«Мой мармеладный» Кати Лель покорил даже спортивные тиктоки. Мы поговорили с певицей

Вы в курсе: «Мой мармеладный» – снова суперхит. Спустя 20 лет после релиза.

Трек завирусился в русскоязычном тиктоке еще в марте. Под строчку «Мой мармеладный, я не права» блогеры шутили о том, за какой подарок готовы простить предательство.

Мировая популярность пришла в ноябре. Пользователи из разных стран начали загружать ролики, в которых они танцуют и двигают губами под оригинал Кати Лель или speed-up (ускоренную версию песни).

«Тренд на ускоренные песни появился в тиктоке около трех лет назад, – объяснил «Холоду» музыкальный журналист и автор ютуб-канала «Брокен Дэнс» Николай Редькин. – Особенность такой аранжировки в том, что она помогает услышать в уже привычной музыке новые эмоции».

За месяц пользователи тиктока записали больше миллиона видео под трек «Мой мармеладный».

На 4 декабря у роликов с хэштегом #jagajaga – 66,4 миллиона просмотров, с хэштегом mymarmalade – 37,3 миллиона, с хэштегом #mwahmwah – 15,2 миллиона.

Трек на неделю ворвался в топ-3 чарта Viral 50 (список из песен, которые снова набирают популярность) в Spotify, обойдя хиты Тейлор Свифт, Канье Уэста, Оливии Родриго, а сейчас занимает в нем 5-е место.

В приложении для распознавания музыки Shazam «Мой мармеладный» несколько недель не выпадает из мирового топ-10. Прямо сейчас он – 5-й (лидер – песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ»).

В конце ноября тренд добрался до спорта.

Аккаунт сборной Бельгии в тиктоке опубликовал подборку воздушных поцелуев Ромелу Лукаку во время празднований голов – конечно, под строчку «попробуй муа-муа, попробуй джага-джага» (334 тысячи просмотров).

Аккаунт «Ювентуса» загрузил видео древнего гола Мирко Вучинича и дальнейшим чмоком камеры – строчку из песни вы угадали (927 тысяч просмотров).

Тысячи роликов под «Моего мармеладного» публикуют обычные юзеры, в основном – с поцелуями Роналду.

Мы позвонили Кате Лель: она узнала о тренде от дочери, следит за публикациями и знает про спортивные видео

Чтобы понять, в курсе ли сама Катя Лель, что ее трек завирусился даже в спорте, Александр Головин пообщался с певицей.

«Я узнала об этом [тренде] вместе со всеми. Дочь как-то спросила: «Мама, каждый второй пост в тиктоке – «Мой мармеладный». Ты об этом знаешь?» – «Ты серьезно?» Когда ролики начали загружать из разных стран, меня это ошарашило», – говорит Катя Лель в интервью Sports.ru.

По ее словам, сейчас она следит за публикациями и знает, что под «Моего мармеладного» веселятся даже в спорте: «Тренд начинался с девушек в меховых шапках и шубах, это была ассоциация с Россией. Теперь резко стали вместо шапок надевать на голову якобы животный мир – кошечек, собачек. Сегодня прислали, как надевают уточек и крыс. Футбольные ролики тоже вижу, это очень круто. В тиктоке я не была много лет, но недавно сама выложила ролик с благодарностью в меховой шапке – продолжила тренд».

«Моего мармеладного» написали в Чехии, продюсер хотел удалить песню, к Лель подходят мужчины с просьбой «Спой про меня»

Автор «Моего мармеладного» – продюсер Максим Фадеев.

Фадеев известен по работе с Глюкозой, группой Serebro, Юлией Савичевой и Наргиз, а с 2004-го по 2011 год он сотрудничал с Катей Лель.

До знакомства с Фадеевым Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина) выступала на бэк-вокале у Льва Лещенко и строила не очень успешную сольную карьеру, хотя клипы ей снимали Федор Бондарчук и Юрий Грымов.

«Когда Катя пришла ко мне за альбомом, за ее плечами был не самый хитовый и современный репертуар, – признавался автор завирусившегося трека. – Я думал, как в своей музыке сделать ее голос другим, неузнаваемым, чтобы новый материал не ассоциировали с тем, что она выпускала. В итоге не только придумал ей легкий иностранный акцент, но и в процессе сведения голоса мы значительно меняли его частотно и структурно, заменяли ее гласные, согласные. Одним словом, делали все, чтобы она зазвучала по-новому».

«Моего мармеладного» Фадеев написал в Чехии. Перед записью альбома туда прилетела и Лель.

«Когда я оказалась в Праге, где тогда жил Макс, и увидела текст песни, я сразу спросила, что такое «джага-джага». Он сказал: «Это такой сленг, ты что, не знаешь?» – «Нет» – «Это значит «Эй, как-дела? Все клево, джага-джага».

Я расшифровываю это как любовь и дружбу, нежность и радость – все лучшее, что есть во вселенной. Это все джага-джага. Ну, а «муа-муа» – это поцелуй, конечно», – рассказывает певица Sports.ru.

– Вы понимаете, как Фадеев это придумал?

– Макс – прекрасный автор. Он тонко чувствует хуки (есть такое слово – хук), которые цепляют и уводят за собой. Он чувствует слова и сленг, которые нужны для того, чтобы человек хотел это употреблять и петь. Взять иностранцев – они не понимают смысла, но поют.

В книге «Не надо стесняться» Лель вспоминала, что сразу после записи песни она полетела в Италию на шопинг. В бутике ее застал звонок Фадеева: «Я тут послушал песню, меня она бесит, я все уничтожаю». Я чуть не упала в обморок. «Не волнуйся, – продолжает он. – Я напишу еще круче». До закрытия магазина оставалось два часа, и все это время я умоляла его, чтобы он одумался. Я говорила, что это депрессия, что все пройдет. Я понимала, что запись шикарная, что это наш успех – а он собственноручно может все уничтожить».

Фадеев подтверждал эту историю и рассказывал свою. Оказывается, 20 лет назад трек не прошел отбор на «Европе Плюс» и многих других российских радиостанциях и телеканалах. «Программные директора и худсоветы не услышали в нем хита. Вот такая джага-джага», – написал продюсер в телеграме.

И в книге, и в разговоре с Sports.ru Лель говорит, что сразу распознала в «Моем мармеладном» будущий хит. Это похоже на правду: песня была первой в альбоме (обычно туда ставят именно хиты), а сам альбом назывался «Джага-джага» – то есть по самым цепляющим словам из трека.

Автором всех треков альбома «Джага-джага» значится Максим Фадеев, в двух («Стоять бояться» и «Муси-пуси») у него есть соавтор – поэтесса Ирина Секачева. Сам продюсер, вспоминая про «Мармеладного», благодарит аранжировщика Андрея Харченко, с которым работает больше 20 лет: «Он один из самых талантливых моих учеников».

Звучание, которое напоминает треки Кайли Миноуг и не устарело до сих пор, отмечают и музыкальные критики, и Катя Лель: «Соединение голоса, саунда и общей концепции – это что-то невероятное и необъяснимое, на уровне энергии».

– В тексте песни речь про отношения девушки и парня. Фадеев описывал реальную историю?

– Думаю, Макс опирался не на реальность, а просто на отношения людей. На характерную девчонку, уверенную в себе, но очень кокетливую. С одной стороны, она говорит «Мой мармеладный, я не права». С другой – «Я забила на твои слова». Тут кокетство, ирония, игра слов, куражные отношения.

Смешно, когда к сцене подходят мужчины и говорят: «Спой песню про меня». Я говорю: «Мой мармеладный»?» – «Ну да». Почти каждый мужчина думает, что песня о нем. И еще часто слышу: «Ну хоть одна из женщин призналась, что она не права». В песне есть слова, которые мужчины хотят услышать от женщин. С одной стороны, женщина не права, с другой – она очень кокетливо и любя об этом говорит.

На вопрос, кто самый высокопоставленный гость, перед которым Катя исполняла «Мармеладного», она отвечает: президент.

«Перед разными президентами я исполняла песню. Когда все слова знали и пели вместе со мной – не буду называть фамилии – это было потрясающе».

Песня стоила 50к долларов, у нее есть английская версия (20-летней давности), а на альбоме Катя заработала 12 млн долларов

С Фадеевым певицу свел Александр Волков – предприниматель, продюсер (организовывал гастроли советских звезд в ФРГ) и ресторатор (владел заведениями с лучших гостиницах Москвы).

Впервые Волков увидел Катю в гримерке у Лещенко. Так начались их отношения – как возлюбленных (хотя у Александра была семья) и творческой единицы. На деньги Волкова заказывались песни у известный поэтов и композиторов, записывались первые альбомы, снимался клип у Бондарчука. Через несколько лет мужчина понял, что для раскрутки нужен более модный продюсер, и обратился к Фадееву.

Волков умер в 2008-м, а за пару лет до смерти громко расставался с Лель. Александр давал интервью, в которых рассказывал, как покупал для бывшей музыкальные премии (важно: статуэтки «Золотого граммофона» и дипломы «Песни года» за «Мармеладного» и другие треки Катя выиграла честно), озвучивал ее гонорары и свои траты. По его словам, за каждую созданную песню он платил Фадееву 50 тысяч долларов.

«Это правда, – прокомментировал Максим. – По дружбе я делал им огромную скидку».

Альбом «Джага-джага», вероятно, окупил расходы за всю карьеру. По словам Фадеева, пара заработала на нем 12 миллионов долларов (что именно входит в понятие заработка, он не уточнил).

