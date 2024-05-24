Все о проклятии «Динамо»: произошло то ли от дел Берии, то ли от жены уволенного тренера, то ли от кричалки про 3000

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Последний раз «Динамо» выиграло чемпионат в 1976-м. С тех пор клуб несколько раз переживал периоды больших денег и красивой игры, побеждал в Кубке, играл в Лиге чемпионов – но не забирал золото.

В этом сезоне «Динамо» едва не устранилось из чемпионской гонки – тяжело стартовало весной, затем чуть было не потеряло очки с «Сочи» и «Балтикой». В моменты неудач многие вспоминали о проклятии.

О сверхъестественном спрашивали игроков и даже главу совета директоров Дмитрия Гафина : «Я не склонен к мистике, но есть что-то, о чем мы не знаем. Не буду исключать того, о чем вы говорите, все в нашей жизни возможно».

Кто наложил проклятие на «Динамо»? Сколько оно действует? При чем здесь «Спартак»?

Спортс изучил основные версии появления легенды.

Версия 1: проклятие наложили братья Старостины за арест, организованный патроном «Динамо» Берией

В 1930-х «Динамо» и «Спартак» – флагманы советского футбола. Команды по очереди выигрывали чемпионат и имели покровителей во власти.

«Динамо» основали как кружок спорта чекистов, за него болели глава ВЧК Дзержинский, руководители НКВД Ягода, Ежов, Берия. Сооснователь «Спартака» – лидер комсомола Косарев, который придумал общество вне ведомств и профсоюзов.

Противостояние на поле и принадлежность к разным социальным группам (силовики vs гражданские) превращали соперников во врагов. Ситуацию накаляла личная неприязнь боссов. Сооснователь «Спартака» Николай Старостин утверждал, что впервые встретился с Лаврентием Берия в 1920-х в Тбилиси.

«В рядах наших противников играл грузный, не очень техничный, грубоватый левый полузащитник. Это был Берия. Как правый крайний нападения, я постоянно сталкивался с ним в единоборствах. Правда, при моей тогдашней скорости не составляло большого труда его обыграть, и во втором тайме я действительно убежал от него и забил гол», – писал Старостин в биографии, намекая, что Берия с тех пор затаил обиду.

В наши дни выяснить, что это был за матч, пытался Станислав Гридасов, который занимается изучением дела братьев Старостиных. По его мнению , такого матча, вероятно, не существовало. Старостин его выдумал.

Но Берия действительно завидовал «Спартаку» и не любил братьев. Причина – успехи их общества.

В 1936-м футболисты «Спартака» провели матч на Красной площади перед Сталиным – первый состав выиграл у второго. В 1937-м – представляли Советский Союз на рабочей Олимпиаде в Антверпене и победили. В том же году выиграли Кубок мира среди рабочих в Париже. И разгромили сборную Басконии – 6:2.

«Думаю, Лаврентию Палычу не нравились отдельные мероприятия «Спартака», которые влияли на престиж и репутацию. Ему не понравилось, что «Спартак» первым показал футбол на Красной площади, что «Спартак» обыграл басков, а «Динамо» проиграло им», – объяснял Николай Старостин.

Периодически органы арестовывали футболистов «Спартака», а после возвращения команды из Парижа задержали больше десяти человек, знакомых со Старостиными. В их показаниях братья упоминаются как верхушка антисоветского заговора и организаторы сорвавшегося покушения на Сталина. Европейские поездки якобы доказывали связь с иностранными посольствами. Но в обвинительном заключении Старостины не упоминаются.

По мнению историка Сергей Бондаренко, который изучал дело Старостиных, за братьев вступился соратник из комсомола Косарев: «У меня нет другого объяснения кроме того, что Косарев в тот момент был действительно настолько влиятельным главой комсомола». По более мифической версии, спартаковцев не арестовали, потому что они были одними из самых популярных людей страны: футбол – главная народная забава, а они его суперзвезды.

В марте 1942-го Берия атаковал снова.

«Были получены сообщения о том, что Старостин Николай Петрович и его братья антисоветски настроены и распространяют клеветнические измышления в отношении советского правительства, – писал глава НКВД Сталину. – В момент напряженного военного положения под Москвой Старостины Николай и Андрей распространяют среди окружения пораженческие настроения. В случае занятия города немцами они готовятся к сотрудничеству с оккупационными властями, желая получить руководящие должности в спорте».

Через сутки братьев арестовали. Косарев не помог – в 1939-м его расстреляли как врага народа. Старостиным тоже светил расстрел, но в приговор страшные статьи об измене родине не пошли. Осталось нанесение материального ущерба государству, за которое братья получили 10 лет лагерей.

По легенде , по пути в ГУЛАГ Старостины прокляли «Динамо».

Эта версия не совсем рабочая – «Динамо» выиграло чемпионат после предполагаемого наложения проклятия. С другой стороны, после смерти Старостина в 1996-м у вражеского клуба – ноль трофеев. Последний Кубок России датирован 1995-м.

Версия 2: проклятие наложила жена тренера Севидова за его увольнение

«Надо съездить к семье и попросить прощения за прошлое «Динамо», тогда проклятие снимется. У нас есть медиаслужба – может, организуют выезд. Я вообще в это все не верю, но почему нет? Может, съездим к ним и сработает», – говорил осенью 2023-го Игорь Лещук.

Проклятие жены Севидова – самая популярная мистическая версия среди сотрудников и болельщиков «Динамо».

В середине 1970-х Александр Севидов – один из лучших тренеров СССР. Он работал в «Динамо» Минск и «Динамо» Киев, выиграл чемпионат СССР, превратил Олега Блохина из дублера в игрока основы.

В 1975-м Севидова назначали в московское «Динамо». Через год клуб впервые за 13 лет выиграл чемпионат СССР. В том сезоне золото вручали по итогам одного круга, но это не должно смущать: «Динамо» было лучшим и по сумме очков за год (весенний чемпионат + осенний).

В следующие три года «Динамо» и Севидов взяли Кубок СССР, Кубок сезона (аналог Суперкубка) и дошли до полуфинала Кубка кубков, где по пенальти уступили «Аустрии».

Сильные результаты позволили поехать в турне по США. Зимой 1979-го «Динамо» накидало по 8 и 10 мячей футзалистам из Оклахомы и Флориды, но вырвало всего одну победу из трех на больших полях Калифорнии и снова Флориды. Турнир был коммерческим, результаты интересовали руководство меньше валютной выручки. Казалось, за будущее можно не беспокоиться. Но по возвращении в Москву Севидова уволили.

Причина – встреча со старым знакомым Семеном Кацем, который эмигрировал из Киева в США. Кац показал тренеру город Лос-Анджелес и пригласил на ужин. Этого было достаточно. В Москве начальник «Динамо» Анатолий Родионов написал донос: «Член коммунистической партии и офицер МВД Севидов, напрочь потеряв бдительность, общается в Америке с сионистами».

Считается, что после увольнения жена Севидова прокляла «Динамо». «Как рассказывал мне сам Сан Саныч, Лидия Дмитриевна действительно сказала, что теперь они ничего не выиграют», – подтверждал журналист Сергей Микулик.

По словам Александра Бубнова, о проклятии Лидии Дмитриевны он узнал от ее сына – футболиста, тренера и журналиста Юрия Севидова. «Я не знал об этом, но как-то в одном из эфиров сказал, что «Динамо» будто бы проклято. Часто рядом с чемпионством, но выиграть не может. Юра мне после эфира и рассказал эту историю», – вспоминал Бубнов, игравший у Севидова-старшего в чемпионском «Динамо».

