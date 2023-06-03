До требла «Манчестер Сити» осталось два шага: победа над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии сегодня и вынос «Интера» в финале ЛЧ через неделю.

Требл «Сити» может стать первым для английского футбола за 24 года. Последний раз команда с островов оформляла его в 1999-м. Тогда «МЮ» Алекса Фергюсона выиграл чемпионат, на одно очко опередив «Арсенал», разобрался в финале Кубка с «Ньюкаслом» (2:0) и эпически вырвал ЛЧ у «Баварии». Голы Шерингема и Сульшера в дополнительное время финала и «пижоны лежат, великие торжествуют» от Маслаченко знают все.

Чтобы вспомнить непопсовые детали и атмосферу последнего английского требла, мы поговорили с комментатором и давним фанатом «МЮ» Денисом Казанским.

Казанский стал болеть за «МЮ» после поездки в Лондон. Причина – плакат с Кантона и нелюбовь к «МЮ» гостевой семьи

– Ты и «МЮ». Как это получилось?

– В начале 90-х родители отправили меня в Лондон учить английский язык. Из Липецка мы ехали вдвоем с парнем – победителем математической олимпиады. Этот факт я хорошо запомнил, потому что на вокзал пришла тетенька из «Пионерской правды». Парень тоже был Денис, и она нас перепутала. Сделала интервью со мной как с юным математиком. Я еще думал, что вопросы какие-то странные, но отвечал.

В Лондон мы ехали необычным путем: на поезде до Бреста, оттуда на автобусе через Польшу и Германию до Бельгии, дальше на пароме в Лондон. Там привезли в район, который, как я потом узнал, называется Чарльтон.

В Англии нас распределили по семьям. Мои гостеприимные родители заранее знали об этом и понимали, что надо ехать с подарками. Подготовили для семьи, которая меня принимала, несколько серьезных сувениров. Например, самовар. Так я приехал с самоваром и другими плюшками к молодой паре, а меня и второго Дениса из Липецка приняли очень холодно. Вообще на отмахнись. Из-за этого я сразу же невзлюбил гостевую семью, и чувства были взаимны.

Обучение английскому проходило в школе. По дороге к ней висел плакат – «66-й – великий год для английского футбола. Эрик родился». Дома я спросил у хозяина, что за Эрик. Он как-то раздраженно ответил, что это нападающий «Юнайтед». Я подумал: «Ага, если Эрик не нравится хозяину, значит он хороший человек». С той поры я начал следить за «Манчестером».

Не сказать, что прямо до дрожжи ждал матчи. Скорее, воспринимал как увлечение, хобби выходного дня. Тем более с информацией об английском футболе было туго: тарелка «НТВ-Плюс» еще не появилась, а «СЭ» привозили в Липецк раз в три дня. На киоск приходило номеров пять, газету расхватывали немедленно. Повезло, что у папы в киоске был блат, потому что он бесконечно покупал разные газеты. Из-за этого его знакомая продавщица оставляла мне номер.

– В 1999-м с информацией про «МЮ» стало лучше?

– Тогда уже появились тарелки, и у меня даже возникла мечта установить ее дома. Но всегда останавливало опасение, что это станет приманкой для воров. Раньше считалось так: если дома висит тарелка, ты обеспеченный гражданин.

В то время я периодически я ходил в футбольные бары – они как раз появились в Липецке. Но даже в них за «МЮ» болели один-два человека. Мы собирались спонтанно, никто точно не организовывал. Чаще смотрел футбол просто в компании друзей, которые всегда болели против меня.

Казанский говорит, что в начале сезона никто не мечтал о требле: «МЮ» дважды влетел «Арсеналу», мог легко проиграть любой турнир, но все перевернул великий гол Гиггза

– Сезон-1998/99. Какое первое воспоминание о нем, кроме требла?

– Community Shield, который «МЮ» проиграл «Арсеналу» – 0:3 (через месяц в чемпионате «Арсенал снова разгромил «МЮ» – 3:0 – Sports.ru). В тот момент ничего не указывало на то, что предстоит исторический сезон. Это был очередной трудный год борьбы с «Арсеналом» – действующим чемпионом и победителем Кубка. При таких вводных вообще не было уверенности, что «МЮ» удастся взять что-то дома, не говоря уже о Европе. То есть клуб мог бороться за титул АПЛ, но не за историю.

– Можно говорить, что в том сезоне «Арсенал» был даже сильнее «МЮ»?

– Нельзя, потому что критерий – результат. Если «МЮ» забрал два трофея дома, он сильнее. Но по ходу всего сезона создавалось ощущение, что преимущество зыбкое. «Арсенал» в то время был колоссальной силой. Эту мощь особо подчеркивала победа в Community.

Никто бы не удивился, если бы «Арсенал» выиграл чемпионат и Кубок. Но свои очки он все-таки потерял. Перед последним туром возникла коллизия: «МЮ» и «Арсенал» разделяло всего одно очко (до этого лидировал «Арсенал», но проиграл в предпоследнем туре «Лидсу» – Sports.ru), для чемпионства «Юнайтед» нужно было обыграть «Тоттенхэм». Перед матчем пошли разговоры, что «Тоттенхэм» сольет, чтобы «Арсенал» не стал чемпионом. Но Лес Фердинанд быстро ввалил сумасшедший голешник Шмейхелю, «Тоттенхэм» повел 1:0, и разговоры смылись. Хотя дальше «МЮ» все-таки забил два и выиграл чемпионат.

– То есть в теории «Тоттенхэм» мог слить?

– Это притягивание задачи под ответ. Я не представляю подобные вещи на таком уровне. Думаю, «МЮ» оказался просто сильнее, чем команда из середины чемпионата.

В том сезоне «МЮ» мог странно слить – до сих пор помню ничем не объяснимые 1:3 «Шеффилду» при отвратительной игре. Но потом команда не проигрывала с декабря до конца чемпионата.

– Какие мощные матчи ты помнишь из того сезона?

– Зарубу с «Ливерпулем» в Кубке Англии (в 4-м раунде – Sports.ru). Сумасшедшая домашняя игра, когда Йорк сравнял на 88-й, а Сульшер забил победный в добавленное время.

Хорошо помню 0:0 в первом полуфинале Кубка против «Арсенала». И, конечно, переигровку, когда при 1:1 на последней минуте Шмейхель потащил пенальти от Бергкампа, а Гиггз забил победный в овертайме. До сих пор считаю, что это лучший гол в его карьере.

– Тот слалом сравнивали с великим проходом Марадоны. Какие впечатления у тебя?

– До сих пор есть ощущение шедевра из музея. Чего-то такого, перед чем всегда замираешь. Сколько раз ни видел «Мона Лизу» или «Подсолнухи» Ван Гога, все равно останавливаешься, когда снова натыкаешься. Так и здесь.

Отдельный вид искусства – разбирать, как во время празднования Гиггз снимал майку. Не сразу, в несколько заходов. И бежал в этот момент быстрее, чем когда прорывался между соперников.

Это невероятный гол, учитывая еще и то, что он забил его в добавленное время «Арсеналу». Совпало все – красота, важность. Можно забивать красивые голы при 5:0, но тогда Гиггз забил именно что вовремя.

– Венгер потом признавал, что этот гол открыл «МЮ» дорогу к треблу.

– Фергюсон говорил похожее. Сейчас часто используют слово «импульс», и гол Гиггза был как раз тем самым импульсом. После него команда не оглядывалась на то, что происходит в чемпионате и в Кубке. Гол Гиггза – фокус того сезона.

– Через неделю после победы «МЮ» отскочил от «Ювентуса» в полуфинале ЛЧ.

– Это не отскок. С чего отскок? Посмотри состав «Ювентуса», там страшная банда: Индзаги, Зидан… Они сыграли 1:1 в первом матче (Гиггз сравнял на 92-й – Sports.ru) и летели 0:2 в начале второго. Конечно, чувствовалась безнадега. Но дальше Кин, Йорк и Коул перевернули игру.

Из того сезона я вообще лучше помню именно Лигу чемпионов, потому что ее показывали по домашнему телевизору. До сих пор перед глазами феноменальные 3:3 против «Барсы», причем дважды. Ничьи с «Баварией». Игры против «Интера» с Роналдо, которого персонально опекал Фил Невилл. Это интересное решение Фергюсона.

