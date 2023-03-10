28 комментариев

В конце февраля Малком и Клаудиньо стали гражданами России – указ об этом опубликовали на сайте Кремля.

Мы разобрали, смогут ли игроки «Зенита» выступать за сборную России (теоретически да) и будут ли считаться легионерами (пока да). В комментариях вы заметили, что в тексте не хватает важного вопроса: подлежат ли они мобилизации?

Отвечаем.

Для начала Малком и Клаудиньо должны встать на воинский учет, после этого их могут призвать на срочную службу

«Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ, при этом не отказались от второго гражданства – бразильского. Это допускается российским законодательством. Однако в России они считаются только гражданами России, то есть несут все соответствующие обязанности, включая обязанность проходить военную службу», – объясняет Sports.ru партнер юридической компании SILA Lawyers Михаил Прокопец.

По его словам, чтобы попасть на службу по призыву, футболисты должны встать на воинский учет (согласно п.4 ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). После этого они могут быть призваны в армию как «срочники» (п. 1 ст. 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).

Эту информацию Sports.ru подтвердил ведущий юрист компании «Антипризыв» Артем Мугунянц: «Как только они получат паспорт, они должны сделать регистрацию – временную или постоянную. После этого нужно прийти в военкомат по месту регистрации и написать заявление о постановке на воинский учет».

После этого военкомат проведет медкомиссию, определит категорию годности, а потом пришлет повестку на призывную комиссию. «Дальше их могут призвать на срочную службу и отправить в войска, – продолжает юрист «Антипризыва». – До 27 лет такое возможно».

Малкому и Клаудиньо 27 исполнится через год. Они попадают под две призывные волны – весеннюю и осеннюю.

За уклонение игрокам грозит уголовное преследование

По закону футболисты должны явиться в военкомат в течение двух недель после получения гражданства (ст. 10 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). «Это делается лично, потому что работодатель не пройдет за вас медкомиссию и призывную комиссию», – комментирует Артем Мугунянц.

Неявка влечет предупреждение или наложение административного штрафа – от 500 до 3 тысяч рублей (ст. 21.5 КоАП РФ), замечает юрист Прокопец.

Мугунянц говорит, что в последнее время всем назначают одинаковый штраф – 2 тысячи рублей. При этом он уточняет: административный кодекс работает, если у потенциального призывника есть право на отсрочку (например, учится или не годен по здоровью), но он вовремя не оформил ее.

«Если права на отсрочку нет и человек просто не хочет вставать на воинский учет, это расценивается как уклонение от призыва. 328 статья УК РФ, до двух лет лишения свободы. Привлечь по этой статье могут до 29-летнего возраста, но не включительно. Как только 29 лет исполнилось – уголовной ответственности не будет», – говорит юрист «Антипризыва», знакомый с судопроизводством.

– Много ли дел возбуждают по этой статье?

– По России не очень много, но они есть. В основном дают штрафы до 200 тысяч рублей. В последнее время их все больше, потому что государству нужно пополнять бюджет.

Административное или уголовное преследование не освобождает потенциальных призывников от постановки на воинский учет. Их в любом случае поставят на него в течение календарного года (п. 4 ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).

Мугунянц считает, что этого не избежать: «Кроме того, что обязанность встать на учет есть у граждан, обязанности существуют у миграционной организации по месту жительства. Например, она должна сообщить в военкомат, что зарегистрировала их по такому-то адресу. С работодателем то же самое: он обязан сообщать о всех лицах с 18 до 27 лет, которые устраиваются на работу».

– А если никто не сообщил, футболисты не встанут на учет и избегут призыва?

– Раньше, когда не было единой базы, кто-то что-то забывал – и это прокатывало. Сейчас – нет. Сейчас какое-то из ведомств в любом случае сообщит о них. Грубо говоря, у вас есть ИНН, потому что вы не можете без него работать. У вас есть СНИЛС, потому что без него тоже не можете работать. Налоговая и пенсионный фонд сообщат. Более того, вы даже не можете быть официально трудоустроены без военника или приписного свидетельства».

