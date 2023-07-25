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Правда ли, что «Зенит» продал Малкома с прибылью? Мы посчитали все траты на звезду

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Трансфер Малкома в Саудовскую Аравию – рекордная продажа в истории РПЛ. 60 миллионов евро – это на 4 млн больше, чем «Шанхай» заплатил за Халка, и на 20 млн больше, чем «ПСЖ» – за Паредеса. 

Статус сделке придает и второй рекорд: саудовцы не покупали никого дороже. Их максимум – Рубен Невеш из «Вулверхэмптона» за 55 млн евро. Суперзвезды Роналду и Бензема переходили свободными агентами. 

Похоже, «Зенит» выжал максимум за главный актив и прилично заработал. 

Но у этого тезиса есть обратная сторона. Малком переезжал в Петербург не бесплатно, «Зенит» платил ему щедрую зарплату и бонусы, а часть от 60 млн клуб должен перевести третьей стороне. 

Мы посчитали, во сколько обошелся Малком «Зениту» и сколько на самом деле заработает Питер на трансфере. 

«Зенит» потратил на Малкома минимум 80 млн евро. Половина ушла на зарплату, бонусы и агентские, еще половина – на трансфер из «Барсы»

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года. Сумма сделки – 40 млн евро + 5 млн в виде бонусов, сообщал официальный сайт «Барселоны». В новости не раскрывалось, за что именно прописаны бонусы, но обычно их выплачивают за командные и личные достижения: титулы, выходы в группу/плей-офф Лиги чемпионов, минуты на поле, голы. 

С Малкомом «Зенит» четыре раза из четырех выиграл чемпионат и трижды играл в группе ЛЧ (в плей-офф не выходил). С индивидуальными достижениями хуже: половину первого сезона бразилец пропустил из-за травмы, во втором тоже травмировался и почти не забивал, в третьем – подтянул статистику и игровое время, а после переподписания контракта стал лучшим бомбардиром лиги. 

Сделаем допущение, что бонусы активировались на 50%. Итог: трансфер обошелся в 42,5 миллиона евро. 

Выше – речь про выплаты «Барселоне». Чтобы мотивировать Малкома на переезд в Россию, «Зенит» перевел ему подписной бонус, а агенту – комиссию. Источник «РБК» сообщал, что на это ушло 10 млн евро. 

В «Барселоне» Малком зарабатывал 4 миллиона евро, в «Зенит» перешел на 6-6,5 млн (о первой цифре сообщало каталонское медиа Sport.es, о второй – Goal.com). Зафиксируем по нижней планке и умножим на три сезона – именно столько прошло до переподписания контракта. 

Итог: на зарплату Малкома по первому соглашению «Зенит» потратил 18 миллионов евро без учета налогов, которые уплачивает работодатель (кроме 13-15% НДФЛ, работодатель в России платит за сотрудника 30% налогов от брутто-зарплаты: 22% – в пенсионный фонд, 5,1% – в фонд обязательного медицинского страхования, 2,9% – в фонд социального страхования). 

Летом 2022-го, на фоне массового отъезда легионеров из России, «Зенит» продлил договоры с Малкомом и Клаудиньо. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, еще до переподписания зарплата Малкома дошла до 8 млн евро в год, а после – снова увеличилась. В отсутствие более точных сведений по окладу и подписному бонусу снова зафиксируем по минимальной планке – 8 млн евро с лета 2022-го по лето 2023-го. Итог: за четыре сезона «Зенит» заплатил Малкому 26 миллионов евро. 

В договоре «Зенита» и «Барселоны» был пункт не только о фиксированных бонусах, но и о проценте с перепродажи Малкома, который должен поступить на счет каталонцев. По данным Sport24, речь о 7,5% от разницы между суммой трансфера-2019 и суммой будущей перепродажи. То есть 7,5% от 20 млн евро – 1,5 миллиона евро. 

Суммируем: «Зенит» потратил на покупку и обслуживание контракта Малкома не менее 80 миллионов евро. Это минимальные прикидки – без потенциальных подписных и агентских выплат за новый контракт, различных премиальных и роста зарплаты, о котором писал инсайдер Карпов.

А с отчислениями «Зенита» во все фонды (описаны выше) затраты на Малкома взлетают минимум до 88 млн евро.

Если считать все-все-все, «Зенит» останется в минусе. Но по многим методикам подсчета Питер – в прибыли 

Чтобы отбить затраты, «Зенит» должен продать Малкома за 80-90 млн евро. Трансфер за 60 млн покроет лишь 65-75% издержек. В абсолютных числах «Зенит» получит убыток в 20-30 миллионов евро. 

Конечно, выход в ноль при подобном методе подсчета почти нереален. В такой логике убыточны большинство трансферов, и считать так не вполне корректно. 

Логичнее учитывать не все расходы, а часть. Например, если брать только трансферную разницу – «Зенит» вышел в плюс на 16 млн евро (60 млн от «Аль-Хилаля» минус 44 млн, которые ушли «Барсе»). Если рассматривать только обслуживание контракта (зарплата + бонусы), «Зенит» заработал около 24 млн евро. Или около 16 млн, учитывая налоги. 

В отчетности для УЕФА (ее подают при лицензировании в еврокубки) «Зенит» отразит другую сумму. Дело в том, что при трансфере за деньги в футболе действует механизм амортизации (игроки в бумагах проходят как нематериальные активы компании). Работает так: сумма, выплаченная за игрока, списывается не сразу, а распределяется в годовых отчетах равными долями на срок действия контракта. 

В 2019-м Малком подписал контракт с «Зенитом» на 5 лет. 40 млн евро, выплаченные «Барсе», отразились в финансовых документах как «8+8+8+8+8». То есть ежегодно с баланса клуба списывалось по 8 млн евро. К лету 2023-го оставалось амортизировать еще 8 млн, но «Аль-Хилаль» заплатил 60 млн. Так в бухгалтерском смысле «Зенит» получил прибыль в размере 52 млн евро – именно эта цифра появится в отчете УЕФА. 

Малком забивал за «Зенит» и этим приносил деньги от РПЛ и УЕФА. Считаем, сколько заработал клуб благодаря его действиям 

Часть читателей скажет: «Как можно думать, что Малком только выкачивал деньги из «Зенита»? Он ведь помогал побеждать и зарабатывать призовые». Это логичное замечание. Рассмотрим его. 

Малком впервые сыграл за «Зенит» 3 августа 2019-го, а через две недели травмировался до конца года. Из Лиги чемпионов-2019/20 клуб вылетел без него. В чемпионате бразилец выходил почти во всех весенних турах, забил 4 гола, но только одно его действие повлияло на результат (победа над «Сочи» – 2:1). Отрыв «Зенита» от второго места в том сезоне был так велик (15 очков), что к титулу клуб докатил бы и без важного легионера. 

Сезон-2020/21 Малком начал в основе, но осенью снова травмировался. В ЛЧ он сыграл в трех матчах (все – поражения), а «Зенит» опять вылетел. В РПЛ Малком отличился трижды, но голы ничего не решали: в тех матчах Питер выиграл 4:1, 6:0 и 6:1. 

Сезон-2021/22 – мощнее предыдущих. Во-первых, Малком полностью отыграл групповой этап ЛЧ, а в одном матче даже оформил ассист. Без него «Зенит» проиграл бы «Челси», с ним – закончил 3:3 и получил 930 тысяч евро призовых. Правда, на турнирный расклад ничья не повлияла: «Зенит» в любом случае занимал третье место и выходил в плей-офф ЛЕ. Оттуда он сразу вылетел. 

В чемпионате бразилец оформил 8+7, но лишь однажды без его гола или передачи «Зенит» потерял бы очки: проиграл бы «Уфе», а так – ничья. Это несущественная прибавка очков: в том сезоне чемпион привез «Сочи» 9 очков и вполне мог проиграть пару матчей. 

Намного сильнее влияние Малкома в сезоне-2022/23. Его 23+7 принесли «Зениту» 18 очков. Понятно, что без бразильца состав не сократился бы до 10 человек – вместо него многие очки приносил бы другой футболист. Но вряд ли он полноценно заменил бы лучшего игрока и бомбардира сезона. 

Но если посчитать очень грубо – без 18 очков, принесенных Малкомом, «Зенит» упал бы на 4-е место, а это удар по премиальным. Вместо 1+ миллиарда рублей от РПЛ «Зенит» получил бы около 800 млн, то есть потерял бы 2,5 млн евро по курсу на конец чемпионата.

В сумме голы и ассисты Малкома напрямую принесли «Зениту» 3,5 млн евро призовых. 

Но в списке продаж Малком надолго останется первым. 

Цифра дня. 700 млн евро в год для Мбаппе

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

103 комментария

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Expic
По такой логике вообще нет трансферов в плюс кроме как молодняк.

P.S. Вы когда продаете машину, в нее тоже закладываете стоимость всего потраченного бензина и ремонта?
+195
-16
+179
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Maximes
Забыли посчитать насколько он съел еды в столовой Зенита. Бредовая аналитика конечно)
+114
-11
+103
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Kabardinka
Давайте тогда и эмоции болельщиков переводить на деньги.
Малком забил, Зенит победил и 100.000 человек в следующий рабочий день сделали свою работу лучше, чем если бы Зенит проиграл. Каждый сделал лучше на 10 долларов вот вам и миллион после каждой игры Зенита.
+57
-12
+45
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Roman Bolshevik
Когда нужно высосать критику из пальца Головин эксперт)
+40
-4
+36
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FeNs
Подсчёт сомнительный, просто потому что вычислить сколько принёс конкретный игрок денег будучи командным игроком - задача нереальная
+31
-1
+30
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Gans_hi
Ещё забыли посчитать питание игрока, деньги на перелеты , сколько на сборы и медобслуживания , форму опять же. Считаю работу автор проделал халтурно :))))
+34
-4
+30
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Expic
Ответ Александр Головин
Примерно об этом же я говорю в середине текста. И потом обсчитываю несколько моделей, которые показывают, что Зенит может быть в плюсе. Это даже в подзаголовке огромными буквами написано
Спору нет,кликбейт.Только почему то подобный "рассос" идет только у трансферов Зенита. Не видел еще темы - "Сколько ПСЖ вложило в НеймараМбапе и кому продать что бы выйти в плюс"