Все это было так необычно. До этого на моей памяти у «МЮ» ни черта не получалось в Европе. А тут сразу сложный путь, который начался с квалификации, но в итоге все дошло до финала.

Мнение Казанского: финал ЛЧ должна была забирать «Бавария», но «МЮ» до последнего верил в победу

– Где ты смотрел финал с «Баварией»?

– Один дома. Хорошо это помню, потому что дико нервничал, прямо бесился в комнате. У меня есть такое: болея за «Юнайтед» или сборную, могу стать животным, наговорить ужасные вещи. Много раз из-за этого ругался с товарищами, которые подначивали, глядя на все это, подкидывали дров. Такое было в том числе недавно. Поэтому нервные матчи я стараюсь смотреть один. А тут финал – никто не был нужен.

– Уткин сказал, что матч был скучным. Если бы не концовка, получился бы один из скучнейших финалов в истории.

– Вася много чего наговорил перед тем сезоном. Его пламенное выступление в «Футбольном клубе» и хрестоматийное «Манчестер» ничего и никогда не выиграет» до сих пор в памяти у всех, кто следит за английским футболом.

Я не могу сказать про скучнейший финал. Такой случился через четыре года на «Олд Траффорд» – «Ювентус» против «Милана». Вот там был ужас, в 1999-м – нет. Просто была односторонняя игра, «Бавария» должна была выносить «Манчестер» без шансов.

Хоть я и болел за «МЮ», у меня не было иллюзий из-за отсутствия Кина и Скоулза. У тебя дисквалифицирована главная пара центральных полузащитников – какие тут шансы? Это как сейчас перед финалом убрать у «Сити» Де Брюйне и Родри. Такой удар по команде, что она сильно просядет.

Фергюсон, конечно, пытался что-то придумать. Поставил в центр Бекхэма и Батта, а Блумквиста – на фланг. Но куда там против адской машины «Баварии»? По матчу все было ясно и грустно.

– Куча людей говорит про односторонний финал, но спустя много лет статистики посчитали xG того матча. Итог: 1,54 на 2,26 в пользу «МЮ».

– Это говорит об xG. Я не очень люблю цифры, потому что они часто врут. Они не дают визуального ощущения преимущества у одной из команд.

Мне не нужны цифры. Я помню, что матч должна была забирать «Бавария». Спокойно устраиваться на 2:0 или 3:0.

– Почему забили всего один?

– «Манчестер» сражался как мог. Вопрос в степени моготы – она была не очень высокая.

Плюс какая-то самоуверенность «Баварии». Та же замена, когда на 80-й минуте ушел Маттеус – было ощущение, что они согласились на 1:0. Я еще подумал: «Ничего себе». Но не так, что сняли – и сейчас легче будет.

– Чувства, что сейчас игра перевернется, не было?

– Нет. Как и весь требл, финал был иррациональным. Ну, угловой. Ну, в чужую штрафную побежал Шмейхель. Но нужен невероятный фарт, чтобы залетело. «Бавария» до этого ничего не позволяла.

Один из похожих свежих примеров – ничья «Севильи» с «МЮ» на «Олд Траффорд». «МЮ» вел 2:0 и никакую «Севилью» близко не подпускал. Такая же ситуация случилась в 1999-м. Сложно было подумать, что что-то пойдет не так.

– Как ты радовался победе?

– Когда сравняли, сорвал голос. Когда забили второй, не поверил, что так возможно. Думал, что свистнут нарушение или офсайд. Ощущение, что такого не бывает, что это неправильно. Когда увидел, что все, убивается Куфур, конечно, я орал благим матом. Орал и прыгал на диване.

– Из комментария Маслаченко все запомнили, что «Бавария» – пижоны. Согласен?

– Никитич был на стадионе, ему виднее. Он в разы лучше понимал игру, чем мы все. Но я бы посмотрел на ситуацию по-другому. Сфокусировался бы на торжестве «Юнайтед». Потому что так перевернуть игру, сделать такие замены, которые сделал Фергюсон, верить, когда никто не верил… Пижоны пижонами, но надо забить два.