По словам Михаила Прокопца, за несообщение в военкомат о лицах, не состоящих на воинском учете, для работодателя предусмотрена административная ответственность – штраф от 1 до 5 тысяч рублей (ст. 21.4 КоАП РФ). Иными словами, если Малком и Клаудиньо не встанут на учет, а «Зенит» не доложит об этом, клуб заплатит несколько тысяч рублей в пользу государства.

Через год Малкома и Клаудиньо могут мобилизовать. И неважно, отслужат ли они до этого в армии или нет

Как только футболистам исполнится 27 лет, их не смогут призвать на срочную службу. Конечно, если к тому времени не изменится закон – в декабре 2022-го с инициативой внести поправки в ФЗ выступил министр обороны Сергей Шойгу. По его версии, предельный возраст призыва необходимо повысить до 30 лет. В январе 2023-го в Госдуме заявили, что изменения могут произойти уже весной.

Если закон останется прежним, для Малкома и Клаудиньо откроется другая перспектива – с 27 лет они подлежат мобилизации. «Повестка придет, даже если они не отслужат в армии», – говорит Артем Мугунянц.

– Это точно возможно? – уточняю у него.

– Конечно. У нас большинство тех, кто отправился по мобилизации, не служили в армии. Даже если они проуклоняются, по достижении 27 лет их, как стоящих на воинском учете, уволят в запас в звании рядовых. После этого они подлежат мобилизации.

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О том, почему футболистов не могут мобилизовать прямо сейчас, со ссылкой на законы объясняет Михаил Прокопец:

«Действие Указа Президента РФ об объявлении частичной мобилизации на обоих футболистов не распространяется, поскольку под мобилизацию подпадают только лица, пребывающие в запасе (п. 1 ст. 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»). Состав запаса Вооруженных Сил России определяется статьей 52 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Малком и Клаудиньо к перечисленным там категориям граждан не относятся, в запасе не состоят».

При мобилизации футболисты станут контрактниками и будут получать по 195к рублей в месяц. Им положены выплаты за ранение и другие социальные гарантии

В «Зените» новые россияне получают по несколько миллионов евро в год. Было бы логично, если бы государство компенсировало им упущенный доход – при мобилизации трудовой договор с работодателем временно приостанавливается. Мугунянц говорит, что таких выплат не предусмотрено: «Защита Отечества – обязанность гражданина РФ. Поэтому никаких компенсаций нет, только денежное довольствие военнослужащего по контракту – 195 тысяч рублей в месяц».

Также футболисты смогут рассчитывать на социальные гарантии для военнослужащих – кредитные каникулы, сохранение рабочего места, 14-дневный отпуск два раза в год (хотя закон о нем еще не приняли). В случае ранения, после которого их признают негодными к службе, им выплатят около 3,5 миллиона рублей (при инвалидности сумма больше). В случае гибели их семьи получат около 12 миллионов рублей. Обе выплаты складываются из пособий президента и региона.

А что по поводу отсрочки? Ее может предоставить только президент

По закону, существует несколько способов не попасть на срочную службу и под мобилизацию. Например, граждане РФ, проживающие за рубежом и не имеющие регистрации в России, не подлежат воинскому учету. Соответственно, не могут призываться в армию.

Но самая популярная опция – отсрочка. Спрашиваю у Мугунянца, есть ли у Малкома и Клаудиньо право на нее как у ведущих футболистов чемпиона России (при условии, что оба здоровы и не рассчитывают на другие виды отсрочек).

«Никаких прав на отсрочку «Зенит» не дает, – отвечает он. – Если только отдельным указом президента им не будет предоставлена именная отсрочка как представителям талантливой молодежи».

Юрист говорит, что подобная бронь оформляется два раз в год перед призывами на срочную службу – в конце марта и в конце сентября. Перед обеими волнами министерство спорта, культуры и другие госведомства готовят списки молодежи, которую считают талантливой и перспективной. После этого списки изучают в администрации президента, формируют финальную версию и приносят на подпись главе государства.

Кажется, «Зениту» нужно спешить. Весенний призыв начинается 1 апреля.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев