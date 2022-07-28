«Про «Спартак» дед сказал: «Зачем болеть за говно? В Москве есть нормальный клуб». Молодые фанаты «Торпедо» – о том, как полюбить команду в ПФЛ/ФНЛ

Про Fan ID тоже рассказали.

После двух туров «Торпедо» – худшая команда РПЛ. Ко второму сезону в Премьер-лиге за 16 лет она подошла максимально неукомплектованной и пока выглядит слабее даже тех, кого в мае опередила в ФНЛ.

С 2006 года (последний сезон до большого кризиса) у «Торпедо» выросло целое поколение болельщиков, которые больше привыкли видеть клуб в ПФЛ, чем в РПЛ, не застали его в еврокубках, зато знают, что такое выезды в Обнинск, Калугу и Вологду.

Александр Головин узнал, почему вместо топ-клубов жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга выбрали «Торпедо» и как они переживают новую безнадегу.

Егор, 19 лет

– Я поздно начал интересоваться футболом – в шестом-седьмом классе. Выбрал не российский футбол, а следил за «Барселоной». Но всегда знал, что отец с детства болеет за «Торпедо». В один момент во дворе пошла самоидентификация – каждый пацан выбирал российский клуб. Я живу в Одинцово, здесь в основном болеют за ЦСКА и «Динамо». Мне эти клубы не близки, не за что было зацепиться.

С сезона-2018/19 я выбрал «Торпедо». Сказалось, что подрос, начал читать новости, повлияла история отца. Большую роль сыграл и выпуск Евгения Савина про «Торпедо» – это отправная точка, с которой я начал активно болеть. До этого чувствовал преемственность, было бы странно, если бы я начал поддерживать ЦСКА при отце-торпедовце. Но активность началась после Савина.

– Ты ходишь на матчи?

– Начал в прошлом сезоне. Самый безумный – последний в ФНЛ против «Кубани», в котором решалось, выходим мы в РПЛ или нет. Матч сложный, «Торпедо» два раза отыгрывалось. Все еще вспоминают пенальти на 92-й минуте, но мне запомнился подкат Самсонова где-то на 70-й. Я думаю, это была отправная точка, которая зарядила команду. Мы с отцом сидели на фанке, «Торпедо» побежало в атаку, уже вошло на треть «Кубани». Тут «Кубань» перехватила мяч и неслась по флангу к воротам «Торпедо». Самсонов догнал нападающего, подкатился. Подкат сзади, на грани фола, но чистый. И главное – он выбил мяч. Фанаты очень громко это восприняли.

– Что для тебя «Торпедо»?

– Маленькая команда, где все друг друга знают. За несколько походов на стадион я запомнил большинство болельщиков. Это семья. Семья, которая еще сильнее сплотилась из-за проблем последних лет.

В «Торпедо» особая атмосфера. Знаю, что другие фановые движи гораздо менее сплоченные. У нас хорошие заводилы, крутые песни. Я слушал пение ЦСКА и «Зенита» – мне понравилось меньше, хотя старался оценивать без эмоций.

– Какая самая крутая песня?

– «Автаз», положенная на «Атас» группы «Любэ». Там три четверостишья – я выучил их уже после первого матча. И на второй матч пришел готовый.

– Тебе не напрягает болеть за команду, которая чаще играет в ПФЛ, чем в РПЛ, а сейчас выглядит слабее всех?

– Если я выбрал клуб, то надо быть с ним до конца. Да, в РПЛ почти все сильнее нас, я не жду команду выше середины таблицы… Да даже сохранить прописку в РПЛ было бы хорошо. Но как бросить семью? Я уже болею, отец болеет.

– Что ты думаешь про Авдеева? Считается, что он подобрал клуб только для того, чтобы застроить территорию вокруг стадиона.

– Честно, мне неприятно над этим задумываться. Страшно об этом думать, я надеюсь на лучшее. При нем команда хоть как-то стала прогрессировать.

– Твой ник – «Торпедо1979». Почему?

– Дата основания наших ультрас – «Запад 5». Мне нужно было сделать ник, на стуле висела футболка, я подумал: «О, пусть будет так».

– Как ты относишься к «Западу 5»? Насколько я понимаю, они самые радикальные фанаты из московских.

