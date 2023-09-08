45 комментариев

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«МЮ» купил вратаря по имени Алтай. А вы знали, что Алтай – родина турок?

Эльвин Керимов Эльвин Керимов
Алтай Байындыр Алтай Байындыр
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Алтаю Байындыру – 25. Четыре сезона он был основным вратарем «Фенербахче» и пару лет мелькал на радарах клубов из солидных лиг. Им интересовались «Интер», «Лион», «Марсель» и «Аякс», но «МЮ» оказался настойчивее. Сделку закрыли 31 августа, британцы заплатят 5 млн евро + 20% от перепродажи + 1 млн евро, если сумма перепродажи превысит 10 млн.

«Алтай – очень крутой, очень пластичный и техничный вратарь. Тен Хаг наверняка выбрал его, потому что он отлично играет ногами, то есть стилистически подходит команде. Плюс в январе Кубок Африки – Онана уедет, нужен вратарь, который готов играть. Алтай готов: у него хороший возраст, есть еврокубковых опыт, матчи за сборную, в «Фенере» он был одним из лидеров», – комментирует трансфер энциклопедия турецкого футбола Эльвин Керимов (подписывайтесь на его телеграм-канал).

Керимов добавляет, что при всех достоинствах Байындыр – типичный турецкий вратарь: вытаскивает нереальные мячи, но привозит голы на ровном месте. «Иногда он нелепо ошибается на линии. В том числе из-за этого плохо расстался с «Фенером». Допустил несколько ошибок, его даже освистывали в последней игре. Тогда он окончательно решил уйти. Хотя понятно, что хотел и до этого, плюс «Фенер» подписывал Ливаковича», – объясняет комментатор. 

Еще несколько фактов о Байындыре от Керимова (в его телеграме такой красоты гораздо больше):

• за карьеру отбил 8 пенальти из 35. Один из них – от Эдди Нкетиа в отборе на молодежный Евро-2021. Будет круто, если отобьет еще в АПЛ;

• в 2021-м в матче с «Коньяспором» получил травму плеча, из-за которой не играл несколько месяцев (по данным The Athletic, это беспокоило «МЮ», из-за чего они провели специальное медицинское обследование Алтая в Греции);

• первый турок в истории «МЮ». В первой половине 2000-х клуб очень хотел подписать Нихата Кахведжи. Брат Алекса Фергюсона Мартин ездил на матч «Сосьедада», но трансфер сорвался. Писали, что из-за травм Нихата;

• до «Фенера» играл в системе «Анкарагюджу». Этот клуб здорово подсвечивает таланты.

Сайты по анализу имен указывают, что имя Алтай характерно для народов Средней Азии – казахов, узбеков, киргизов, бурятов, монголов. Их объединяет алтайская языковая семьи (она делится на тюркские и монгольские языки), а на языках этой семьи «алтан» (или его производные – например, «алтын») означают «золото»/«золотой». Отсюда пошло название Алтайских гор, то есть гор, где есть золото.

Турецкий язык принадлежит к тюркской ветви алтайской семьи, «золото» по-турецки altın, но Алтай и его производные – редкое имя для Турции. Среди 529 футболистов сборной, чьи страницы доступны в википедии, Байындыр – единственный Алтай.

На самом деле история еще запутаннее. У Байындыра не турецкие, а абхазо-черкесские корни. Абхазские сайты и паблики выпускали новости о футбольных успехах кипера, употребляя его вторую фамилию – Агрба. А писатель и общественный деятель Хаири Кутарба говорил, что Алтай – потомок абхазских махаджиров. Этнических абхазов, которые в 19 веке переселились из Абхазии в Турцию и другие страны Ближнего Востока – во многом из-за Кавказской войны и подчинения региона Россией.

Абхазский язык не входит в алтайскую семью, золото по-абхазски «ахьы», а имя Алтай не используется среди местных. Как и почему вратаря назвали именно так – неизвестно.