Жена Юрия Севидова Галина говорила , что свекровь обладала даром предвидения: «Мы говорили: «Ну, мама у нас предсказатель, все знает наперед». Часто подсказывала Сан Санычу по работе. Говорила, кого из коллег слушать, а кого нет. В Киеве такое было – и потом оказалось, что человек в самом деле с недобрыми намерениями».

Сама Галина не слышала от свекрови о проклятии «Динамо», но об этом рассказывал ее муж Юрий. «Лидия Дмитриевна могла несколько раз сказать: «Раз так отнеслись к Сан Санычу, не будут теперь чемпионами», – пересказывала Галина разговоры с мужем.

Из ее интервью «Совспорту» выяснилось, что, вероятно, Лидия Дмитриевна наложила другие проклятия: «Многие, кто в Киеве вредил Сан Санычу, поумирали раньше времени. Она говорила: «Видишь, Саша, твои недруги уже ушли. Они виноваты перед тобой, тебя обижать нельзя».

Одно из проклятий, кажется, было наложено на себя: «Когда ей было лет 50, сказала: «Дожить бы до 70 лет – и хватит, да, Саш? Не хочу быть старой развалиной, не хочу быть обузой детям». 30 сентября ей исполнилось 70 лет, а в мае ее не стало. И он в сентябре справил 70 лет, а в апреле ушел».

Журналист Микулик, хоть и слышал о проклятии почти в первоисточнике, не верит в него. «Заметьте: речь не шла о чемпионстве. А когда Севидов вернулся, то в 1984-м взял Кубок. Получается, Сан Саныч как бы сам это проклятие и снял».

Про Кубок – правда. Осенью 1983-го «Динамо» стояло на грани вылета из Высшей лиги и обратилось к безработному Севидову. Тренер выиграл два матча и спас клуб. В следующем сезоне он завоевал Кубок СССР, а потом снова дошел до полуфинала Кубка кубков.

Второе увольнение получилось не менее трагичным. В 1985-м Севидов взял помощником воспитанника из Минска Эдуарда Малофеева. Вскоре игроков обвинили в сдаче матче, Севидова – в попустительстве и мягкотелости, а решение лоббировал Малофеев. Его назначили главным вместо Сан Саныча.

«Когда его убирали из клуба второй раз, Лидия Дмитриевна была уже тяжело больна, и ей было точно не до проклятий», – добавляет контекста Микулик.

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев верит в проклятие. Вера основывается на надежных источниках: «Вы спрашивали про тренеров, которые работают в РФС и с которыми я общаюсь, – так вот, они всегда мне говорили, что это проклятие действует. Раз «Динамо» 47 лет не может выиграть золото чемпионата – наверное, что-то в этом есть».

По словам Лихачева, впервые о проклятии он услышал ребенком от футболистов, которые в 1976-м стали чемпионами. Они рассказывали, что проклятие действует 50 лет.

Когда Лихачева спросили про Кубок СССР и России, которые «Динамо» выиграло после наложения проклятия, он ответил: «В динамовской среде принято считать, что проклятие распространяется на чемпионаты».

Галина Севидова считает, что свекровь простила «Динамо» за помощь в установке памятника на могиле. Гранитные плиты из-за глинистой почвы разъехались, на ремонт требовалось 100 тысяч рублей. Родственники Севидова обратились в клуб – там быстро отреагировали.

Один из главных фанатов «Динамо» Александр Шпрыгин не верит в снятие проклятия. В августе 2023-го он предложил организовать крестный ход вокруг «ВТБ Арены»: «Сделать три круга – чтобы Андрей Костин (глава банка ВТБ – Спортс), Сергей Степашин, все руководители и динамовцы – силовики, банкиры, спортсмены, ветераны. Толстых Николай Саныч с иконой пойдет. Всех надо собрать, позовем батюшку. Надо отмаливать, три раза обойти. Думаю, нас заколдовали».

В мае 2024-го Шпрыгин дал апдейт – крестный ход согласован с московской патриархией. «Время, место. Возможно, сама идея уже отразилась на результатах «Динамо». Руководству клуба и «ВТБ Арены» это тоже понравилось», – сказал Шпрыгин Сергею Егорову.

