелу Меркель. Медиа обратились в офис канцлера, но там отказались от комментариев. В итоге журналисты проводили собственные расследования.

Одни утверждали, что на фото – действительно Меркель: у девушки схожие пропорции тела, так же наклонена голова. Другие объясняли: впервые фото опубликовали в шведском нудистском журнале Helios в 1960-х – вряд ли Меркель, которой исполнилось 16 только в 1970-м, попала бы на его страницы.

Кто на снимке – неизвестно до сих пор. Но, учитывая популярность нудизма в ГДР, жительница маленького города под Берлином вполне могла быть последовательницей FKK, даже если на конкретном фото изображена не она.

«Кстати, сенсации в Германии это фото не вызвало. Даже если это она, что такого? В ГДР все купались голыми. И даже фотографироваться обнаженными не казалось чем-то особенным», – вспоминает журналист Вачедин.

Нудизм был в Российской империи, а расцвел при коммунистах. Крым, Финский залив, набережная у Кремля – обнаженные везде

В конце XIX века идеи исцелителей пришли в Россию.

Врач и популяризатор курортов Крыма Владимир Дмитриев писал: «С врачебной точки зрения, следует признать необходимым только купальные башмаки и клеенчатые чепчики для носящих длинные волосы. Остальной костюм не только не полезен, но до некоторой степени даже вреден, затрудняя быстрое и более полное прикосновение к телу воды и постоянное ее обновление».

Крым превратился в царство нудизма. Без одежды купались на Рижском взморье и в Финском заливе. На одном из фото в воде стоит обнаженный Николай II в компании таких же мужчин.

После Революции нудизм стал общественной нормой. В Москве появилось общество «Долой стыд!» Его последователи проводили голые демонстрации и нарушали работу транспорта. «На днях совершенно голые люди с повязками через плечо «Долой стыд!» влезли в трамвай. Трамвай остановили, публика возмущалась», – писал Михаил Булгаков.

Отдыхающие без одежды оккупировали пляжи даже в центре Москвы. «Тысячи мужчин и женщин, девочек и мальчиков, дети на руках, бабушки и дедушки играют в игры, купаются в реке или просто принимают солнечные ванны. Большинство – полностью обнажены», – описывал путешествие в Москву будущий лауреат Пулитцеровской премии Хьюберт Никерборкер.

Летом 1924-го «Известия» возмутились голой вечеринке: «Купанья на Москва-реке сопровождаются безобразиями, которые должны быть устранены. Чиновники московского коммунального хозяйства, наметив десяток пляжей, до сих пор не озаботились тем, чтобы изолировать мужские от женских. Мало того, хулиганы подплывают к купающимся женщинам и пристают в воде. Управы, конечно, никакой».

До смерти Ленина на нудистов не реагировали. Вождь революции якобы поддерживал их, считая, что в обнажении есть здоровое пролетарское начало. Но с 1925-го начались гонения. Движение критиковали на съезде партии как пример морального разложения молодежи. Милиция проводила облавы.

Нудизм схлопнулся и возродился только в 1960-х. Тогда пляжи для обнаженных снова появились под Ленинградом. В Москву они вернулись с закатом СССР – нудисты собирались на берегу Москвы-реки в Серебряном бору. Этот пляж существует до сих пор.

Как выглядит нудизм в Германии сейчас? Голые сауны, ночные клубы и даже пляжи в Берлине

В 2014-м туристический сайт Expedia.co.uk провел опрос. Из него выяснилось, что 28% немцев и австрийцев хоть раз обнажались на пляже. Дальше шли норвежцы (18%), испанцы и австралийцы (по 17%).

Сегодня 600 тысяч немцев состоят в нудистских клубах и не только загорают голыми, но и проводят голые забеги и голый хайкинг. Зоны для FKK есть во многих парках Берлина, Мюнхена и других городов. Раздеваться можно на общественных пляжах.

Заметно ли, что Германия – страна нудизма, если много лет живешь в Берлине? Спрашиваем Дмитрия Вачедина.

«Смотря чем занимаешься, – отвечает журналист. – У нудизма два аспекта. Первый – здоровый образ жизни: купание и общественные сауны, которые немцы очень любят. Там ходят голыми, использовать купальники запрещено. Но в сауне нет сексуального подтекста, это асексуальное пространство, место невинного обнажения.

Второй аспект – ночные клубы: Berghain, KitKat. Там жарко и ходят полуголыми. Недавно Ольга Бузова выступала на каком-то городском празднике. Ее наряд по меркам берлинских клубов считался бы консервативным.

Еще есть традиция уличных парадов, которые начались в 1990-х. Суть в том, что люди бегают без одежды.

В целом в Берлине привыкли видеть обнаженное тело в разных ситуациях. Никто не обращает внимания. Толерантность к телу глубоко сидит в немцах».

– Трудно представить, как прийти в голую сауну и не рассматривать там других.

– Вошел первый раз – необычно. Через 15 минут привык и понял. Как в клубе KitKat, где люди занимаются сексом. Через 15 минут думаешь: «Ну, занимаются и занимаются». То, что другими воспринимается как норма, становится нормой для тебя, если не противоречит глубинным основам.

– Правда, что загорать в парках можно топлес?

– Несколько лет назад был смешной случай. Девушка загорала топлес, и охранники парка попросили ее покинуть территорию, потому что в правилах написано, что женщинам так нельзя. Это был настолько неберлинский случай, что она подала в суд и выиграла его. Потом в парках и открытых бассейнах появилось правило, что женщинам можно топлес.

Суд был из-за несправедливости: почему мужчины могут ходить с открытой грудью, а женщины – нет? С юридической точки зрения сложно отделить женскую грудь от мужской и сказать, что это другое дело. В поддержку девушки были митинги – сотни людей на велосипедах проехали по центру Берлина топлес.

Но это курьез. Кажется, в городе можно ходить как угодно и где угодно. Например, у меня в районе есть озеро с огромной поляной, на которой часто отдыхают обнаженные. Но если хочешь в купальнике, можешь и в нем. Голые никого не удивляют. Это настолько привычно, что если собирается компания, кто-то купается голый, а кто-то – нет, потом сложно вспомнить, кто как купался.

В то же время на пляжах встречаешь полностью закутанных мусульманских женщин, и это никого не удивляет. Город принимает любым.

Германия – Венгрия – дерби порнодержав. Как так вышло?

Фото: Gettyimages.ru /Laski Diffusion; AP/EAST NEWS /SERGEY ZELUDOWICZ/East News, Mary Evans Picture Library; Michael Nitzschke/imageBROKER.com, Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com, Bernhard Freisen, Archiv Klaus Fischer/Sorge, Hans Blossey/imageBROKER.com, /Global Look Press ; МАММ / МДФ ; clothesfreelife.com ; fkk-museum.de ; huffingtonpost.co.uk