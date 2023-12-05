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«Мой мармеладный» Кати Лель покорил даже спортивные тиктоки. Мы поговорили с певицей

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Вы в курсе: «Мой мармеладный» – снова суперхит. Спустя 20 лет после релиза. 

Трек завирусился в русскоязычном тиктоке еще в марте. Под строчку «Мой мармеладный, я не права» блогеры шутили о том, за какой подарок готовы простить предательство. 

Мировая популярность пришла в ноябре. Пользователи из разных стран начали загружать ролики, в которых они танцуют и двигают губами под оригинал Кати Лель или speed-up (ускоренную версию песни). 

«Тренд на ускоренные песни появился в тиктоке около трех лет назад, – объяснил «Холоду» музыкальный журналист и автор ютуб-канала «Брокен Дэнс» Николай Редькин. – Особенность такой аранжировки в том, что она помогает услышать в уже привычной музыке новые эмоции». 

За месяц пользователи тиктока записали больше миллиона видео под трек «Мой мармеладный». 

На 4 декабря у роликов с хэштегом #jagajaga – 66,4 миллиона просмотров, с хэштегом mymarmalade – 37,3 миллиона, с хэштегом #mwahmwah – 15,2 миллиона. 

Трек на неделю ворвался в топ-3 чарта Viral 50 (список из песен, которые снова набирают популярность) в Spotify, обойдя хиты Тейлор Свифт, Канье Уэста, Оливии Родриго, а сейчас занимает в нем 5-е место. 

В приложении для распознавания музыки Shazam «Мой мармеладный» несколько недель не выпадает из мирового топ-10. Прямо сейчас он – 5-й (лидер – песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ»). 

В конце ноября тренд добрался до спорта. 

Аккаунт сборной Бельгии в тиктоке опубликовал подборку воздушных поцелуев Ромелу Лукаку во время празднований голов – конечно, под строчку «попробуй муа-муа, попробуй джага-джага» (334 тысячи просмотров).

Аккаунт «Ювентуса» загрузил видео древнего гола Мирко Вучинича и дальнейшим чмоком камеры – строчку из песни вы угадали (927 тысяч просмотров). 

Тысячи роликов под «Моего мармеладного» публикуют обычные юзеры, в основном – с поцелуями Роналду. 

Мы позвонили Кате Лель: она узнала о тренде от дочери, следит за публикациями и знает про спортивные видео

Чтобы понять, в курсе ли сама Катя Лель, что ее трек завирусился даже в спорте, Александр Головин пообщался с певицей. 

«Я узнала об этом [тренде] вместе со всеми. Дочь как-то спросила: «Мама, каждый второй пост в тиктоке – «Мой мармеладный». Ты об этом знаешь?» – «Ты серьезно?» Когда ролики начали загружать из разных стран, меня это ошарашило», – говорит Катя Лель в интервью Sports.ru. 

По ее словам, сейчас она следит за публикациями и знает, что под «Моего мармеладного» веселятся даже в спорте: «Тренд начинался с девушек в меховых шапках и шубах, это была ассоциация с Россией. Теперь резко стали вместо шапок надевать на голову якобы животный мир – кошечек, собачек. Сегодня прислали, как надевают уточек и крыс. Футбольные ролики тоже вижу, это очень круто. В тиктоке я не была много лет, но недавно сама выложила ролик с благодарностью в меховой шапке – продолжила тренд». 

«Моего мармеладного» написали в Чехии, продюсер хотел удалить песню, к Лель подходят мужчины с просьбой «Спой про меня»

Автор «Моего мармеладного» – продюсер Максим Фадеев. 

Фадеев известен по работе с Глюкозой, группой Serebro, Юлией Савичевой и Наргиз, а с 2004-го по 2011 год он сотрудничал с Катей Лель. 

До знакомства с Фадеевым Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина) выступала на бэк-вокале у Льва Лещенко и строила не очень успешную сольную карьеру, хотя клипы ей снимали Федор Бондарчук и Юрий Грымов. 

«Когда Катя пришла ко мне за альбомом, за ее плечами был не самый хитовый и современный репертуар, – признавался автор завирусившегося трека. – Я думал, как в своей музыке сделать ее голос другим, неузнаваемым, чтобы новый материал не ассоциировали с тем, что она выпускала. В итоге не только придумал ей легкий иностранный акцент, но и в процессе сведения голоса мы значительно меняли его частотно и структурно, заменяли ее гласные, согласные. Одним словом, делали все, чтобы она зазвучала по-новому».

«Моего мармеладного» Фадеев написал в Чехии. Перед записью альбома туда прилетела и Лель. 

«Когда я оказалась в Праге, где тогда жил Макс, и увидела текст песни, я сразу спросила, что такое «джага-джага». Он сказал: «Это такой сленг, ты что, не знаешь?» – «Нет» – «Это значит «Эй, как-дела? Все клево, джага-джага». 

Я расшифровываю это как любовь и дружбу, нежность и радость – все лучшее, что есть во вселенной. Это все джага-джага. Ну, а «муа-муа» – это поцелуй, конечно», – рассказывает певица Sports.ru. 

– Вы понимаете, как Фадеев это придумал?

– Макс – прекрасный автор. Он тонко чувствует хуки (есть такое слово – хук), которые цепляют и уводят за собой. Он чувствует слова и сленг, которые нужны для того, чтобы человек хотел это употреблять и петь. Взять иностранцев – они не понимают смысла, но поют. 

В книге «Не надо стесняться» Лель вспоминала, что сразу после записи песни она полетела в Италию на шопинг. В бутике ее застал звонок Фадеева: «Я тут послушал песню, меня она бесит, я все уничтожаю». Я чуть не упала в обморок. «Не волнуйся, – продолжает он. – Я напишу еще круче». До закрытия магазина оставалось два часа, и все это время я умоляла его, чтобы он одумался. Я говорила, что это депрессия, что все пройдет. Я понимала, что запись шикарная, что это наш успех – а он собственноручно может все уничтожить».

Фадеев подтверждал эту историю и рассказывал свою. Оказывается, 20 лет назад трек не прошел отбор на «Европе Плюс» и многих других российских радиостанциях и телеканалах. «Программные директора и худсоветы не услышали в нем хита. Вот такая джага-джага», – написал продюсер в телеграме. 

И в книге, и в разговоре с Sports.ru Лель говорит, что сразу распознала в «Моем мармеладном» будущий хит. Это похоже на правду: песня была первой в альбоме (обычно туда ставят именно хиты), а сам альбом назывался «Джага-джага» – то есть по самым цепляющим словам из трека. 

Автором всех треков альбома «Джага-джага» значится Максим Фадеев, в двух («Стоять бояться» и «Муси-пуси») у него есть соавтор – поэтесса Ирина Секачева. Сам продюсер, вспоминая про «Мармеладного», благодарит аранжировщика Андрея Харченко, с которым работает больше 20 лет: «Он один из самых талантливых моих учеников». 

Звучание, которое напоминает треки Кайли Миноуг и не устарело до сих пор, отмечают и музыкальные критики, и Катя Лель: «Соединение голоса, саунда и общей концепции – это что-то невероятное и необъяснимое, на уровне энергии». 

– В тексте песни речь про отношения девушки и парня. Фадеев описывал реальную историю? 

– Думаю, Макс опирался не на реальность, а просто на отношения людей. На характерную девчонку, уверенную в себе, но очень кокетливую. С одной стороны, она говорит «Мой мармеладный, я не права». С другой – «Я забила на твои слова». Тут кокетство, ирония, игра слов, куражные отношения. 

Смешно, когда к сцене подходят мужчины и говорят: «Спой песню про меня». Я говорю: «Мой мармеладный»?» – «Ну да». Почти каждый мужчина думает, что песня о нем. И еще часто слышу: «Ну хоть одна из женщин призналась, что она не права». В песне есть слова, которые мужчины хотят услышать от женщин. С одной стороны, женщина не права, с другой – она очень кокетливо и любя об этом говорит. 

На вопрос, кто самый высокопоставленный гость, перед которым Катя исполняла «Мармеладного», она отвечает: президент.

«Перед разными президентами я исполняла песню. Когда все слова знали и пели вместе со мной – не буду называть фамилии – это было потрясающе».

Песня стоила 50к долларов, у нее есть английская версия (20-летней давности), а на альбоме Катя заработала 12 млн долларов

С Фадеевым певицу свел Александр Волков – предприниматель, продюсер (организовывал гастроли советских звезд в ФРГ) и ресторатор (владел заведениями с лучших гостиницах Москвы). 

Впервые Волков увидел Катю в гримерке у Лещенко. Так начались их отношения – как возлюбленных (хотя у Александра была семья) и творческой единицы. На деньги Волкова заказывались песни у известный поэтов и композиторов, записывались первые альбомы, снимался клип у Бондарчука. Через несколько лет мужчина понял, что для раскрутки нужен более модный продюсер, и обратился к Фадееву. 

Волков умер в 2008-м, а за пару лет до смерти громко расставался с Лель. Александр давал интервью, в которых рассказывал, как покупал для бывшей музыкальные премии (важно: статуэтки «Золотого граммофона» и дипломы «Песни года» за «Мармеладного» и другие треки Катя выиграла честно), озвучивал ее гонорары и свои траты. По его словам, за каждую созданную песню он платил Фадееву 50 тысяч долларов. 

«Это правда, – прокомментировал Максим. – По дружбе я делал им огромную скидку». 

Альбом «Джага-джага», вероятно, окупил расходы за всю карьеру. По словам Фадеева, пара заработала на нем 12 миллионов долларов (что именно входит в понятие заработка, он не уточнил). 

Волков говорил, что после суперуспеха «Моего мармеладного» и «Муси-пуси» за 40-минутное выступление в Москве Катя брала 10 тысяч долларов, за выездное – 15-20 тысяч. «Сейчас мне сообщили, что она перешла на евро: в новогодний период в Москве требовала и получала 15 тысяч евро – это почти 20 тысяч долларов! Госпожа Лель сегодня гарантированно зарабатывает больше 200 тысяч долларов в месяц, а в новогодний период – до 300 тысяч», – подсчитывал Александр в 2007-м. 

С Волковым связана таинственная история вокруг трека «Мой мармеладный». Дело в том, что уже 20 лет существует его англоязычная версия

По мнению автора телеграм-канала «Русский шаффл» Олега Кармунина, экспортный вариант «Мармеладного» – идея Максима Фадеева, который хотел запустить Катю за Запад. 

«Тогда в нашей стране было время надежд: все думали, что за рубежом нас обязательно оценят, если очень постараться. Ведь, по идее, для того чтобы понравиться иностранной аудитории, надо просто красиво спеть по-английски, без акцента, чтобы слиться с обычной иностранной музыкой. 

А почему нет? Тогда был еще свеж пример группы «Тату», – писал Кармунин для «Правил Жизни». 

В разговоре с Mash Лель подтвердила, что после успеха русской версии Фадеев обещал поработать над английским вариантом, но «почему-то не исполнил свое слово». 

В интервью Sports.ru певица выдвинула другую версию: «У нас не было идеи создания трека на английском в то время. Это просто мой экспромт, который никуда не пошел, потому что, видимо, так сложились звезды. Он просто записался для меня».

– Но он есть в интернете. Сколько раз в жизни вы его исполнили? 

– Только на съемке. Это было под Новый год, как раз для сказки, запись которой лежит в интернете. Дальше песня звучала только на русском. На английском я могла спеть лишь припев на одном из больших концертов. 

Наконец, есть еще одна теория: Mash написал, что песня не вышла из-за конфликта Кати с Волковым. Из-за этого не получилось и сотрудничество с Шакирой – колумбийка якобы вышла на Фадеева через бренд Universal и попросила записать «Моего мармеладного» дуэтом. 

Об этом рассказывала уже Катя: «У меня тогда шли суды с моим бывшим продюсером, и наши отказали Universal. Я об этом узнала от Максима Фадеева как бы между прочим. Для меня было очень странным узнать про Шакиру спустя годы. Это был великолепный шанс, чтобы альбом «Джага-джага» достиг мирового масштаба в англоязычной версии». 

Теперь Катю просят спеть «Мармеладного» 3 раза подряд, она собирает «Крокус», а все деньги от стримингов получит… как думаете кто?

После «Джаги-джаги» Лель выпустила еще 5 альбомов, последний – в 2020-м. По популярности они далеки от единственной пластинки с Фадеевым. 

То же самое с отдельными треками. В разное время их писали авторы хитов «Винтажа», «Гостей из будущего», сотрудница МИД Мария Захарова, миллиардер Михаил Гуцериев, в клипе снимался Александр Овечкин, но до вирусности «Моего мармеладного» или «Муси-пуси» они не дотягивали. 

В последние годы Катя выступала в ТВ-шоу, рассказывала о контактах с инопланетянами, по-прежнему выпускала клипы (последний – фит с NLO в феврале 2023-го), а осенью 2024-го планировала собрать «Крокус Сити Холл» – в честь 50-летнего юбилея и 30-летия творческой деятельности.