– Ты не любишь цифры, но еще одно удивление – точность передач. У «Баварии» – 68%, у «МЮ» – 72%. Как будто играли «Химки» и «Факел».

– Я недавно пересматривал матч, и мне не показалось, что качество было чудовищным. Это снова тот случай, когда цифры врут. Ну, есть такой процент – и что? Важнее, что там был комок нервов. «Бавария» катала, но не могла забить больше. «Юнайтед» ждал и получил шанс.

– Зачем ты пересматривал?

– Иногда пересматриваю большие матчи, не только «Юнайтед». Я много общаюсь с Елагиным, наши разговоры подталкивают к этому. После них веет ностальжи, заставляет вспоминать старые ощущения.

Кстати, с сезона-1998/99 у меня остался сувенир. Что обычно происходит с полями в межсезонье? Их меняют и выбрасывают. А в 1999-м нашелся чудак, который купил поле «Олд Траффорд», поделил газон на маленькие клочочки и продавал в красивых подарочных коробках по миру. Одну из них купил Роман Дубов (бизнесмен, экс-владелец «Портсмута» – Sports.ru), а потом подарил мне. На коробке написано: «Газон требла».

Роль Фергюсона в требле: поменял стиль и философию «МЮ», пересобрал состав, где главным оказался Рой Кин

– Есть объяснение, почему команда, которая в начале сезона влетала «Арсеналу», была в миллиметрах от вылета в Кубке и в Лиге чемпионов (причем не только в финале), в итоге взяла требл?

– В этом больше иррационального. Если посмотреть, как к треблу идет «Ман Сити», в нем гораздо больше логики и силы. В случае «Юнайтед» я бы не убирал фарт. Гол Гиггза «Арсеналу», пенальти, который потащил Шмейхель, «Ювентус», который поплыл во втором тайме, – если что-то одно убрать, требла не случилось бы.

Было много моментов, которые могли развернуть ситуацию, но помогли соперники. А у «Сити» все в руках, никто не это не может повлиять.

– Получается, «Сити»-2023 гораздо выше «МЮ»-1999 в рейтинге сильнейших команд в истории?

– Я бы не говорил, что между ними пропасть. Раньше футбол был другим и конкуренция выше, особенно в Европе. Если посмотреть на те команды – «Барселону», страшную «Баварию» с Хитцфельдом, «Ювентус», уровень киевского «Динамо»… Сейчас Лига чемпионов не сравнится с тем, что было в конце 90-х и начале 2000-х. На мой взгляд, сейчас Лигу чемпионов выиграть проще, чем тогда.

Говоря про иррациональность «МЮ» и логику «Сити», я сравнивал именно путь к треблу. В целом спорить о силе, это как выяснять, кто сильнее – кит или слон.

В 1999-м Фергюсон многое сделал под европейскую кампанию. Он обратил внимание на то, как играют английские клубы и насколько они не соответствуют европейским реалиям.

– В чем именно не соответствовали?

– Это исторический момент, о котором много рассказывал Венгер, когда приехал. Фергюсон начал много менять, глядя на как раз на него. До этого восстановление игроков проходило в барах, причем до утра. Об этом можно почитать воспоминания Тони Адамаса, манчестерской бригады – Дениса Ирвина, Стива Брюса. Отношение к футболу как к большой профессии у них отсутствовало. Отсюда примитивная игра с длинными передачами, с выносами – тот самый британский футбол.

Фергюсон и Венгер поменяли питание, режим, стиль. С ними появилось больше возни с мячом, оригинальные варианты на стандартах, разные тактики под разных соперников. То, что всегда было на континенте и чего не хватало в Англии.

Как один из итогов эволюции, к 1999 году сэр Алекс собрал четверку нападающих. Мы привыкли, что есть два основных, третий – под основу, а четвертый – не пойми кто. Здесь была связка Коул – Йорк и Шерингем с Сульшером. Феноменальная история!

– Кто главный игрок того «МЮ»?

– Я предвзят, потому что мой любимый игрок – Рой Кин. Тогда он был в невероятной форме. Создавалось ощущение, что он руководит всем процессом.