Даже подобные темы были и с Халком и с Паредесом
+24
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А нас за шо?
Ответ Expic
По такой логике вообще нет трансферов в плюс кроме как молодняк. P.S. Вы когда продаете машину, в нее тоже закладываете стоимость всего потраченного бензина и ремонта?
бензина, ремонта, комплектов колес, омывайки, страховки и, самое главное, влажные салфетки. бывает, марамои они такие. а если серьезно, меня больше забавляет, что почему то все это считают только тогда, когда игрока покупают или продают в СПб. странно, правда?
+23
-1
+22
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Петр Иванов
Терпеть не могу Зенит, но глупо включать зарплату в эти цифры, и я видел контраргументацию данного факта в этой теме. Но, какие бы обстоятельства и качества его игры не были, зарплата к делу не относится. Иначе посчитайте сумму проданных футболок с его именем. Или совсем экзотичные вещи, например, если человек впервые пришел на стадион именно из-за подписания статусного легионера командой. Зарубежную репутацию клуба от данного трансфера. А брать чисто премиальные, которые он помог заработать непосредственно забивая голы - глупо. Есть такая фишка как эффект бабочки. Нельзя заявлять, что без него Зенит играл бы также и все. Одно его присутствие на поле в лучшую или худшую сторону изменило игру и счет. И подсчитать все это задним числом невозможно, не изобретя альтернативную реальность с учетом отсутствия Малколма в Зените.
+24
-4
+20
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fil_spb
Правда ли, что «Зенит» продал Малкома с прибылью? Мы провели сеанс ковыряния в носу и сейчас будем потчевать вас обжигающей правдой.

Вот какой заголовок должен быть у данного "исследования".
+23
-6
+17
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The_Itis
Надо еще учесть прибыль с проданных футболок, но вычесть затраты на ткань
+17
-1
+16
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MustOilHelsinki
Ну вот, опять. Помню, когда Зенит продал Паредеса, то тоже всё это высчитывали))) Ужасная статья
+14
-2
+12
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Anton Vasilev
Как ловко автор не написал про выплаты уефа за ЛЧ, а то у южностиличных любителей футбола инфакт бы случился
+13
-2
+11
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Max9999
А сожрал он скока?! Одних бананов килограмм пицот поди. А мыла казенного скока смылил?!
+12
-1
+11
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Max9999
Какой убыток. Сидят и горько плачут наверное.
+11
-1
+10
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Тимофей Барсуков
только посчитайте сколько трофеев выиграл зенит и призовые от них
+10
-1
+9
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Роберт Дауни-средний
почему вы всегда считаете агентские и зп когда дело касается только зенитовских продаж?

ах стоп, глянул автора материала, и вопросов больше не имею
+11
-2
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LOG MEG
Паредес переходил за 47 млн евро. Сколько можно писать про эти ошибочные 40?
+11
-3
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Вечно в бане
Ответ Александр Головин
Примерно об этом же я говорю в середине текста. И потом обсчитываю несколько моделей, которые показывают, что Зенит может быть в плюсе. Это даже в подзаголовке огромными буквами написано
А на главной - ещё более огромными буквами, написано «Трансфер в Аль-Хиляль не отобьёт эти деньги».
Понятно, что методика подсчета такая есть, понятно, что в тексте указаны и другие, но кликбейт от этого не перестаёт быть клекбейтом.
+7
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Александр Головин
Автор
Ответ Expic
По такой логике вообще нет трансферов в плюс кроме как молодняк. P.S. Вы когда продаете машину, в нее тоже закладываете стоимость всего потраченного бензина и ремонта?
Примерно об этом же я говорю в середине текста. И потом обсчитываю несколько моделей, которые показывают, что Зенит может быть в плюсе. Это даже в подзаголовке огромными буквами написано
+29
-22
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Maize
По этой логике худший для клуба игрок это свой воспитаник, который всю жизнь играл в этом клубе. Зарплату и подписные бонусы за продление получал, а клуб заработал 0. Бред конечно
+7
0
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Иван Овчинников
🤡🤡🤡
+6
0
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Eu
Ответ Александр Головин
Примерно об этом же я говорю в середине текста. И потом обсчитываю несколько моделей, которые показывают, что Зенит может быть в плюсе. Это даже в подзаголовке огромными буквами написано
Если уж быть настолько дотошным, то потрудитесь посчитать сколько было продано атрибутики с его именем, и насколько больше зрителей благодаря ему приходило на матчи..
Вобщем бред какой-то, почему никто больше даже не пытался ничего подобного высчитывать при трансферах других игроков в другие клубы, и только трансферы Зенита потребовалось обсчитывать таким способом?
+9
-3
+6
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Jadoson
А теперь точно такую же статью сделайте, но все цены в рублях по курсу того года, о котором идет речь.
+5
0
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Александр Милосавлевич
А уж сколько макарон Малком на базе за обедами съел. Там вообще счета неподьемные, наверное
+5
0
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