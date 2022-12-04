Марокко 50 лет было колонией Франции. Французы выкачивали ресурсы и убивали тысячами, а закончилось все только в 1956-м

Теперь Париж – марокканский.

После победы над Португалией болельщики Марокко устроили беспорядки во многих городах Европы, мощнее всего – в Париже.

В центр столицы вышло около 20 тысяч фанатов. Мирные – кайфовали от победы и скандировали кричалки, буйные – разбивали витрины магазинов и атаковали полицейских. В ответ силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. По данным BFMTV, полицейские задержали 42 хулигана, Le Parisen написал о более чем 70 задержанных.

Париж неслучайно оказался центром бурных празднований. Во Франции живет самая большая община марокканцев за пределами Марокко. Исследование 2012 года рассказало о 1,5 миллионах человек с марокканскими корнями. Перепись 2019 года – о 755 тысячах граждан Марокко, то есть о 18% от числа всех иммигрантов в стране. Больше оказалось только алжирцев – 807 тысяч.

Демография влияет в том числе на футбол. На ЧМ-2018 в составе сборной Марокко было 10 игроков, родившихся во Франции. На ЧМ-2022 таких двое, но 5 игроков принадлежат французским клубам прямо сейчас.

Откуда появились марокканцы во Франции? И рады ли они рады такой связи?

Франция захватывала Марокко долго и с кровью. В Европе пришлось договариваться с Германией, которая угрожала французам войной

Европейцы основательно пришли в Африку в конце 19 века. Их интересовали многие вещи, среди главных – природные ресурсы, возможность религиозного просвещения, захват новых территорий для самоутверждения.

Страны резво накинулись на новый континент. В 1870-м они контролировали 10% чужой земли, в 1914-м – уже 90%. Независимыми остались только Эфиопия (до 1936 года) и Либерия. Чтобы при дележке не поругаться друг другом, в 1884-м европейцы собрали Берлинскую конференцию. Там они разграничили сферы влияния и обговорили основные принципы колонизации.

На владения в Африке претендовали 7 государств, но успешнее всех оказалась Франция. В 1830-м она захватила Алжир, в 1881-м – Тунис, а к началу Первой мировой владела землями от Средиземного моря до Анголы. Среди самых сладких кусков выделялось Марокко, правда, с ним пришлось повозиться.

Сначала Франция договорилась об особых правах на Марокко с соседями. Те утвердили их в обмен на услуги от французов: они признали права англичан на Египет, итальянцев – на Триполитанию (провинция Ливии), испанцев – на города северного побережья Марокко.

Затем Франция заманила Марокко в финансовую каббалу. Выдавала кредиты местному султану под бешенный процент, а дальше – под 60% таможенных доходов, которые составляли огромную часть бюджета.

Страна все сильнее переходила под влияние французов. В 1905-м они даже высадились в Марокко, чтобы создать там собственный банк, организовать портовую полицию и получить концессию на строительство железной дороги. Все для того, чтобы контролировать местные финансовые потоки.

Европейцы действовали расчетливо, но не учли интересы Германии, с которой они не договорились. Немцев смутила активность соседа, и они пошли на обострение. Кайзер Вильгельм II выразил поддержку султану Марокко и предложил заключить оборонительный союз. Европа оказалась на грани войны из-за раздела Африки, пришлось созывать новую международную конференцию.

На ней Германия оказалась в изоляции, а Франция и Испания все-таки получили право собирать дань с марокканских портов. При этом договор предусматривал целостность страны и полное равенство всех наций при ведении экономической деятельности в ней. Захват Марокко отложили до лучших времен.

Времена настали через год – 1907-м. В Марракеше разъяренная толпа убила французского доктора Эмиля Мошана. Парижские газеты охарактеризовали убийство как «неспровоцированное и ничем не оправданное нападение со стороны варварских уроженцев Марокко», а власти получили удобный повод для вторжения. Французские войска вошли в Уджду на северо-востоке Марокко.

Через несколько месяцев марокканцы, еще сильнее недовольные действиями колонизаторов, убили 9 французских рабочих, которые возводили железную дорогу. Европейцы ответили бомбардировкой Касабланки. Корабли двое суток вели огонь по городу, погибло от 1,5 до 7 тысяч мирных жителей. После усмирения в Касабланку и регион вокруг нее вошли французские войска.

Значительная часть Марокко оставалась независимой, но Франция еще сильнее затягивала экономическую удавку. Например, навязала новому султану очередной заем. Чтобы вернуть его, тот обложил налогами племена. В 1911-м те подняли восстание в Фесе – Франция только этого и ждала. Под предлогом «восстановления порядка и защиты французских граждан» трехцветные войска оккупировали Фес и еще несколько городов.

