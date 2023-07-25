Правда ли, что «Зенит» продал Малкома с прибылью? Мы посчитали все траты на звезду

Трансфер Малкома в Саудовскую Аравию – рекордная продажа в истории РПЛ. 60 миллионов евро – это на 4 млн больше, чем «Шанхай» заплатил за Халка, и на 20 млн больше, чем «ПСЖ» – за Паредеса.

Статус сделке придает и второй рекорд: саудовцы не покупали никого дороже. Их максимум – Рубен Невеш из «Вулверхэмптона» за 55 млн евро. Суперзвезды Роналду и Бензема переходили свободными агентами.

Похоже, «Зенит» выжал максимум за главный актив и прилично заработал.

Но у этого тезиса есть обратная сторона. Малком переезжал в Петербург не бесплатно, «Зенит» платил ему щедрую зарплату и бонусы, а часть от 60 млн клуб должен перевести третьей стороне.

Мы посчитали, во сколько обошелся Малком «Зениту» и сколько на самом деле заработает Питер на трансфере.

«Зенит» потратил на Малкома минимум 80 млн евро. Половина ушла на зарплату, бонусы и агентские, еще половина – на трансфер из «Барсы»

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года. Сумма сделки – 40 млн евро + 5 млн в виде бонусов, сообщал официальный сайт «Барселоны». В новости не раскрывалось, за что именно прописаны бонусы, но обычно их выплачивают за командные и личные достижения: титулы, выходы в группу/плей-офф Лиги чемпионов, минуты на поле, голы.

С Малкомом «Зенит» четыре раза из четырех выиграл чемпионат и трижды играл в группе ЛЧ (в плей-офф не выходил). С индивидуальными достижениями хуже: половину первого сезона бразилец пропустил из-за травмы, во втором тоже травмировался и почти не забивал, в третьем – подтянул статистику и игровое время, а после переподписания контракта стал лучшим бомбардиром лиги.

Сделаем допущение, что бонусы активировались на 50%. Итог: трансфер обошелся в 42,5 миллиона евро.

Выше – речь про выплаты «Барселоне». Чтобы мотивировать Малкома на переезд в Россию, «Зенит» перевел ему подписной бонус, а агенту – комиссию. Источник «РБК» сообщал, что на это ушло 10 млн евро.

В «Барселоне» Малком зарабатывал 4 миллиона евро, в «Зенит» перешел на 6-6,5 млн (о первой цифре сообщало каталонское медиа Sport.es, о второй – Goal.com). Зафиксируем по нижней планке и умножим на три сезона – именно столько прошло до переподписания контракта.

Итог: на зарплату Малкома по первому соглашению «Зенит» потратил 18 миллионов евро без учета налогов, которые уплачивает работодатель (кроме 13-15% НДФЛ, работодатель в России платит за сотрудника 30% налогов от брутто-зарплаты: 22% – в пенсионный фонд, 5,1% – в фонд обязательного медицинского страхования, 2,9% – в фонд социального страхования).

Летом 2022-го, на фоне массового отъезда легионеров из России, «Зенит» продлил договоры с Малкомом и Клаудиньо. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, еще до переподписания зарплата Малкома дошла до 8 млн евро в год, а после – снова увеличилась. В отсутствие более точных сведений по окладу и подписному бонусу снова зафиксируем по минимальной планке – 8 млн евро с лета 2022-го по лето 2023-го. Итог: за четыре сезона «Зенит» заплатил Малкому 26 миллионов евро.

В договоре «Зенита» и «Барселоны» был пункт не только о фиксированных бонусах, но и о проценте с перепродажи Малкома, который должен поступить на счет каталонцев. По данным Sport24, речь о 7,5% от разницы между суммой трансфера-2019 и суммой будущей перепродажи. То есть 7,5% от 20 млн евро – 1,5 миллиона евро.

Суммируем: «Зенит» потратил на покупку и обслуживание контракта Малкома не менее 80 миллионов евро. Это минимальные прикидки – без потенциальных подписных и агентских выплат за новый контракт, различных премиальных и роста зарплаты, о котором писал инсайдер Карпов.

А с отчислениями «Зенита» во все фонды (описаны выше) затраты на Малкома взлетают минимум до 88 млн евро.