Хотя одна догадка все-таки есть. Несмотря на то, что в Турции детей не называют Алтаями, это популярное слово. Например, такое имя получил танк, который поступит на вооружение в 2025 году. Танк назвали в честь генерала армии Фахреттина Алтая – участника войны за независимость Турции (1919-1923). На этом цепь не обрывается: генерал получил фамилию по названию футбольного клуба «Алтай», а клуб – по региону в составе России.

Дальше – подробности удивительной истории.

Алтай – историческая родина турок и символ самоидентичности, иностранцы с тюркскими корнями не считаются легионерами, а создатель ФК «Алтай» был послом в СССР

После раздела Римской империи в 395 году территорию современной Турции населяли православные, которые говорили на среднегреческом языке (еще называют византийским; это переходный язык между древнегреческим античным и современным греческим, в который византийский язык развился в середине 15 века). Страна называлась Византией, ей принадлежали современная Греция, Болгария и часть земель вокруг.

Спустя 100 лет на Большом Алтае – современной территории России, Китая и Монголии – появилось кочевое племя тюрков. Возможно, они были там и раньше, но этноним «тюрк» впервые встречается в 6 веке. По мнению нескольких ученых, изучавших тюрков (Лев Гумилев, Андрей Кононов), слово означало «крепкий», «сильный».

Тюрки медленно двигались на запад через Сибирь, Поволжье, Кавказ и Среднюю Азию, пока в 11-м веке не дошли до границ Византии. Следующие три века они заселяли ослабевающую империю (где-то отвоевывали земли, где-то – селились с миром), смешиваясь с коренными народами Византии – греками, болгарами, сербами, албанцами. Особенно активно процесс пошел после создания империи Сельджуков (тюрков во главе с династией Сельджукидов) – она подчинила полуостров Анатолия, на котором расположена современная Турция, но через 100 лет распалась.

В 1453 году тюрки захватили Константинополь и основали собственное государство. Правда, называли себя не тюрки, а османы – в честь султана Османа.

Русская энциклопедия Брокгауза и Ефрона конца 19-го века подтверждала связь с Алтаем: «Османы были первоначально народом урало-алтайского племени, но вследствие массового прилива из других племен совершенно утратили свой этнографический характер». Еще одно доказательство принадлежности турков к Алтаю – турецкий язык, который относится к алтайской семье. Общее языков этой семьи – все они возникли на основе праалтайского языка. Вероятно, в древности на нем говорили на территории современного Алтая.

В 2021 году лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту «тюркского мира». Помимо самой Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистан, Туркменистана, Кыргызстана, части Балкан, Китая, Ирана и Монголии на ней были отмечены 20 российских регионов. От Чечни, Краснодарского Края и Поволжья до Восточной Сибири и Якутии.

Карту прокомментировали в Кремле. «Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Единственное, я могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации – на Алтае. В том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил, что он – тюрколог (это, кстати, правда).

Эльвин Керимов подтверждает исторический интерес турок к Алтаю. По его словам, они ездят в регион как туристы, а Эрдоган действительно продвигает идею тюркоязычного мира: «Сейчас ввели лимит, который разрешает игрокам с тюркским происхождением не считаться легионерами. Такое разрешено одному игроку из заявки, поэтому «Бешикташ» взял Зайнутдинова – он не подпадает под лимит. «Эюпспор» [из первой лиги] хотел подписать Эмина Махмудова из «Нефтчи», [главный тренер] Арда Туран лично звонил ему по этому поводу. Но Махмудов переподписал контракт в Баку. Они стали засматриваться на этот рынок [тюркоязычных футболистов], потому что там недорого и можно найти хороших игроков. Это все идет от политики Эрдогана».

Здесь нужно сделать остановку и проговорить, что алтайская гипотеза – самая популярная версия происхождения и миграции тюрков. Но даже внутри нее есть несколько теорий. По остальным вопросам единого мнения у ученых тоже нет.

Все проясняется со времен Османской империи. Она достигла пика к 16-му веку, а затем постепенно угасала. Крах случился в Первую мировую, куда страна вступила на стороне Германии. Немцы и их союзники проиграли, для Османской империи это означало коллапс. Турция потеряла значительные территории (часть современного Ирака, Палестину, Израиль, Ливан, Сирию), а европейские войска высадились на полуострове Анатолия: англичане заняли Трабзон, итальянцы – Бодрум, Мармарис и Конью, французы – Мерсин. По Севрскому мирному договору эти области становились их зонами влияния. Греция вообще получала во владение европейскую часть Турции и Измир, большую часть которого составляли греки.

С высадки греческой армии в Измире в 1919 году стартовала война турецкого народа за независимость, которую возглавил Мустафа Кемаль-паша. Вместо того, чтобы разоружить местные силы, как приказало ему переходное правительство, он готовил войска к сопротивлению. Война продолжалась почти четыре года, закончилась изгнанием интервентов, взятием Измира турецкой армией и жестокой резней.

За пять лет до этого в городе уже думали об очищении. Губернатор Измира приказал учителю и журналисту Васиф Чынару (и еще нескольким просвещенным людям) открыть спортивное общество при турецкой школе – такое, чтобы молодежь прониклась турецкими корнями и выгнала иностранцев из города. 16 января 1914 года Чынар и остальные организовали клуб, который назвали «Алтай» – идеально, чтобы вспомнить об идентичности.

Основой спортивного клуба стала футбольная команда, которая играла против греков, итальянцев и армян и почти всегда выигрывала. Этим она поднимала самосознание турецкого населения и еще сильнее сплачивала общину. Когда армия Мустафы Кемаля пришла в город, турки уже не чувствовали себя меньшинством, а считались настоящими хозяевами Измира. Многие футболисты «Алтая» воевали в армии Кемаля и погибли в боях.

С обретением независимости Турции «Алтай» заявился в Измирскую футбольную лигу и выиграл ее 14 раз. Дважды он выходил в финал турецкого чемпионата – в турнир попадали чемпионы из разных регионов. После создания Суперлиги провел в ней 42 года – два раза занял третье место, два раза выиграл кубок и пять раз проиграл в финале, выходил в еврокубки.

«Расцвет «Алтая» пришелся на 1960-70-е. Он стал первой турецкой командой, которая попала в Кубок УЕФА (тогда еще – Кубок Ярмарок), – рассказывает Эльвин Керимов. – За него играли легендарные личности. Например, Мустафа Денизли – единственный турецкий тренер, который выигрывал чемпионат с тремя топ-клубами. Алпай Озалан – бывший защитник сборной, бронзовый призер чемпионата мира, несколько сезонов провел в «Астон Вилле». Окай Йокушлу сейчас играет в Англии за «Вест Бромвич». 

Обвал «Алтая» случился в начале 2000-х. Клуб на 18 лет покинул Суперлигу, появился в ней в сезоне-2021/22 и сразу вылетел. Но по количеству сезонов в главном дивизионе он до сих пор входит в топ-8.

Карьеры его основателей тоже сложились успешно. Шукру Сараджоглу стал премьер-министром в годы Второй мировой и 16 лет рулил «Фенербахче». Челал Баяр (не создавал, но поддерживал «Алтай») 10 лет возглавлял Турцию как президент. Эсат Чынар продолжил преподавать в школе и оставался депутатом в Измире. Его брат Васиф Чынар провел реформу алфавита (в 1928-м ввел латиницу), работал послом в Чехословакии, Венгрии, Италии и Советском Союзе. Причем в СССР его назначали дважды – в 1928 году он пробыл в Москве всего три месяца и вернулся в Турцию после смерти близкого друга Мустафы Некати (еще одного основателя «Алтая»), чтобы заменить его на посту министра образования.

В 1934-м он снова прилетел в СССР, но внезапно умер через девять месяцев после повторного назначения – в 39 лет.

«Алтай» дважды пересекался в Ататюрком – один раз он пришел на матч вместе с генералом, которому потом дал фамилию в честь клуба

В начале 2000-х за сборную Турции играл полузащитник Мустафа Кемаль Иззет. Он родился в Лондоне, куда ребенком эмигрировал его отец, и провел всю карьеру в Англии. Больше всего сыграл за «Лестер» – 260 матчей.

Политик Мустафа Кемаль (или Ататюрк – отец всех турков) не интересовался футболом, хотя о том, что он был именно их фанатом, заявляют несколько клубов. И даже считают, сколько раз он приходил на стадион или тренировки. Такое рвение легко объяснить: Ататюрк – до сих пор самый почитаемый человек в Турции. Его портреты висят почти в каждом заведении – от магазинов до парикмахерских. Парки, улицы и кварталы называют в честь него, а на багажнике некоторых машин рисуют его автограф.

Самые твердые доказательства близости Ататюрка к футболу – у «Фенербахче». Считается, что после матча «Галатасарая» и «Фенера» (3:3) в 1928-м Кемаль оказался в компании трех болельщиков «Сарая» и двух – «Бахчи» и произнес: «У нас здесь тоже 3:3, потому что я болею за «Фенербахче». Через четыре года освободитель Турции первым внес деньги на строительство нового офиса клуба, когда старое здание сгорело. А однажды посетил новый офис, о чем оставил запись в книге почетных гостей.

В «Алтае» тоже считали пересечения с Ататюрком – с клубом он встречался дважды. В 1923-м команда и президент случайно столкнулись в ресторане в Анкаре: тот заметил футболистов по форме и пригласил капитана Хамита Аслана к себе за стол. Там он произнес торжественные слова в честь клуба и вспомнил его создателей – своих друзей по сопротивлению.

Вторая встреча случилась в 1925-м, когда Ататюрк приехал в Измир и посетил матч «Алтая». После игры он снова пообщался с Асланом и сделал запись в книге почетных гостей: «Молодежь, которую я знаю в спортивном клубе «Алтай», – гордость нации. Сила и счастье в будущем очевидны, пока у нас есть такие молодые люди».

С Ататюрком тот день в Измире провел генерал Фахреттин-паша. Они познакомились еще во время Первой мировой, потом Кемаль пригласил Фахреттина присоединиться к сопротивлению. Генерал отличился в сражении на реке Сакарья, которое считается поворотным в борьбе за независимость: бой длился 22 дня, турки победили, греки отступили от Анкары. В Измир он вошел с первыми частями кавалерии, преследуя греков, а потом приветствовал главнокомандующего Мустафу Кемаля на параде. В 1925-м они наблюдали футбол уже в мирном городе.

«Во время нашего визита в Измир мы с великим лидером Мустафой Кемалем смотрели матч «Алтая» против британского военно-морского состава. Когда после хорошей игры «Алтай» обыграл англичан, великий вождь был очень эмоциональным, гордым и выразил свою признательность футболистам», – вспоминал Фахреттин-паша ту поездку.

После войны генерал совмещал должности депутата от Измира в национальном собрании и пост в армии – например, участвовал в маневрах вместе с Красной Армией и урегулировал пограничный спор с Ираном в 1934-м. В командировке его застала новость про принятие закона о фамилиях. По нему все граждане Турции должны были иметь наследственные фамилии турецкого происхождения и не заканчиваться на славянские или армянские суффиксы. До этого они использовали только имена или добавляли к именам стандартные суффиксы (-оглу, -заде, -гил) – так получалась фамилия. Люди на службе носили титулы – паша, бей, эфенди.

Так Мустафа Кемаль получил фамилию Ататюрк. До этого у него было только имя, а Кемаль – прозвище (переводится как «совершенство»), которое ему дали в военном училище.

«Национальное собрание единогласно присвоило ему фамилию Ататюрк в тот момент, когда я находился в Тебризе и решал конфликт с Ираном, – рассказывал Фахреттин-паша. – Все поздравляли Кемаль-пашу с новой фамилией, я тоже отправил телеграмму и поздравил. Телеграмма, пришедшая на следующий день от Ататюрка, была следующей: «Господин Фахреттин Алтай-паша, поздравляю и вас, желаю вам славных дней, как у футбольного клуба «Алтай». Когда я прочитал это, то не мог поверить. Ататюрк присвоил мне фамилию «Алтай» в память о матче «Алтая», который мы смотрели вместе».