Но одного выделить сложно. Как главным не может быть Шмейхель? Он внес колоссальный вклад в требл. Была история, как перед финалом ЛЧ на «Камп Ноу» Йорк забил ему паненкой на тренировке. Тот чуть не снес Дуайту голову, потому что команда готовилась к финалу, а там нельзя исполнять таким пижонским способом.

Как не выделить крылья Бекхэм – Гиггз, Скоулза, Кина и Батта – в центре, а Стама – в обороне? Или четверку нападающих, где каждый – красава? Как тут выберешь?

– Почему все-таки Кин?

– Даже сейчас смотришь за его ТВ-карьерой и понимаешь, что он тот человек, который будет показывать, что делать, а не говорить, как делать. Он боксер, который преодолел много обстоятельств и стал топовым футболистом. У него всегда есть свое мнение. Если он не прав, то он все равно всех видал.

Я воспитан старым футболом. Когда после дерби все обнимаются и улыбаются – это мне не очень близко. Я понимаю, что игру надо воспринимать как игру, но в больших матчах мне ближе ситуации, которые часто возникали между «Арсеналом» и «МЮ». Например, Пиццагейт на «Олд Траффорд» (в 2004 году «МЮ» выиграл у «Арсенала» при спорном судействе, под трибунами возникла потасовка, в Фергюсона кинули кусок пиццы – Sports.ru). Или когда они бились на «Хайбери»: Виейра против Невилла, потом к ним прилетел Кин.

Перед глазами до сих пор канонические картинки, как Виейра и Кин стоят перед выходом на поле. И ты видишь, насколько все напряжено, что они идут друг друга убивать. Лично для меня такой футбол и такая атмосфера дерби правильнее. И как раз Кин их формировал.

Казанский считает, что «Сити» может проиграть и «МЮ», и «Интеру». Так произойдет из-за метаний Пепа и яркого полуфинала

– Как ты отнесешься к треблу «Сити»?

– Это будет абсолютно эпохальное достижение Гвардиолы, памятник его работе.

– То есть ты не расстроишься?

– Если бы в 1999-м я увидел, как другая команда – не «МЮ» – выигрывает требл, было бы совсем иное ощущение. Сейчас на мир я смотрю иначе. Странно скрывать восхищение тем, как Пеп влияет на футбол и меняет игру.

На днях мы много говорили с Елагиным о вкладе Фергюсона и Гвардиолы. На мой взгляд, Фергюсон создал гениальную команду. Его педагогическое мастерство и гений тренера позволили довольно средним игрокам играть на невероятном уровне. А вот Гвардиола вообще меняет футбол. Да, у него собраны прекрасные игроки, но он делает их еще лучше – это парадоксально. Потому что даже самые сливки – не гарантия успеха, пример – «ПСЖ».

Но у меня большие сомнения, что «Сити» сделает требл.

– Почему?

– В одной конкретной игре два соперника «Сити» вполне могут получить результат.

Если бы матч с «Реалом» состоял из одной игры, у «Мадрида» были бы неплохие шансы – где-то 45%. В двух матчах осталось всего 20-30%, то есть большой дисбаланс. Финал – как раз одна игра. В одной игре «Юнайтед» уже обыгрывал «Сити» этом сезоне, и у Тен Хага может получиться снова.

«Интер» вообще заходит супераутсайдером. А свойство Пепа и «Сити» перед большой игрой – устроить что-то в плане тактики. Проще говоря, перемудрить. Я не знаю, застрахованы ли они от этого в текущем году.

Плюс есть ощущение, что ответный полуфинал против «Реала» был высшим достижением футбольного искусства. Но когда ты показываешь такой футбол в полуфинале, появляется вопрос: что ты оставил на финал? Сколько раз в командных виде спорта возникали моменты, когда лучший матч команда проводит в полуфинале, а в финале вообще ничего не складывалось.

Кажется, «Сити» должен просто выйти и забрать свое, а так часто не получается. Так что уверенности в требле у меня не было ни в 1999-м, ни сейчас.

Фото: Gettyimages.ru/Bongarts, Ben Radford /Allsport, Shaun Botterill /Allsport, Allsport UK, Alexander Hassenstein/Bongarts; AP Photo/Camay Sungu, Dave Caulkin