– Я не радикал и не состою в группе активных фанатов. Но хочется быть причастным к положительным моментам движа. Например, я разделяю позицию фанатов по поводу Fan ID, тоже буду бойкотировать матчи.

Мне не нравится, что Fan ID – это избирательный метод. Он делит болельщиков на тех, которые достойны ходить на стадион и недостойны. Это несправедливо. Это инициатива, какого-то высокого чина, которая не нужна. За последние годы я вообще не помню случаев с нанесением увечий на стадионе или нанесению ущерба стадиону. Да, была история на матче ЦСКА прошлой осенью, но все понимают, что она спровоцирована. Плюс как теперь быть людям, которые ходили на матчи спонтанно – один-два раза в год? Они просто не пойдут на стадион.

Сергей, 32 года

– Моя история началась с деда. У меня не было бати, дед заменял отца, единственный мужик в семье. Я всегда на него ровнялся. Дед был украинцем, болел за «Динамо» Киев и ненавидел московский «Спартак». Когда я, школьник из Электростали, сказал «Знаешь, пацаны в школе болеют за «Спартак», я тоже буду» он ответил: «Ты в порядке? Зачем тебе болеть за говно?»

Мы посмотрели матч «Спартака» в Лиге чемпионов, «Бавария» вынесла его 3:0, я подумал: «Реально какой-то отстой, команда вообще не играет». Тогда я не разбирался в футболе, мне сразу нужны были победы. И дед сказал: «Если тебе правда интересно, в Москве есть нормальный клуб – «Торпедо». Он без всяких легионеров, без всяких черных». Дед топил за славян.

Мы посмотрели матч «Торпедо» – «Спартак», «Торпедо» выиграло 2:0. После этого я понял, что это команда, которая мне нравится. Начал покупать в ларьках газеты, следить за таблицей. В 2000-м «Торпедо» взяло бронзу, я подумал: «Ну все, скоро станут чемпионами».

Но я был маленьким, мне были важны эмоции, поэтому быстро остыл. Следил, что клуб четвертый, десятый, потом все стало совсем плохо. К юношеству я подошел без интереса к футболу, в это время «Торпедо» вылетело сначала в ФНЛ, а потом ушло из профессиональных лиг.

– Когда интерес вернулся?

– Во времена позднего студенчества – в 22-23 года. Это 2012-2013 год. Я общался с ровесниками, они рассказывали, как гоняют на выезда. Я стал присматриваться, как там мое «Торпедо» – оно в ФНЛ. Вдруг в сезоне-2013/14 команда выходит в Премьер-лигу и заявляет домашним стадионом «Сатурн» в Раменском. Этот стадион находится рядом с домом дедушки и бабушки.

Я сказал: «Дед, большой футбол вернулся. Теперь буду водить тебя». Мы стали ходить практически на каждый домашний матч. После этого меня снова зацепило, хотя «Торпедо» сразу улетело в ПФЛ.

Деда не стало в 2016 году, я тяжело это переживал. Но понял, что буду болеть, даже если они снова окажутся в любителях. Круто ведь, когда есть такая личная история. В итоге продолжил ходить, даже когда они играли в академии «Спартака» в Сокольниках. Ездил на странный выезд в Обнинск.

У меня никогда не было ощущения, что все говно, нет шансов, надо переставать интересоваться. Наоборот – понимал, что случится что-то хорошее. И время показывает, что все складывается хорошо.

– Самый безумный матч Торпедо», который ты помнишь?

– Дерби с «Локомотивом» в Раменском. Я не был особо в теме движухи и не понимал, насколько это ожесточенное противостояние. Когда увидел, осознал, что для многих людей оно важно. Хотя деду матч не понравился. Он не любил, когда кто-то кого-то оскорбляет, а там ничего другого не было. На футбол всем было насрать, потом еще задымили.

На Кубок против «Динамо» на стадион Стрельцова я ходил уже с тестем. Тогда впервые за долгое время собрали полную трибуну, но тесть особо не кайфанул. Тем более он за «Динамо» болеет, а я привел его на торпедовскую трибуну.

На выезде в Обнинске на фанатов «Торпедо» напали фанаты ЦСКА, которые проезжали мимо на электричке. Но я не особо в движе, поэтому не видел деталей. Даже когда куда-то гоняю на выезд, то делаю это один.