Эту историю Фахреттин – уже по фамилии Алтай – вспомнил в 1966-м после смерти Ататюрка, отвечая на вопрос президента футбольного «Алтая» Эрдогана Тезге, откуда у генерала взялась подобная фамилия. Спустя еще 52 года в честь Фахреттина Алтая назвали танк.

Правда, с танком пока сложно. В 2018 году правительство Турции подписало с турецко-катарской компанией ВМС многомиллиардный контракт на производство 250 танков новейшего поколения. Первая партия планировалась к релизу через 18 месяцев, но прошло уже пять лет, а танк все еще не готов. Оказалось, в стране просто не существует производств двигателя, трансмиссии и брони. Сначала Турция хотела закупить комплектующие во Франции и Германии, но отношения с Европой оказались испорчены из-за диктаторского поведения Эрдогана, поэтому сделка сорвалась. В итоге поставщиков нашли в Южной Корее, но до серийного производства еще далеко. Оно назначено на 2025 год.

В «Алтае» играли российский победитель «Барселоны» и белорус. В 2022-м матч «Алтая» закончился побоищем – вратаря увезли на скорой 

В «Алтае» в разное время засветились два футболиста из СНГ. В январе 2001-го контракт с ним подписал Ильшат Файзуллин. 

Чемпион СССР в составе ЦСКА перезапускал карьеру после Португалии, где почти не играл и искал вариант попроще – выбрал клуб не из высшей лиги Турции.

«Сорвался в Турцию, потому что особых вариантов не было, но не сидеть же без дела. В России тогда чемпионат не очень интересный был, сын подрастал – не хотелось возвращаться. Предложили «Алтай» – согласился, – вспоминал форвард. – Там как-то играли на выезде, то ли вничью закончили, то ли победили. После финального свистка толпа местных на поле ломанулась. Пришлось убегать в раздевалку. Никого не догнали, но ощущения были не из приятных».

За «Алтай» Файзуллин провел пять матчей и переехал в «Хетафе».

В 2019-м в «Алтай» перешел Антон Путило, который до этого четыре года провел в Суперлиге. Статистика белоруса – лучше, чем у Файзуллина: 47 матчей и 5 голов. Больше игр в карьере он провел только за минское «Динамо». В остальных семи клубах играл меньше.

Из Измира полузащитник уехал только в январе 2021-го – вернулся в «Динамо». Белорусские медиа писали, что «Алтай» избавился от Путило из-за зарплаты – он получал 330 тысяч евро в год при двухлетнем контракте. Боссы рассчитывали покрыть издержки выходом в Суперлигу (турецкие команды прилично зарабатывают на ТВ-правах), но при Путило «Алтай» так и не пробился выше. Это случилось после его перехода в Минск.

В ноябре 2022-го «Алтай» попал в новости, несмотря на проходящий тогда же ЧМ в Катаре. Клуб играл с другой командой из Измира – «Гезтепе». По ходу матча фанаты «Алтая» выстрелили сигнальной ракетой в сторону трибуны болельщиков «Гезтепе». Пострадал болельщик, на поле выехала скорая.

Когда фаната загружали в реанимобиль, рядом с ним стоял кипер «Алтая» Озан Озенч. Со спины к нему подбежал фанат «Гезтепе» и с размаха ударил угловым флагом в затылок. Вратарь скрючился, фанат ударил его уже по спине, сломав флаг.

После этого нападавшего задержали.

Озенча увезли в больницу, матч остановили. Из соображений безопасности футболисты «Алтая» покинули стадион на автобусах полиции только через 4,5 часа. Болельщики прождали 6,5 часов и тоже уехали под присмотром полиции. Но это не уберегло от беспорядков. В разных районах Измира произошли драки, применялось колюще-режущее оружие. В одном случае человек получил несколько ножевых ранений, пока садился в автомобиль, пытаясь скрыться от атаковавших его болельщиков.