Новая активность снова не понравилась Германии. Берлин отреагировал угрозой, отравив военный корабль к африканскому побережью, но второй марокканский кризис оперативно разрешила Британия. Вечный соперник Франции неожиданно выступил на их стороне. Немцы отступили и признали протекторат Франции над Марокко. Взамен получили часть Демократической республики Конго – бесполезную тропическую территорию, которую сами назвали «клочком болот».

Официально Франция установила протекторат над Марокко в марте 1912 года. На бумаге страна не теряла независимость, а султан оставался официальным правителем.

Часть территории получила Испания – на севере и на юге.

Французы не трогали местные обычаи, но ограничивали свободы и разваливали сельское хозяйство

Стороны не сразу объявили о подписании договора.

Только через месяц слухи дошли до марокканских военных. В ответ они попытались восстановить контроль над Фесом и одновременно разобраться с предателем-султаном. 5 тысяч местных атаковали 1,5-тысячный французских гарнизон, но сдались за 2 дня. Французы потеряли 66 человек, марокканцы – около 600. По ошибке победители убили 42 марокканских еврея, не разобравшись в том, кого они поддерживают.

После восстания французы перенесли столицу из агрессивного Феса в более мирный Рабат – там она находится до сих пор.

Несмотря на предоставленный статус независимого государства, французы купировали в колонии многие свободы. Марокканцам не разрешали собирать крупные политические собрания, газеты на арабском не могли освещать политику, а рабочие – объединяться в профсоюзы. При этом султан издавал указы от своего имени, метрополия не вмешивалась в судебные дела, а на многие влиятельные посты назначали марокканцев.

«Не оскорбляйте традиции, не изменяйте обычаи и напоминайте себе, что в любом обществе есть правящий класс – рожденный, чтобы править, без которого ничего нельзя сделать. Мы привлекаем правящий класс к себе на службу. Так страна будет покорена с гораздо меньшими затратами, чем если бы мы отправляли туда военные миссии», – объяснял колониальную логику первый глава протектората Юбер Лиоти.

К такому подходу Францию подтолкнули 1000-летняя история Марокко, которое не подверглось даже Османскому владычеству, и договороспособность местной элиты. Французов она воспринимала не как завоевателей, а как шанс на экономический подъем. Те действительно инвестировали в строительство железных дорог, развивали города, разведывали месторождения природных ископаемых. Но выкачивали из страны, конечно, больше, чем вкладывали.

Почти все земли и богатства Марокко перешли во французское владение. Предприятия контролировала «Генеральная компания Марокко», которая превратилась в хозяина страны. Особенно активно колониалисты занимались добычей фосфоритов (в 1930 году вывезли 2 миллиона тонн; в 2021-м Россия добыла 14 миллионов тонн, Марокко – 38) и сельским хозяйством. Французы мечтали превратить африканскую страну в главного поставщика зерна в Европу.

С последним не получилось. Не разобравшись в особенностях климата, французы посадили зерновые в засушливых районах. Несколько лет они давали минимум урожая, а после нашествия саранчи в 1930-м вообще погибли. Тогда аграрии засадили территорию овощами и цитрусовыми, но наткнулись на сопротивление местных фермеров. Уставшие от коллективизации они бросали села и уходили в города.

Не углубляясь в детали, экспаты вообще не видели разницы с доколониальном периодом. «При дворе султана едва ли можно увидеть европейца. А иностранец, прибывающий в столицу, увидит мало или совсем не увидит разницы по сравнению с тем, что видел в прошлом», – писал британский журналист Уолтер Бертон Харрис.

Марокканцы сопротивлялись французам 50 лет, а племена побеждали, несмотря на превосходство противника в вооружении

Установление протектората не равнялось захвату всего Марокко. В 1912-м Франция контролировала в основном прибрежную зону и только постепенно продвигалось вглубь страны.

Продвижение давалось с трудом. Племена объявили войну французским и испанским интервентам, периодически в разных местах вспыхивали восстания и сражения.

Одно из крупнейших сражений в борьбе племен за независимость прошло в 1914-м при поселении Эль-Херри. Битву часто называют самым тяжелым поражением Франции за всю ее военную историю. Вооруженные пушками и современными винтовками французы потеряли 60% личного состава. Больше 600 солдат и офицеров были убиты, больше 170 – ранены. Потери менее оснащенного племени берберов составили около 200 человек.

В 1921-м позорное поражение от племени рифов потерпели испанцы. В битве при Анвале они потеряли от 10 до 20 тысяч человек ранеными и убитыми. Противник потерял около 1000 человек. Поражение привело к пересмотру колониальной политики и политическому кризису в Мадриде.