Главные эмоции, конечно, связаны с победами: победа в ПФЛ, выход в РПЛ.

– Никогда не думал, что «Спартак» радуется кубку, «Зенит» – чемпионству, а ты – победе в ПФЛ?

– Один пример: когда у меня вернулся интерес к футболу, я начал болеть за клуб из родной Электростали. Он играл в самом низшем дивизионе самой низшей любительской лиги. По фану я ездил за ними на выезд в Бронницы, чуть не отхватил от местных гопарей.

Меня не интересует футбол с точки зрения успехов и результатов. Меня интересует понимание, почему я здесь нахожусь. Например, мне нравится смотреть за прогрессом игроков. В ПФЛ я знал состав «Торпедо», который набирали из не пойми кого. Я впервые слышал о об этих. В одной игре парень классно себя проявил, я такой: «О, Рагим Садыхов, буду за ним следить. Крутой вингер с дриблингом, скоростью». Потом он стал одним из лучших в команде. Эффектный игрок на фоне болота. Тогда я подумал: «Блин, куплю себе майку с ним». А он взял и в межсезонье летом 2019-го кинул клуб, теперь нигде особо не играет.

Вот ради таких историй я и хожу на стадион. Единственное, чему я всегда завидовал,–- еврокубкам. Выездам в Европу, матчам с командами вообще любого уровня – из Сербии, Македонии. Это движуха, которой у «Торпедо» давно не было. Но этого я готов ждать вечность, верю, что когда-то это будет.

– Для тебя «Торпедо» – это что?

– Любимый клуб, неразрывно связанный с историей семьи. И моей нынешней семьи. Я привил боление жене. Плюс это моя прямая связь с футболом, другой нет. Если бы не было «Торпедо», я бы не интересовался футболом.

Правда, в этом сезоне я не попаду на стадион – я поддерживаю позицию фанатов с бойкотом.

– Объясни, почему ты против Fan ID?

– Я не понимаю пользы от Fan ID при очевидном количестве вреда. В чем вред: это супернепрозрачная система расходования средств. Есть большие вопросы и по тому, как теперь я будут ходить с друзьями, которых спонтанно зазываю на футбол.

Я считаю, что есть законы, которые должны умереть из-за того, что они крайне неэффективны. Закон о Fan ID вредный и неэффективный. Не думаю, что его отменят в этом сезоне, но когда-то это случится. Я готов подождать.

Еще у меня есть негативный опыт на Евро-2020. Коллегу не пустили на матч в Питере, Fan ID заблокировали перед входом на стадион, хотя у нее были билеты. Это вонючее свинство, я не понимаю, как так можно. Хотя понятно: Fan ID – это поводок, который используют, когда захотят. А я – за прозрачность.

– Что ты думаешь про Романа Авдеева?

– У меня нет к нему вопросов. Я доволен тем, что происходит. К Авдееву в целом отношусь положительно, несмотря на его популистскую риторику в начале: «Я не интересовался футболом, а потом узнал, что есть такой клуб с историей». Эти вещи я отфильтровываю, сейчас мне кажется, что ему может быть по кайфу. Он появлялся на трибуне, чуть ли не лично проводил встречи с болельщиками. Чувак основательно погрузился в среду, сам все посмотрел. Сейчас он уже от этого далек, клубом руководит Маслов. Но пока у меня нет претензий к управлению. Вряд ли у меня найдутся идеи, как можно делать все лучше.

– Не боишься, что Авдеев застроит территорию вокруг стадиона, и кинет клуб?

– Даже если так будет, то для меня «Торпедо» останется.

И если бы он не взял клуб, то мы что, под Тукмановым до сих пор были бы? Ходили бы в диких долгах, стадион Стрельцова арендовал какой-нибудь «Арарат». Это самый странный выезд: я сидел на гостевой трибуне домашнего стадион на выездном матче против «Арарата».

Если Авдеев уйдет, я приму это и буду ходить на вторую лигу. Сейчас я на «Торпедо-2» собираюсь – они играют в Долгопрудном. Там нет Fan ID и приходит движ.

– Ты говоришь про мечту в виде еврокубков, но в этом сезоне не особо много шансов остаться в РПЛ. Тоже считаешь, что из-за тренера?