Власти объявили, что задержали больше 20 человек, в том числе водителей скорых. По видеокамерам выяснилось, что именно они провезли на стадион дымовые шашки и сигнальные ракеты.

«Матч «Газтепе» и «Алтая» был первым дерби после долгого перерыва, на которое запустили гостевых болельщиков. Официального запрета в Турции нет, но службы безопасности запрещают гостевых болельщиков на дерби. Тогда впервые за несколько лет разрешили – и началось», – объясняет Эльвин Керимов.

По его словам, беспорядки случились в том числе из-за того, что матч проходил в первой лиге: «В Суперлиге такого почти не встретишь. Там беспрецедентные меры безопасности, плюс Fan ID. Но в первой лиге это еще происходит. Например, в городах, где живет много курдов из-за противоречий между турками и курдами. Но случай в Измире все равно самый громкий за последнее время».

После побоища гостевых фанатов снова перестали пускать на дерби. Официального запрета по-прежнему нет – его объявляют перед отдельными матчами.

Все чаще пишут, что клубы покупают часть прав на игроков. Что это значит?

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Фото: Gettyimages.ru; en.wikipedia.org; Global Look Press; altay.org.tr

45 комментариев

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La Crosse Bobcats
>>> После раздела Римской империи в 395 году

как именно "разделили" Римскую империю в 395 году? правильный ответ - никак, разделение на западный и восточный двор было как до Феодосия Великого, так и после его смерти.

>>> Страна называлась Византией, ей принадлежали современная Греция, Болгария и часть земель вокруг.
1. "Страна" не называлась Византией, это понятие появилось в 16 веке. Сами себя жители называли "римляне", коими собственно и являлись, правда на греческий манер - "ромеи"
2. "Стране" принадлежали не только современная Греция, Болгария и часть земель вокруг, но и другие гигантские территории - Малая Азия целиком, часть Крыма и Сирия, Египет.

уважаемый автор, вы бы фактчекинг хотя бы на уровне Википедии осуществляли, ну ей-Богу ((
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Всех не забаните
Какой Алтай родина турок? Генетические исследования показали, что современный турки не совсем потомки сельджуков, а скорее местных жителей, кто там издревле жил киликийцы, фригийцы (ну можно сказать греков) с примесями армян, курдов, и тюрков.
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Артем Гладских
спасибо за пост.
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Cristiano Ronaldo
Более того, нынешние турки, не имеют никакого отношения к прародителям, в генетическом плане. Согласно исследованиям, нынешние турки являются европеоидами с восточной примесью. У нынешних турков гены греков, славян, армян, курдов, персов и кавказцев. А их прародители были чистейшими монголоидами, с уплощёнными лицами, низкого роста. Тоже самое и венгров касается, которые ныне имеют германские, славянские и романские гены, а изначально они были уграми и тюрками. Гены покорённых турками народов, полностью вытеснили гены их прародителей.
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xakk
Бредятина. С таким же успехом можно написать, что Индия родина немцев - арийцы же.
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Pavlo Pedko
Ответ VictorVallecano
Это что выходит, Турция может приходить на Алтай и проводить референдум по вопросу присоединения к Турции?
Может проводить референдум по вопросу присоединения к России, своей исторической родине.
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Диономис
Да, А Россия - родина слонов.
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Михаил Панюков
Ответ VictorVallecano
Это что выходит, Турция может приходить на Алтай и проводить референдум по вопросу присоединения к Турции?
идеи пантюркизма сейчас вполне существуют. на них выделяют деньги, их продвигают политики. Тюрский мир от Стамбула до Якутска.
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Branddd
Пропаганда Турана? Ну-ну)

А по поводу Алтая - как человек родившийся и выросший там, отстаньте уже от неё.
Да, это легендарное место (родина тюрков, вход в Шамбалу, "место силы"), но в последнее время каждого "историка" опроси(особенно тюркской или среднеазиатской направленности), такие сказки закатывает, волосы дыбом встают.