Версия 3: проклятие наложили фанаты «Спартака», потому что креативные

В 1936-м одессит Модест Табачников пришел в ресторан. Друзья брынчали неизвестную мелодию. Начинающий композитор записал несколько нот на салфетке. Друзья увидели импровизированную партитуру – и сыграли уже по ней. Кто-то закричал: «Ах, Одесса, жемчужина у моря». Так появилась первая строчка припева.

Со временем песня разрослась до трех куплетов. Найти их автора невозможно – считается, что слова придумывал и переделывал одесский народ. «Ах, Одесса» сделала Табачникова союзной звездой, а песню исполнял даже Леонид Утесов.

Финальный куплет в оригинальной версии начинался со слов «В Одессе есть такой маяк // Он светит всем всегда».

В 1970-х в СССР зарождались фанатские движения. Фанаты пробивали первые выезды, изготовляли самодельные шарфы, сочиняли речевки и песни. Однажды на трибуне «Динамо» исполнили «Ах, Одессу». Правда, слегка изменили куплет и почти полностью припев.

Получилось так:

«В Петровском парке есть маяк,

Он светит там всегда.

И говорит: «Постой, фанат!

Зайди скорей сюда.

Здесь двери все открыты

Стаканы все налиты,

И девочки танцуют до утра».

Да! Да! Да!

Эх, «Динамо», жемчужина футбола!

Эх, «Динамо», не может жить без гола!

Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб!

Играй, мое «Динамо», и кубки к нам придут».

В 1990-х молодые фанаты переделали последнюю строчку, внезапно вспомнив про «Спартак»: «Эй, «Динамо», ты мой любимый клуб! // Играй, мое «Динамо» – и свиньи отсосут».

Спартаковцы приняли вызов. Переделали всего две строчки, но сколько появилось смыслов:

«Эй, «Динамо», жемчужина футбола!

Эй, «Динамо», не может жить без гола!

Эй, «Динамо», ты самый лучший клуб!

Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп».

Почему в песне вдруг возникла часть полового органа и почему их именно 3000 – никто не знает. Неизвестен и автор слов. Возможно, это кто-то из группировки Clockwork Orange.

Обновленная песня понравилась фанатам. Они придавали ей новые смыслы. Например, объясняли: после того как «Динамо» выполнит наказ, «жизнь на Земле возродится не раз».

Но самая популярная идея (она же проклятие) – что «Динамо» станет чемпионом только после обнуления. Под эту теорию в твиттере и вконтакте даже запустили «Маяковский счетчик» – он обновляется после каждого поражения «Динамо».

В пабликах пишут, что счетчик придумали не спартаковцы, а фанат «Локомотива» Максим Михалыч. Эта версия похожа на правду: 4 апреля 2007-го Максим Михалыч написал пост в ЖЖ с шаблоном счетчика и попросил уточнить, когда именно было наложено проклятие: «Хотелось бы уточнить, чтобы подсчитать количество залуп, оставшихся до возрождения ФК «Динамо».

В комментах ничего дельного не предложили, поэтому 14 апреля Максим начал отсчет с цифры 3000 (тогда «Динамо» влетело 0:3 «Зениту»). В мае 2010-го фанаты подсчитали все поражения клуба с 1976 года и списали 382. Первое время показатели публиковали в ЖЖ, потом переместили в твиттер.

Максим Михалыч умер от рака в апреле 2012 года, но счетчик продолжает работать. После поражения от «Спартака» в Кубке в мае 2024-го он обновился до 2455.

В 2020-м Спортс делал расчет , когда же «Динамо» станет чемпионом. Тогда мы фиксировали, что в среднем «Динамо» проигрывает 11 раз за сезон. Получалось, что счетчик обнулится через 227 лет – в 2247 году.

Но, возможно, все случится уже завтра.

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Дмитрий Донской, Игорь Уткин