– Если честно, когда его позвали снова возглавить «Торпедо», я подумал, что это идея максимум для выхода в РПЛ. Я просто не знаю, что это за тренер, потому что самостоятельно и долго он не работал нигде, кроме сезона, когда в 2014-м вывел «Торпедо» в РПЛ.

Но я вспоминаю последний сезон в РПЛ, когда клуб тренировал Савичев и случился безумный разгром от «Зените» – 1:8. Даже тогда только в середине сезона стало понятно, что динамики нет. Сейчас я верю, что команда и тренер соберутся. Плюс у меня нет очевидного кандидата, который дал бы результат.

Больше вопросов у меня вызывает селекция. У нас есть классная молодежь вроде Турищева, но это кандидаты на лавку. Вместо этого они сразу выходят в основе – и у них плохо получается.

Дмитрий, 25 лет

– Болеть за «Торпедо» я начал в 2013 году. Я родился в Раменском и по логике должен поддерживать «Сатурн». Но стал болеть за «Торпедо» – после того, как команда в 2013-м во времена ФНЛ и тренера Казакова выступала в Раменском.

Впервые на матч привел близкий товарищ: «Это великая команда, сходим?» В тот день я первый и последний раз сидел на вип-трибуне, потому что доставали билеты через знакомых. Тогда особо не вникал в историю команды, но запомнил красивую литеру «Т» на форме. Проникся, после матча захотелось покопаться в том, что происходило с «Торпедо», почему оно оказалось в ФНЛ.

Стал общаться со старшими, с ребятами, которые работали в структуре клуба. Узнавать у них истории из прошлого. Так я подумал: «Почему бы не начать болеть за «Торпедо»?» Тогда мне еще не было 18.

– Что за товарищи, с которыми ты общался?

– Тот же Вася Петраков, который у нас главный в клубе болельщиков. Он всегда открыт к общению с молодыми. Ты можешь сказать: «Вась, расскажи про историю команды». Он многое застал, любит обо всем рассказывать. Находил и контакты людей, которые пробивали выезда, переписывался с ними. Они тоже рассказывали много историй – про тот же выезд в Манчестер в 1992-м, как они перенимали местный британский стиль.

– Что тебя больше всего поразило в истории?

– Мне всегда было интересно, почему у «Торпедо» даже раньше было не так много болельщиков по сравнению с другими московскими командами. Ответ нашел в треке одного из ребят, который раньше активно входил в движ: «Дело – в качестве, а не в количестве». Болельщиков «Торпедо» немного, но они всегда шумные и вызывают уважение.

– Если коротко, то для тебя «Торпедо» – это что?

– Жизнь. Очень важный период жизни, взросления – оно произошло вместе с командой.

– Самый безумный матч, который ты помнишь?

– С ненавистным «Локомотивом» в Черкизово в 2014 году. Ненависть по всем фронтам. На стадионе произошел какой-то эпизод, после которого с нашей трибуны полетели стулья. То есть мы стояли на нижнем ярусе, а сверху через наши головы кто-то перебрасывал стулья. Дальше мы скинули их с трибуны на беговую дорожку.

После матча почему-то меня сделали крайним. Я выходил со стадиона, и органы приняли меня. Сказали, что я – тот человек, который кидал стулья. Было тревожно: я несовершеннолетний, вдруг родителей вызовут. Но в итоге провели беседу и отпустили. Я выдохнул и побежал на последнюю электричку до Раменского.

– Что ты думаешь про Авдеева?

– Когда он только приходил, были разговоры, что нам построят стадион, у команды будет много денег. Много слов, которые не подкрепились делом.

Возможно, причина в том, что ушла бывший президент Елена Еленцева. Мы называли ее «тетя Лена». Она знала структуру клуба, потому что всю жизнь отработала на стадионе Стрельцова. Она была не чужой человек: спокойно общалась с болельщиками до и после игры под трибунами, могла сходить в бар и выпить пивка. Всегда учитывала наши пожелания, выбивала автобусы, решала вопросы с правоохранителями. Период с ней – крутой.

С новым президентом уже не так. При новом президенте в «Торпедо» пришел Игнашевич. Сколько бы ни говорили, что он и в «Торпедо» успел поиграть, он ассоциируется с ЦСКА. Болельщики не хотели видеть его тренером. В итоге он стал тренером, конфликтовал с болельщиками и ушел без результата. До сих пор может приложить «Торпедо» в соцсетях, говорит, что это был период, когда на него наезжали, а он такой белый и пушистый.