Честно, местные и то меньше упоминают про "колыбель", "родину" тюрков и т.д., чем турки, казахи и т.д.
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Алмаз Хазиев
"сейчас ввели лимит, что игрок с тюркскими корнями не считается легионером" - то есть если условный Далер Кузяев поедет в чемпионат Турции, не будет считаться легионером?
+2
0
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VictorVallecano
Это что выходит, Турция может приходить на Алтай и проводить референдум по вопросу присоединения к Турции?
+6
-4
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ЕгориЙ
Индия - родина цыган.
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Ночной кошмар Логинова
Кстати, а где отдельная тема, посвященная матчу Турция - Армения доя поднятия траффика?)
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panah
Ответ La Crosse Bobcats
>>> После раздела Римской империи в 395 году как именно "разделили" Римскую империю в 395 году? правильный ответ - никак, разделение на западный и восточный двор было как до Феодосия Великого, так и после его смерти. >>> Страна называлась Византией, ей принадлежали современная Греция, Болгария и часть земель вокруг. 1. "Страна" не называлась Византией, это понятие появилось в 16 веке. Сами себя жители называли "римляне", коими собственно и являлись, правда на греческий манер - "ромеи" 2. "Стране" принадлежали не только современная Греция, Болгария и часть земель вокруг, но и другие гигантские территории - Малая Азия целиком, часть Крыма и Сирия, Египет. уважаемый автор, вы бы фактчекинг хотя бы на уровне Википедии осуществляли, ну ей-Богу ((
И кто-то ведь эту статью плюсует(
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ta-tosha
Очень поверхностно, но огромное спасибо, что процесс пошел.
Сделайте такое и про центральные регионы, про территории бывшего Велико княжества Московского и Московии. Добавьте исследования генетиков, хотя большинство этих исследований и забанили. А то все тут себя славянами считают, когда на самом деле доля славянских генов в 100% населения РФ минимальна, и ни в одном регионе даже близко не есть доминантной. Кроме регионов, которые комуняки в 20-30х годах прошлого века присоединили к РФ от сами знаете кого.
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Далер Гайнеев
Ответ Алмаз Хазиев
"сейчас ввели лимит, что игрок с тюркскими корнями не считается легионером" - то есть если условный Далер Кузяев поедет в чемпионат Турции, не будет считаться легионером?
Кузяев - таджик, таджики не тюрки
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Hunt13
Газаев в фуражке?
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Стайер
Не турок, а тюрок
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Заборостроитель
Где проходит грань, от страну придумали до карта партнеров?🤣
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breeze1989
Ответ VictorVallecano
Это что выходит, Турция может приходить на Алтай и проводить референдум по вопросу присоединения к Турции?
Может попробовать, но история 18 и 19 века показывает ошибочность таких желаний
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Dimash Balatayev
фи
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Вадим Сидоров
Уточняйте какой Алтай - ибо есть Республика Алтай и есть Алтайский край. Некоторые считают что это одно и тоже)
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Direct free kick
Ответ ilmir84
не провоцируйте турков, а то еще захотят вернуть исторические земли под свое крыло.
Ничего у них не выйдет https://youtu.be/gNenlAtbX1Y?t=392
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Pigmalion
Ответ Далер Гайнеев
Что тебе иронично? Мои родители выросли в Таджикистане, Далер - таджикское имя, отец Кузяева тоже родился в Душанбе
Ну извините. Но Кузяев татарин
https://www.youtube.com/watch?v=JuVwvLExyAY
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Далер Гайнеев
Ответ Pigmalion
Где вы таких таджиков видели? Глядя на ваше имя, получилось иронично, но Кузяев - татарин.
Что тебе иронично? Мои родители выросли в Таджикистане, Далер - таджикское имя, отец Кузяева тоже родился в Душанбе
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