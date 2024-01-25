Глаз Народа
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Наряды Australian Open – много пастельных тонов и микро-брендов

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Australian Open Australian Open
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Кэти Болтер Кэти Болтер
Эмма Радукану Эмма Радукану
Арина Соболенко Арина Соболенко
Паула Бадоса Паула Бадоса
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Даниил Медведев Даниил Медведев
Новак Джокович Новак Джокович
Наоми Осака Наоми Осака
Бен Шелтон Бен Шелтон
Ига Швентек Ига Швентек
Коко Гауфф Коко Гауфф
Сорана Кырстя Сорана Кырстя
Томми Пол Томми Пол
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Алисия Паркс
Мария Тимофеева Мария Тимофеева
Магдалена Фрех
Марта Костюк Марта Костюк
Григор Димитров Григор Димитров
Анастасия Павлюченкова Анастасия Павлюченкова
Камила Джорджи Камила Джорджи
Андрей Рублев Андрей Рублев
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Каспер Рууд Каспер Рууд
Кристофер Юбенкс Кристофер Юбенкс
Даниэль Коллинс Даниэль Коллинс
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Слоун Стивенс Слоун Стивенс
Маркета Вондроушова Маркета Вондроушова
фото фото
FILA
Эмма Наварро
Адриан Маннарино Адриан Маннарино
Даяна Ястремская Даяна Ястремская
Адам Павлашек Адам Павлашек
Теннис Теннис

Турниры «Большого шлема» для производителей теннисной экипировки – это как Недели моды для модных домов: на них они представляют новые коллекции, которые теннисисты будут носить на корт, а магазины – продавать до следующего большого старта.

Австралийские коллекции обычно отличаются цветастостью и жизнерадостностью – и в этот раз тоже. Оба крупнейших игрока рынка: Nike и adidas, – выбрали пастельные гаммы. У одних это нежные желтый, зеленый и сиреневый, разбавленные контрастными оттенками, у вторых – цвет базиликового майонеза «зеленая искра».

Арина Соболенко защищает титул в платье модного красного цвета, который сделали специально для нее (€130 на Tennis Warehouse).

В зеленой версии этого платья отыграла Кэти Болтер.

В пепельно-розовой – Паула Бадоса.

В индивидуальном аутфите Nike: черном с металлизированным змеиным принтом, – на корт выходила двукратная чемпионка Наоми Осака.

Карлос Алькарас единственным из всех игроков Nike выбрал безрукавку, чем напомнил молодого Рафаэля Надаля.

В Fila похожего желтого цвета сыграла чемпионка Хобарта и дебютантка топ-30 Эмма Наварро.

Мельбурнская коллекция adidas впервые была полностью сделана из переработанных материалов с использованием охлаждающей технологии Airchill.

В зеленом Lacoste выступает и Даниил Медведев, но особенно хорош его белоснежный бомбер.

Рядовые лакостовцы, например, Григор Димитров и Анастасия Павлюченкова, показали комплекты цвета макушки птицы чирка (буквальное значение названия цвета teal).

Хедлайнер Lacoste Новак Джокович – в классическом голубом.

Также в голубом нескольких оттенков провела турнир прошлогодняя финалистка Елена Рыбакина, ее спонсор – Yonex.

Цветная отделка топа Рыбакиной стала отдельным аутфитом, напоминающим ароматическую елочку для салона автомобиля, – в нем играли Каролин Гарсия, Линда Носкова, Даяна Ястремская.

Мужской Yonex приятного цвета яйца дрозда показал Каспер Рууд.

Первая ракетка мира Ига Швентек с тех пор, как прошлой осенью подписала контракт на всю экипировку с On, играет в одном и том же утилитарном ките, у которого меняются расцветки. В Мельбурне он был черный или белый с розовыми акцентами – как и у Бена Шелтона.