Рифы оказались наиболее успешны в борьбе с европейцами. В 1921-м они даже объявили о создании Рифской республики, а всего их сопротивление продолжалось 5 лет. Колоссальный срок, учитывая технологии, с которыми французы вели войну (танки, бронеавтомобили, самолеты), и жестокость. Официальное французское наставление для боевых действий гласило: «Все репрессии должны проводиться немедленно и сурово. Нельзя останавливаться перед сожжением деревень и посевов, так как опыт показал, что великодушие истолковывается как слабость и побуждает марокканцев к новым нападениям».

Репрессии не ограничивались ограничением свобод и убийствами. Во время Первой мировой французы насильно мобилизовывали марокканцев для участия в войне. По разным данным, в ней погибло от 9 до 15 тысяч арабов из Марокко.

В 1930-м по приказу французского начальства султан выпустил декрет, который делил население Марокко на берберов и арабов. Для каждой группы устанавливались собственные законы и ограничения. По задумке колониалистов, декрет должен был расколоть и подавить марокканское общество, но вместо этого привел к объединению и подъему национализма.

По стране снова покатились волнения, активисты объединялись в подпольные группы, а одна из них – Марокканский комитет действия – даже вышла из подполья и публично предложила план реформ.

Реформ не случилось, но постепенно в стране возникало все больше оппозиционных движений, а в 1943-м Партия независимости (Истикляль) даже оформилась официально. Националистов вдохновила поддержка Франклина Рузвельта. На конференции в Касабланке президент США заявил, что после окончания Второй мировой Марокко должно получить независимость. Правда, когда партия оформила эти мысли в манифест и разослала правительствам Франции, Великобритании и США, французы арестовали ее руководство и подавили вспыхнувшие волнения.

Но процесс было не остановить. Марокканцы убивали, взрывали и устраивали беспорядки, выступая против французов. В дело включился даже султан Мухаммед V, который с 1927-го считался французской марионеткой. В 1947-м Мухаммед выступил с исторической речью, призывав к независимости страны. Не помешала даже провокация. Заранее узнав о теме выступления, колонизаторы приказали сенегальским пехотинцам устроить резню в Касабланке. Те подчинились и сутки беспорядочно стреляли по жилым кварталам. Погибло 180 мирных жителей.

В 1952-м французская разведка устранила союзника Марокко – тунисского профсоюзного деятеля Фархата Хачеда. Касабланку снова охватили беспорядки. Подавляя их, европейцы убили около 100 человек.

Французы сбросили короля, но протесты только усилились и в 1956-м Марокко получило независимость. Теперь страны – главные торговые партнеры

В 1953-м французы пошли на экстренные меры. Чтобы лишить националистов лидера, они арестовали Мухаммеда V, погрузили в самолет и отправили в ссылку на Корсику, а затем на Мадагаскар. На его место поставили нового султана – дальнего родственника Мухаммеда бен Арафа.

Мухаммед V

Народ не принял навязанного правителя. Через 3 недели после коронации бен Арафа подвергся неудачному покушению. Терактов и протестов становилось все больше. Репрессии больше не останавливали протесты. Французы показательно казнили 6 националистов, в ответ на это на улицы вышли тысячи человек.

Конфронтация максимально усилилась осенью 1955-го, когда за два месяца погибла 1000 мирных граждан. Параллельно у французов возникли проблемы в Тунисе (протесты) и в Алжире (война), которые тоже требовали независимости. Спасая ситуацию, они вернули Мухаммеда V в Марокко через 2 года после изгнания.

В феврале 1956-го султан провел переговоры с Францией и аннулировал протекторат. В апреле к соглашению присоединилась Испания, которая тоже признала независимость Марокко, правда, отдала не все территории, сохранив за собой прибрежные города Мелилья и Сеута и несколько островов.

Спустя 60+ лет после изгнания Франции Марокко по-прежнему тесно связана с этой страной.

35% марокканцев говорят на французском – это больше, чем в Алжире. В Марокко работают школы, где преподают на французском, а арабский – только второй язык. Франция – главная точка притяжения марокканских студентов: в нее едет каждый второй из обучающихся за границей.

Франция – основной кредитор, инвестор и торговый партнер Марокко. В ней работают 75 дочек французских компаний, в которых заняты около 80 тысяч человек.

«Марокко — это почти что у нас», – говорил Николя Саркози, когда комментировал взрывы в Касабланке в 2003 году. Кажется, за последние 20 лет страны сблизились еще сильнее.

Фото: Gettyimages.ru/Fox Photos, Robert B. Taber; commons.wikimedia.org; AFP/Roger-Viollet, Julien Mattia