Волков говорил, что после суперуспеха «Моего мармеладного» и «Муси-пуси» за 40-минутное выступление в Москве Катя брала 10 тысяч долларов, за выездное – 15-20 тысяч. «Сейчас мне сообщили, что она перешла на евро: в новогодний период в Москве требовала и получала 15 тысяч евро – это почти 20 тысяч долларов! Госпожа Лель сегодня гарантированно зарабатывает больше 200 тысяч долларов в месяц, а в новогодний период – до 300 тысяч», – подсчитывал Александр в 2007-м.

С Волковым связана таинственная история вокруг трека «Мой мармеладный». Дело в том, что уже 20 лет существует его англоязычная версия.

По мнению автора телеграм-канала «Русский шаффл» Олега Кармунина, экспортный вариант «Мармеладного» – идея Максима Фадеева, который хотел запустить Катю за Запад.

«Тогда в нашей стране было время надежд: все думали, что за рубежом нас обязательно оценят, если очень постараться. Ведь, по идее, для того чтобы понравиться иностранной аудитории, надо просто красиво спеть по-английски, без акцента, чтобы слиться с обычной иностранной музыкой.

А почему нет? Тогда был еще свеж пример группы «Тату», – писал Кармунин для «Правил Жизни».

В разговоре с Mash Лель подтвердила, что после успеха русской версии Фадеев обещал поработать над английским вариантом, но «почему-то не исполнил свое слово».

В интервью Sports.ru певица выдвинула другую версию: «У нас не было идеи создания трека на английском в то время. Это просто мой экспромт, который никуда не пошел, потому что, видимо, так сложились звезды. Он просто записался для меня».

– Но он есть в интернете. Сколько раз в жизни вы его исполнили?

– Только на съемке. Это было под Новый год, как раз для сказки, запись которой лежит в интернете. Дальше песня звучала только на русском. На английском я могла спеть лишь припев на одном из больших концертов.

Наконец, есть еще одна теория: Mash написал, что песня не вышла из-за конфликта Кати с Волковым. Из-за этого не получилось и сотрудничество с Шакирой – колумбийка якобы вышла на Фадеева через бренд Universal и попросила записать «Моего мармеладного» дуэтом.

Об этом рассказывала уже Катя: «У меня тогда шли суды с моим бывшим продюсером, и наши отказали Universal. Я об этом узнала от Максима Фадеева как бы между прочим. Для меня было очень странным узнать про Шакиру спустя годы. Это был великолепный шанс, чтобы альбом «Джага-джага» достиг мирового масштаба в англоязычной версии».

Теперь Катю просят спеть «Мармеладного» 3 раза подряд, она собирает «Крокус», а все деньги от стримингов получит… как думаете кто?

После «Джаги-джаги» Лель выпустила еще 5 альбомов, последний – в 2020-м. По популярности они далеки от единственной пластинки с Фадеевым.

То же самое с отдельными треками. В разное время их писали авторы хитов «Винтажа», «Гостей из будущего», сотрудница МИД Мария Захарова, миллиардер Михаил Гуцериев, в клипе снимался Александр Овечкин, но до вирусности «Моего мармеладного» или «Муси-пуси» они не дотягивали.

В последние годы Катя выступала в ТВ-шоу, рассказывала о контактах с инопланетянами, по-прежнему выпускала клипы (последний – фит с NLO в феврале 2023-го), а осенью 2024-го планировала собрать «Крокус Сити Холл» – в честь 50-летнего юбилея и 30-летия творческой деятельности.

Подготовку пора начинать уже сейчас, но тикток-тренды добавили занятости. «Спрос, конечно, возрос. Спрос безумный – и речь не только про корпоративы и рекламу. На днях предстоит мероприятие, где «Мармеладного» заранее попросили спеть три раза за полчаса. Здорово, что это так будоражит сознание», – говорит Лель Sports.ru.

Тикток-слава – это не только просмотры, но и авторские отчисления от платформы. В случае Кати к ним добавляются отчисления от Spotify и, вероятно, других стримингов. По мнению Олега Кармунина из «Русского шаффла», речь идет «о сотнях тысяч долларов».

Он также задается вопросом, какая у песни структура авторских и смежных прав, и кто получает этот гигантский пирог.

«Правообладатель трека – Макс Фадеев, – отвечает Катя Лель Sports.ru. – Все переговоры происходят через него. Со мной уже связывались из самых известный лейблов – Sony Music и Universal из США, из Британии, из Китая, из Италии. Идет просто бум. Я всех направляю к Максу. Фадеев – один из немногих авторов, который продает права за большие деньги и оставляет артисту право только на исполнение».

– Главное: вы готовы к мировому туру?

– Об этом мы не думали из-за политической ситуации. С одной стороны, России вообще не дают быть. С другой – благодаря песне нет никаких границ. Это обнадеживает.

Я понимаю, что будущее во всем мире и во всей вселенной – за Россией. И желаю нам всем гармонии, мира внутри нас и мира над нами.

Фото: Anatoly Lomohov, Jurii Kim-Serebryakov/; РИА Новости/Дмитрий Коробейников, Алексей Майшев, Екатерина Чеснокова; /Nicolò Campo