Чемпионка US Open Коко Гауфф играет в кастомной двойке New Balance бананового цвета с темно-синей отделкой, напомнившей наряд Серены Уильямс на этом же турнире восемь лет назад. Базирующая в Бостоне компания с этого года партнер Australian Open и United Cup и выпускает для турниров специальные коллекции (как Lacoste – для «Ролан Гаррос»).

Сорана Кырстя провела один матч в элегантном темно-синем комплекте.

Мужской New Balance в этом году не такой хипповый, как в прошлом, и меньше подходит характеру Томми Пола.

В независимом немецком бренде Bidi Badu на Australian Open сыграли две дебютантки 1/8 финала Мария Тимофеева и Магдалена Фрех.

В еще более независимом Lalá Sportswear – парники Адам Павлашек и Ариэль Беар, чья жена Сабрина – дизайнер бренда.

В собственных брендах играли Андрей Рублев (Rublo), Донна Векич (Donna Sport), Камила Джорджи (Giomila), в персональной коллекции – Энди Маррей (AMC x Castore) и, конечно, Алена Остапенко (Dk One x Alyona Ostapenko).

Компания Wilson больше ста лет производит разный теннисный инвентарь, но одежду начала только недавно – и весьма успешно. Они сделали лучшее платье 2023-го, в котором в прошлом году играла Марта Костюк, а в этом – Алисия Паркс.

Костюк, в межсезонье вышедшая замуж в платье Wilson (костюм жениха тоже был от них), в Мельбурне играет в наряде в стиле Барби.

Не будем забывать и отрицателя системы Адриана Маннарино, который уже несколько сезонов играет без спонсора, и только на матч 1/8 финала Australian Open против Новака Джоковича получил традиционные для французов патчи Guinot и Mary Cohr, которые явно были свежеприутюжены и неистово топорщились.

В каком-то смысле WIlson – часть тенденции, где на теннисный рынок выходят компании, раньше теннисом не занимавшиеся. Это следствие, во-первых, культурного ренессанса тенниса, случившегося в последние лет пять, а во-вторых готовности игроков подписать контракт на меньшую сумму, чем могут предложить гиганты в обмен на центральное место в маркетинге, а в идеале – возможность развить персональный бренд.

В этом ключе американский бохо-бренд Free People за последние годы сделал лицами своей спортивной линии Movement Слоун Стивенс, Софию Кенин и хронически бесспонсорную Даниэль Коллинс,

heritage-бренд Original Penguin – Айлу Томлянович,

молодая фитнес-марка из Саудовской Аравии Kayanee – главную звезду региона Онс Жабер,

спортивный гигант Lululemon начал теннисную экспансию с Лейлы Фернандес и Дарьи Сэвилл,

а специалисты по гольфу J.Lindeberg – с чемпионки «Уимблдона» Маркеты Вондроушовой и Кристофера Юбенкса.

Вероятно, приток новых брендов в теннис в ближайшее время продолжится, а значит, наряды станут разнообразнее, а рассматривать их – веселее.

Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – прорыв Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

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Фото: instagram.com/australianopen, paulabadosa, nastia_pav, donnavekic, martakostyuk, ajlatom, daria_sav; facebook.com/AustralianOpen; Gettyimages.ru/Julian Finney, Phil Walter, Daniel Pockett, Cameron Spencer, Darrian Traynor, Sarah Reed, Kelly Defina, Morgan Hancock

6 комментариев
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Спасибо за статью, Лера Ли. Аутфитами АО24 порадовал, просто глаз радуется. В теннисисте все должно быть прекрасно, и одежда в том числе)).
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На Каролин Возняки и Анне Калинской эти майки Адидас смотрелись супер. Издалека кажется, что обычная мужская хб майка, а вблизи на фото материал кажется более добротным.
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"цвет яйца дрозда"

что? этот цвет так и называется??
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Самый лучший это однозначно клоунский свадебный костюм жениха Костюк
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Муж Костюк выглядит как школьник, которому костюм купили на вырост)
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Базиликовый майонез.

Ахах
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