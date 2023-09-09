Глаз Народа
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Кого Джокович обыгрывал в финалах «Больших шлемов»? Медведев теперь в компании с Надалем и Федерером

Новак Джокович Новак Джокович
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Даниил Медведев Даниил Медведев
Жо-Вильфред Тсонга Жо-Вильфред Тсонга
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В финале US Open-2023 Даниил Медведев стал пятым теннисистом, которого Новак Джокович больше одного раза обыгрывал в титульном матче «Большого шлема», – он присоединился к Энди Маррею, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру и Стефаносу Циципасу.

Всего 24 своих «Шлема» Джокович взял в финалах у 12 соперников. Как ни странно, из них уже завершили карьеру только трое (четвертый, Кевин Андерсон, завершил и уже начал заново) – это еще одно напоминание, что серб с возрастом не только не сдает, а, кажется, прибавляет, стабильно разбирая более молодых соперников.

Не считая великих: Федерера, Надаля и Маррея, – Медведев единственный, кто не только проигрывал Джоковичу большие финалы, но и выигрывал их у него. Во втором списке людей вдвое меньше – всего шесть человек (также Стэн Вавринка и Карлос Алькарас).

2008 – Жо-Вильфред Тсонга

 

Первый «Шлем» Джокович взял в 20 лет на Australian Open почти 16 лет назад после того, как четырьмя месяцами ранее проиграл Роджеру Федереру первый финал на US Open. В Мельбурне за титул он обыграл несеяного 22-летнего Жо-Вильфреда Тсонга, для которого это был первый финал на уровне ATP.

2011, 2013, 2015, 2016 – Энди Маррей

 

Ровесника Маррея Джокович обыгрывал в финалах «Шлемов» чаще всего – пять раз (при двух поражениях). Четыре из этих побед серб одержал на Australian Open, так что британец, еще один финал проигравший там Федереру, однажды репостнул свою фотографию рядом с чемпионским кубком турнира и подписал: «Ближе этого к этому трофею мне не подобраться».

2011, 2012, 2019 – Рафаэль Надаль

 

С Рафаэлем Надалем Джокович разыграл девять шлемовых финалов и выиграл четыре. На одном отрезке серб взял три подряд (прежде чем следующие три проиграть), включая легендарный шестичасовой финал Australian Open-2012, церемонию награждения после которого теннисисты провели сидя.

2014, 2015, 2019 – Роджер Федерер

 

После первого поражения на US Open-2007 Джокович выиграл у Роджера Федерера все четыре их оставшихся совместных шлемовых финала, включая последний в карьере Маэстро – «Уимблдона»-2019, где он не реализовал два матчбола и проиграл на чемпионском тай-брейке.

2018 – Кевин Андерсон

 

На «Уимблдоне»-2018 Кевин Андерсон праздновал выход в финал, как обычно празднуют победу на турнире – объятиями со своей ложей. После этого финал Джоковичу он проиграл буднично в трех сетах. 

2018 – Хуан Мартин дель Потро

 

Хуан Мартин дель Потро в 2018-м вернулся в финал US Open через девять лет после своей знаменитой победы там. Второй раз чуда не случилось, и Джокович победил комфортно. Забавно, что в целом в противостоянии с Нежным Гигантом серб выиграл в четыре раза больше матчей, чем проиграл – 16-4, – но аргентинец забрал обе встречи на Олимпийских играх.

2020 – Доминик Тим

 

Доминик Тим в 2020-м проводил лучший отрезок карьеры: полугодом ранее он сыграл во втором финале «Шлема» на «Ролан Гаррос», а полугодом позже выиграет US Open. Между этими событиями он в финале Australian Open поборолся с Джоковичем, став первым после Надаля в 2012-м, кто взял у серба в финале его домашнего «Шлема» два сета.

2021, 2023 – Даниил Медведев

 

Шлемовые финалы между Джоковичем и Медведевым пока заканчиваются только в трех сетах: однажды они остались за россиянином, дважды – за сербом, на Australian Open-2021 и прошедшем US Open. На вчерашней церемонии награждения Даниил резонно заметил, что победа над Новаком в финале «Шлема» – вершина его – да и вообще-то любого игрока – карьеры. 

2021, 2023 – Стефанос Циципас

 

Стефанос Циципас был (обманчиво) близок к такой вершине на «Ролан Гаррос»-2021, когда в финале взял у Джоковича два первых сета. Новак его тогда все равно перемолол и первым в истории выиграл все «Шлемы» по два раза. В этом году на Australian Open финал получился еще более рутинным.

2021 – Маттео Берреттини

 

Карьерный процент травяных побед у Маттео Берреттини, 81, – это лучше, чем Маррея и Роддика. Поэтому его выход в финал «Уимблдона» против Джоковича два года назад внушал робкую надежду на борьбу. Итальянец действительно поборолся – взял первый сет.

2022 – Ник Кириос

 

До «Уимблдона»-2022 лучшим результатом Ника Кириоса на «Шлемах» был четвертьфинал, но Джоковича в обеих личных встречах он на тот момент обыграл. В финале «Шлема», впрочем, Кириос взял только сет. 

2023 – Каспер Рууд

На вчерашней церемонии награждения US Open Даниил Медведев предположил, что без Джоковича и Надаля, которым он проиграл четыре из пяти своих шлемовых финалов, его карьера могла бы выглядеть совсем по-другому. Эту мысль наверняка разделяет Каспер Рууд, дошедший до финала на двух подряд «Ролан Гаррос». В этом году у Джоковича он взял в первом сете столько же геймов, сколько в прошлом у Надаля в целом матче, но Новак все равно победил без особых вариантов.

Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Dadswell, Matthias Hangst, Mike Hewitt, Al Bello, Cameron Spencer, Daniel Pockett, Julian Finney, Clive Brunskill; ASSOCIATED PRESS/Aaron Favila

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