Подготовку пора начинать уже сейчас, но тикток-тренды добавили занятости. «Спрос, конечно, возрос. Спрос безумный – и речь не только про корпоративы и рекламу. На днях предстоит мероприятие, где «Мармеладного» заранее попросили спеть три раза за полчаса. Здорово, что это так будоражит сознание», – говорит Лель Sports.ru.

Тикток-слава – это не только просмотры, но и авторские отчисления от платформы. В случае Кати к ним добавляются отчисления от Spotify и, вероятно, других стримингов. По мнению Олега Кармунина из «Русского шаффла», речь идет «о сотнях тысяч долларов». 

Он также задается вопросом, какая у песни структура авторских и смежных прав, и кто получает этот гигантский пирог. 

«Правообладатель трека – Макс Фадеев, – отвечает Катя Лель Sports.ru. – Все переговоры происходят через него. Со мной уже связывались из самых известный лейблов – Sony Music и Universal из США, из Британии, из Китая, из Италии. Идет просто бум. Я всех направляю к Максу. Фадеев – один из немногих авторов, который продает права за большие деньги и оставляет артисту право только на исполнение».

– Главное: вы готовы к мировому туру?

– Об этом мы не думали из-за политической ситуации. С одной стороны, России вообще не дают быть. С другой – благодаря песне нет никаких границ. Это обнадеживает. 

Я понимаю, что будущее во всем мире и во всей вселенной – за Россией. И желаю нам всем гармонии, мира внутри нас и мира над нами. 

Фото: Anatoly Lomohov, Jurii Kim-Serebryakov/; РИА Новости/Дмитрий Коробейников, Алексей Майшев,  Екатерина Чеснокова; /Nicolò Campo

46 комментариев
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Как же приятно жить без тиктока.
+49
-7
+42
Оказывается, Мой мармеладный и Муси-Пуси это разные песни.
+41
-1
+40
Авторы прямо совершенство в приплетении спорта к чему угодно - ждём посты:

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+39
-6
+33
Не любитель тик тока, но эта платформа даёт вторую популярность многим легендарным песням.
+19
-4
+15
Ответ Гиперактивный осьминог
Авторы прямо совершенство в приплетении спорта к чему угодно - ждём посты: У Роналду на телефоне заметили приложение Мамба - рассказываем как зарегистрироваться и пользоваться У осьминогов голова похожа на футбольный мяч - топ 100 фактов про головоногих Абаскаль рыжий - сколько в мире рыжих? Интервью с рыжими из разных стран На стадионах травяной газон - всё о флоре русского Черноземья Во время матча в США выбежал суслик - 10 естественных врагов американского суслика В вип ложе на Открытие арене лежат ковры - как выбрать правильный на Садоводе?
Вы впервые на спортсе? Тут даже была статья про клоунов в цирке из-за того, что кто-то в очередной раз назвал судей клоунами.
+13
-1
+12
Ответ justbored
Оказывается, Мой мармеладный и Муси-Пуси это разные песни.
Занимательный факт:) Буквально вчера узнал, что "Ева, я любила тебя" поют не Гости из будущего
+12
-2
+10
А я то думал, что у меня с утра батёк спросил про джагу-джагу и Лель)))
А тут вон чё))))
+10
-4
+6
Ответ Гиперактивный осьминог
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+5
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+5
Ответ bilyash63
Лель недавно на дне России выступала в Казани - было весьма печальное зрелище. Никакие тренды не спасут того, чье время уже давно прошло и кто не исполнил более 2-х нормальных песен.
прочитал вначале - Лель давно на дне
+6
-1
+5
Лель недавно на дне России выступала в Казани - было весьма печальное зрелище. Никакие тренды не спасут того, чье время уже давно прошло и кто не исполнил более 2-х нормальных песен.
+5
-1
+4
Ответ Алексей Минин
Как же приятно жить без тиктока.
Как же приятно жить без постов про тикток на спортсе)
+6
-2
+4
За "джагу-джагу" и Запрещённые барабанщики пояснить могут.
+4
-1
+3
Ответ Гиперактивный осьминог
Авторы прямо совершенство в приплетении спорта к чему угодно - ждём посты: У Роналду на телефоне заметили приложение Мамба - рассказываем как зарегистрироваться и пользоваться У осьминогов голова похожа на футбольный мяч - топ 100 фактов про головоногих Абаскаль рыжий - сколько в мире рыжих? Интервью с рыжими из разных стран На стадионах травяной газон - всё о флоре русского Черноземья Во время матча в США выбежал суслик - 10 естественных врагов американского суслика В вип ложе на Открытие арене лежат ковры - как выбрать правильный на Садоводе?
про осьминогов уже давно все написано, спасибо Паулю
+3
-1
+2
Ответ Ilya Petrov
вообще то это группа вираж, а Ева это вроде солистка из гостей будущего
Винтаж всё же. Анна Плетнёва до сих пор Hot🔥
+1
0
+1
Ответ Жан-Жак Руссо
Занимательный факт:) Буквально вчера узнал, что "Ева, я любила тебя" поют не Гости из будущего
вообще то это группа вираж, а Ева это вроде солистка из гостей будущего
+1
0
+1
Признаюсь, в ее репертуаре есть песня, которая мне очень даже нравится - лиричная "Долетай" (клип с Буре, кстати, так что Овечкин не единственный хоккеист в ее видео)
+2
-1
+1
Сразу к комментариям пролистал)))
Скажите она в интервью что-то как Цыгановы про триединую святую Русь обмолвилась???))
+4
-3
+1
Ответ Ilya Petrov
вообще то это группа вираж, а Ева это вроде солистка из гостей будущего
вообще то, это группа винтаж с Плетневой! Не вводите людей в заблуждение)
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Ответ maximus388
Giuchie, Giuchie, ya ya dada Giuchie, Giuchie, ya ya here Mocha Chocalata ya ya Creole lady Marmalade
Voulez-vous coucher avec jagajaga? Вот вопрос.
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Ответ bilyash63
Лель недавно на дне России выступала в Казани - было весьма печальное зрелище. Никакие тренды не спасут того, чье время уже давно прошло и кто не исполнил более 2-х нормальных песен.
ну,если честно,Лель уже давно на дне...
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Ответ ABIBAS
За "джагу-джагу" и Запрещённые барабанщики пояснить могут.
К этим ребятам вообще много вопросов, как они за несколько десятилетий до непонятки Джорджем Флойдом смогли написать песню об этом случае.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Я не удивлен, ей эти песни гуманоиды сочиняли. Человечество только сейчас прониклось ими, а они все знали заранее.
Ну да. Поменяли песни на зубы.
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Ответ Moe Joe
Не любитель тик тока, но эта платформа даёт вторую популярность многим легендарным песням.
я выложил 20 роликов - 100к просмотров. Дзен+яппи+вк.клипы+ютюб+инстаграм дал всего 50к со всех. Тик-ток гениальная платформа в плане алгоритмов
0
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Ответ Всё знаю
Так стоял и думал , а что Лель?) Про неё забыли давно, она аж с инопланетянами общается)) Да и тик-током не пользуюсь)))значит уже относительно не молодой))
кровинушка моя, здоровья тебе , родной)
0
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0
Ответ Как дела на заводе
Блин, сына , ну прости, не шарю)) А ты вон молодой, всегда подсказываешь))
Так стоял и думал , а что Лель?) Про неё забыли давно, она аж с инопланетянами общается))
Да и тик-током не пользуюсь)))значит уже относительно не молодой))
+1
-1
0
Ответ Всё знаю
А я то думал, что у меня с утра батёк спросил про джагу-джагу и Лель))) А тут вон чё))))
Блин, сына , ну прости, не шарю))
А ты вон молодой, всегда подсказываешь))
+1
-1
0
Ответ Zubi
Какая же высококультурная публика на спортсе,Достоевского в свободное время перелистывает,пока пластинка Рахманинова на заднем фоне играет)
Ни в коем случае. Но и тратить время на лицезрение деградации населения в соцсетях тоже не готов.
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Ответ Zubi
Какая же высококультурная публика на спортсе,Достоевского в свободное время перелистывает,пока пластинка Рахманинова на заднем фоне играет)
необязательно быть высокой культуры человеком, чтобы не питаться отходами из тиктока.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Как же приятно жить без постов про тикток на спортсе)
было приятно
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бессмысленные аудио помои для кормления масс, не отнять лишь талант Фадеева как повара этого хрючева. не понятно только спорт то тут при чем.
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вот если бы не спортс, даже не знал бы о таком тренде))
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О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
+1
-1
0
Я не удивлен, ей эти песни гуманоиды сочиняли. Человечество только сейчас прониклось ими, а они все знали заранее.
+1
-1
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