– У «Торпедо» есть шансы остаться в Премьер-лиге?

– Матч «Динамо» – это, конечно, безнадега. После него я полез на форумы почитать, что пишут старшие. Общее мнение: команда подошла к сезону неукомплектованной. Из новичков – только Смольников и Кутепов играли на уровне Премьер-лиге. Турищев вообще снимался в челленджах 2Drots. Из-за него дети стали ходить на стадион, кричат: «Турик, Турик». Он, конечно, выделяется среди других нападающих, но когда человек из интернета – лучший в атаке, это говорит о том, что селекция проведена не особо хорошо. О чем говорить, если во вторых таймах выходит ветеран Лебеденко – и игра обостряется.

Но мы не расстраиваемся. Думаю, что останется в Премьер-лиге, а Бородюк никуда не уйдет. Он – свой в доску дядька.

Александр, 31 год

– Я родился в Кирове и до 2016 года жил в этом городе. Там ходил на «Машиностроитель» – заводскую команду с уютным стадионом с деревянными скамейками и черно-белой формой. Потом переехал в Петербург, а незадолго до переезда узнал про добровольное спортивное общество «Торпедо». Туда входят многие виды спорта – ножевой бой, велосипед, регби. Такое негосударственное объединение.

В один момент я начал болеть за регбийное «Торпедо» – оно мощно выступало на любительском уровне.

На матчах познакомился с товарищами, с которыми стал выезжать на футбол. Например, болеть за «Торпедо» из Владимира. Дальше это вылилось в любовь к «Торпедо» из Москвы.

– Чем оно зацепило?

– Если суммировать, то «Торпедо» для меня – это атмосфера, история, надежда.

Когда оказываешься на Восточной улице, попадаешь как будто в отдельный город внутри Москвы. Там все пропитано уникальным духом – это отмечают даже болельщики других клубов. На других стадионах я не испытывал таких ощущений.

По поводу истории – я не застал светлые времена, но думаю, что на моих глазах когда-нибудь будут и еврокубковые матчи. Может быть, «Торпедо» начнет и титулы брать.

– Когда вы начинали болеть, не было мысли выбрать другую команду – не из ПФЛ?

– Вообще нет. Хотя по юности я ездил за другую московскую команду – за «Спартак». Но политика клуба вызывала только отторжение, я больше не мог себя обманывать. А за «Торпедо» давно следил. Но именно активно болеть начал в 2016-м. С тех пор езжу на домашние и выездные матчи. Был даже на торпедовском дерби в Минске, когда местное «Торпедо» играло против «Торпедо» из Жодино.

– То есть из Питера вы специально ездите в Москву, Владимир и Минск на «Торпедо»?

– Да. А на днях я ездил за «двойку» в Вологду. Почти все мое боление «Торпедо» играло во второй лиге, у меня есть знакомые, которые застали клуб еще в любителях. Например, я помню знаменитый выезд в Обнинск, где мы играли против местного «Кванта». На стадионе происходила дичь: переполненные трибуны, пиротехника, ОМОН. А перед игрой случилась потасовка у пельменной, когда приехали фанаты одной из московских команд.

– Вы участвовали?

– Как сказать. Там были превосходящие силы противника. Торпедовцев именно у пельменной оказалось всего 15-20 человек. Дальше – скоротечный контакт, который я даже не особо запомнил. Единственное – джинсы порвал и часы разбил. Но это так, мелочи.

Сейчас надо радоваться, что мы в Премьер-лиге, ходить на стадион, но мы не можем из идеологических соображений – введения Fan ID.

– Чем вас не устраивает этот закон?

– Дело принципа. Почему-то какие-то абсолютно непонятные чиновники загоняют болельщиков в рамки. Хотя координаты более-менее активных фанатов у нужных структур есть. Все персональные данные – вплоть до отпечатков пальцев.

Они просто вмешиваются в нашу размеренную фанатскую жизнь, указывают, как мы должны ходить на футбол. Могут забанить без объяснения причин.

Стадион – наш дом, а не тюрьма. Как хотите называйте, но когда загоняют в рамки, мы не можем по-другому реагировать, кроме как бойкотировать.

– Вы сказали, что сейчас ездите по второй лиге за «Торпедо»-2. Для вас это – романтика?

– В том числе. Если бы вы оказались там, то увидели бы, насколько 18-летним парням из «двойки» важно, что за них приехали болеть 100 человек из Москвы. В Вологде наш парниша положил красивый гол, подбежал к трибуне, бил себя в литеру «Т». Искренне радовался. Эту эмоцию ни с чем не сравнить.

Там собрался полный стадион, никогда такого не было. Тут же – продают шашлыки, квас, все – в приятном шоке. Некоторые местные подходили сказать, что все москвичи – нетрадиционной сексуальной ориентации, а некоторые – что молодцы, сделали праздник.

Это романтика, страсть, образ жизни. Уютный маленькие стадион. Глор туда не поедет. Я не говорю, что болельщики всех остальных клубов – глоры, но туда действительно поедут люди, заряженные любовью. Да и вообще за «Торпедо» можно болеть только из-за большой любви.

– Вы сказали, что вам не близко руководство «Спартака», но у «Торпедо» тоже постоянные вопросы к руководству.

– Конечно. Я застал конец эпохи Тукманова и приход нового владельца. Некоторые его заявления вызывали вопросы, но я называю это «синдромом болельщика «Торпедо». Всегда будет критика, потому что прошлое руководство чего только не делало с клубом. Просто отправило в любители.

Сейчас клуб строится с нуля. Академия играет в М-лиге, ребята из «двойки» – во второй лиге. Остается только ждать и надеяться, что все закончится положительно.

– А на что надеяться в этом сезоне?

– Все понимают, что чемпионат будет тяжелый. «Торпедо» тяжело выходило в РПЛ, все решилось только в двух последних турах. Многие игроки еще не понимают требований новой лиги. Ребята просто должны поверить в себя.

Если сейчас вылететь, забраться обратно будет трудно. Тем более идет строительство стадиона и ждать серьезного усиления не приходится. Даже последние трансферы смотришь – много вопросов. Ощущение, что собирают всех, кого могут.

Бонус: Карлос из Лиссабона

– Болельщиком «Торпедо» я стал в 2017 году – способствовало, что моя жена из Москвы, хотя живем мы в Португалии. До этого я знал много российских команд, а именно «Торпедо» выбрал, потому что этот клуб идентичен моему любимому португальскому – «Белененсешу».

Кажется, что они из разных реальностей, но на самом деле там много общего: даты основания (1919 и 1924 годы), география (расположены в южных районах столиц на берегах рек), спортивная история (становились чемпионами, основные успехи – в середине XX века), социология (районные клубы, за которые болеют соседи).

– Самая яркая эмоция, связанная с «Торпедо»?

– Первый матч на стадионе Стрельцова – против «Динамо» из Брянска в 2018 году в ПФЛ. Его я смотрел прямо со скамейки запасных, потому что познакомился с отличными болельщиками и людьми клуба. Особо выделю бывшего президента Елену Еленцеву и Василия Петракова.

Сильно волновался во время первого выезда в Калугу, куда с женой и детьми поехал на поезде. Вокруг были толпы энергичных болельщиков, мы победили 3:2 – и это был незабываемый опыт.

В 2019-м я видел с трибун три матча, каждый раз мы побеждали, это тоже огромное счастье.

Из Португалии я обычно смотрел около 90% матчей «Торпедо» на ютубе, в этом сезоне легальных трансляций РПЛ нет из-за географических ограничений, а в интернете их блокируют. Поэтому слежу только за результатами – Livescore и клубные соцсети.

– Вас не напрягает, что поддерживаете команду издалека, а она чаще играет в низших дивизионах, а в РПЛ находится на дне?

– Дивизион не имеет значения. Мне нравятся именно дух и история команды. «Торпедо» – клуб с особенными и очень человечными людьми, где сильны традиции поколений. Все это создает безумную атмосферу на стадионе и в общении за его пределами.

Это не только мое мнение. Когда я создал международный фан-клуб «Торпедо», оказалось, что у него есть болельщики в Португалии, Испании, Бразилии. Их история похожа на мою – они разделяют любовь к «Порту», «Спортингу», «Насьоналу» и к «Торпедо» как к команде с великим духом и прошлым.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня; ФК “Торпедо”, личный архив героев, Евгений Фельдман