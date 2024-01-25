Наряды Australian Open – много пастельных тонов и микро-брендов

Турниры «Большого шлема» для производителей теннисной экипировки – это как Недели моды для модных домов: на них они представляют новые коллекции, которые теннисисты будут носить на корт, а магазины – продавать до следующего большого старта.

Австралийские коллекции обычно отличаются цветастостью и жизнерадостностью – и в этот раз тоже. Оба крупнейших игрока рынка: Nike и adidas, – выбрали пастельные гаммы. У одних это нежные желтый, зеленый и сиреневый, разбавленные контрастными оттенками, у вторых – цвет базиликового майонеза «зеленая искра».

Арина Соболенко защищает титул в платье модного красного цвета, который сделали специально для нее (€130 на Tennis Warehouse).

В зеленой версии этого платья отыграла Кэти Болтер.

В пепельно-розовой – Паула Бадоса.

В индивидуальном аутфите Nike: черном с металлизированным змеиным принтом, – на корт выходила двукратная чемпионка Наоми Осака.

Карлос Алькарас единственным из всех игроков Nike выбрал безрукавку, чем напомнил молодого Рафаэля Надаля.

В Fila похожего желтого цвета сыграла чемпионка Хобарта и дебютантка топ-30 Эмма Наварро.

Мельбурнская коллекция adidas впервые была полностью сделана из переработанных материалов с использованием охлаждающей технологии Airchill.

В зеленом Lacoste выступает и Даниил Медведев, но особенно хорош его белоснежный бомбер.

Рядовые лакостовцы, например, Григор Димитров и Анастасия Павлюченкова, показали комплекты цвета макушки птицы чирка (буквальное значение названия цвета teal).

Хедлайнер Lacoste Новак Джокович – в классическом голубом.

Также в голубом нескольких оттенков провела турнир прошлогодняя финалистка Елена Рыбакина, ее спонсор – Yonex.

Цветная отделка топа Рыбакиной стала отдельным аутфитом, напоминающим ароматическую елочку для салона автомобиля, – в нем играли Каролин Гарсия, Линда Носкова, Даяна Ястремская.

Мужской Yonex приятного цвета яйца дрозда показал Каспер Рууд.

Первая ракетка мира Ига Швентек с тех пор, как прошлой осенью подписала контракт на всю экипировку с On, играет в одном и том же утилитарном ките, у которого меняются расцветки. В Мельбурне он был черный или белый с розовыми акцентами – как и у Бена Шелтона.

Чемпионка US Open Коко Гауфф играет в кастомной двойке New Balance бананового цвета с темно-синей отделкой, напомнившей наряд Серены Уильямс на этом же турнире восемь лет назад. Базирующая в Бостоне компания с этого года партнер Australian Open и United Cup и выпускает для турниров специальные коллекции (как Lacoste – для «Ролан Гаррос»).

Сорана Кырстя провела один матч в элегантном темно-синем комплекте.

Мужской New Balance в этом году не такой хипповый, как в прошлом, и меньше подходит характеру Томми Пола.

В независимом немецком бренде Bidi Badu на Australian Open сыграли две дебютантки 1/8 финала Мария Тимофеева и Магдалена Фрех.

В еще более независимом Lalá Sportswear – парники Адам Павлашек и Ариэль Беар, чья жена Сабрина – дизайнер бренда.

В собственных брендах играли Андрей Рублев (Rublo), Донна Векич (Donna Sport), Камила Джорджи (Giomila), в персональной коллекции – Энди Маррей (AMC x Castore) и, конечно, Алена Остапенко (Dk One x Alyona Ostapenko).

Компания Wilson больше ста лет производит разный теннисный инвентарь, но одежду начала только недавно – и весьма успешно. Они сделали лучшее платье 2023-го, в котором в прошлом году играла Марта Костюк, а в этом – Алисия Паркс.

Костюк, в межсезонье вышедшая замуж в платье Wilson (костюм жениха тоже был от них), в Мельбурне играет в наряде в стиле Барби.

Не будем забывать и отрицателя системы Адриана Маннарино, который уже несколько сезонов играет без спонсора, и только на матч 1/8 финала Australian Open против Новака Джоковича получил традиционные для французов патчи Guinot и Mary Cohr, которые явно были свежеприутюжены и неистово топорщились.

В каком-то смысле WIlson – часть тенденции, где на теннисный рынок выходят компании, раньше теннисом не занимавшиеся. Это следствие, во-первых, культурного ренессанса тенниса, случившегося в последние лет пять, а во-вторых готовности игроков подписать контракт на меньшую сумму, чем могут предложить гиганты в обмен на центральное место в маркетинге, а в идеале – возможность развить персональный бренд.

В этом ключе американский бохо-бренд Free People за последние годы сделал лицами своей спортивной линии Movement Слоун Стивенс, Софию Кенин и хронически бесспонсорную Даниэль Коллинс,

heritage-бренд Original Penguin – Айлу Томлянович,

молодая фитнес-марка из Саудовской Аравии Kayanee – главную звезду региона Онс Жабер,

спортивный гигант Lululemon начал теннисную экспансию с Лейлы Фернандес и Дарьи Сэвилл,

а специалисты по гольфу J.Lindeberg – с чемпионки «Уимблдона» Маркеты Вондроушовой и Кристофера Юбенкса.

Вероятно, приток новых брендов в теннис в ближайшее время продолжится, а значит, наряды станут разнообразнее, а рассматривать их – веселее.

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Фото: instagram.com/australianopen, paulabadosa, nastia_pav, donnavekic, martakostyuk, ajlatom, daria_sav; facebook.com/AustralianOpen; Gettyimages.ru/Julian Finney, Phil Walter, Daniel Pockett, Cameron Spencer, Darrian Traynor, Sarah Reed, Kelly Defina, Morgan Hancock