Если считать все-все-все, «Зенит» останется в минусе. Но по многим методикам подсчета Питер – в прибыли

Чтобы отбить затраты, «Зенит» должен продать Малкома за 80-90 млн евро. Трансфер за 60 млн покроет лишь 65-75% издержек. В абсолютных числах «Зенит» получит убыток в 20-30 миллионов евро.

Конечно, выход в ноль при подобном методе подсчета почти нереален. В такой логике убыточны большинство трансферов, и считать так не вполне корректно.

Логичнее учитывать не все расходы, а часть. Например, если брать только трансферную разницу – «Зенит» вышел в плюс на 16 млн евро (60 млн от «Аль-Хилаля» минус 44 млн, которые ушли «Барсе»). Если рассматривать только обслуживание контракта (зарплата + бонусы), «Зенит» заработал около 24 млн евро. Или около 16 млн, учитывая налоги.

В отчетности для УЕФА (ее подают при лицензировании в еврокубки) «Зенит» отразит другую сумму. Дело в том, что при трансфере за деньги в футболе действует механизм амортизации (игроки в бумагах проходят как нематериальные активы компании). Работает так: сумма, выплаченная за игрока, списывается не сразу, а распределяется в годовых отчетах равными долями на срок действия контракта.

В 2019-м Малком подписал контракт с «Зенитом» на 5 лет. 40 млн евро, выплаченные «Барсе», отразились в финансовых документах как «8+8+8+8+8». То есть ежегодно с баланса клуба списывалось по 8 млн евро. К лету 2023-го оставалось амортизировать еще 8 млн, но «Аль-Хилаль» заплатил 60 млн. Так в бухгалтерском смысле «Зенит» получил прибыль в размере 52 млн евро – именно эта цифра появится в отчете УЕФА.

Малком забивал за «Зенит» и этим приносил деньги от РПЛ и УЕФА. Считаем, сколько заработал клуб благодаря его действиям

Часть читателей скажет: «Как можно думать, что Малком только выкачивал деньги из «Зенита»? Он ведь помогал побеждать и зарабатывать призовые». Это логичное замечание. Рассмотрим его.

Малком впервые сыграл за «Зенит» 3 августа 2019-го, а через две недели травмировался до конца года. Из Лиги чемпионов-2019/20 клуб вылетел без него. В чемпионате бразилец выходил почти во всех весенних турах, забил 4 гола, но только одно его действие повлияло на результат (победа над «Сочи» – 2:1). Отрыв «Зенита» от второго места в том сезоне был так велик (15 очков), что к титулу клуб докатил бы и без важного легионера.

Сезон-2020/21 Малком начал в основе, но осенью снова травмировался. В ЛЧ он сыграл в трех матчах (все – поражения), а «Зенит» опять вылетел. В РПЛ Малком отличился трижды, но голы ничего не решали: в тех матчах Питер выиграл 4:1, 6:0 и 6:1.

Сезон-2021/22 – мощнее предыдущих. Во-первых, Малком полностью отыграл групповой этап ЛЧ, а в одном матче даже оформил ассист. Без него «Зенит» проиграл бы «Челси», с ним – закончил 3:3 и получил 930 тысяч евро призовых. Правда, на турнирный расклад ничья не повлияла: «Зенит» в любом случае занимал третье место и выходил в плей-офф ЛЕ. Оттуда он сразу вылетел.

В чемпионате бразилец оформил 8+7, но лишь однажды без его гола или передачи «Зенит» потерял бы очки: проиграл бы «Уфе», а так – ничья. Это несущественная прибавка очков: в том сезоне чемпион привез «Сочи» 9 очков и вполне мог проиграть пару матчей.

Намного сильнее влияние Малкома в сезоне-2022/23. Его 23+7 принесли «Зениту» 18 очков. Понятно, что без бразильца состав не сократился бы до 10 человек – вместо него многие очки приносил бы другой футболист. Но вряд ли он полноценно заменил бы лучшего игрока и бомбардира сезона.

Но если посчитать очень грубо – без 18 очков, принесенных Малкомом, «Зенит» упал бы на 4-е место, а это удар по премиальным. Вместо 1+ миллиарда рублей от РПЛ «Зенит» получил бы около 800 млн, то есть потерял бы 2,5 млн евро по курсу на конец чемпионата.

В сумме голы и ассисты Малкома напрямую принесли «Зениту» 3,5 млн евро призовых.

Но в списке продаж Малком надолго останется первым.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов