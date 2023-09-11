Глаз Народа
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Ди Каприо, Макконахи, Стинг, Ратаковски – селебрити на мужском финале US Open

Николь Кидман Николь Кидман
Мэттью Макконахи Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи
Эмили Ратаковски
Джастин Тимберлейк
Эмма Робертс Эмма Робертс
Стинг Стинг
Хенрик Лундквист Хенрик Лундквист
Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе
Леонардо Ди Каприо Леонардо Ди Каприо
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Теннис Теннис

Мужской финал US Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем собрал не менее эффектные трибуны, чем женский днем ранее.

Джастин Тимберлейк еще в молодости на национальном телевидении неймдропил Рафаэля Надаля.

Стинг заехал на теннис по пути во Флориду, где завтра и послезавтра дает концерты.

Оскароносец Мэттью Макконахи по традиции не привлекал внимания. 

Актер Джеймс Марсден ранее на неделе был гостем показа Ralph Lauren в рамках Нью-йоркской недели моды, а теперь пришел на US Open, где марка экипирует судей и болдетей. 

Уроженец Нью-Йорка и один из главных стендаперов всех времен Джерри Сайнфелд с женой Джессикой.

Николь Кидман сегодня привела мужа, музыканта Кита Урбана.

Обладательница одной из самых знаменитых фигур мира Эмили Ратаковски и ее эспрессо мартини.

Актриса Эмма Робертс в этом месяце появится в очередном сезоне «Американской истории ужасов».

Рэпер Лил Уэйн накануне выступал на первой хип-хоп-вечеринке в резиденции вице-президента США.

Бывший вратарь хоккейного «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и его жена Тереза Андерссон вернулись в Нью-Йорк после лета в Швеции.

Обладатель лучшего подбородка Голливуда Джон Хэмм с женой Анной Осеолой.

 

Леонардо Ди Каприо в дежурных очках и бейсболке как обычно прятался в углу ложи.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, недавно на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе наконец подтвердившие свой роман, теперь делают то же на другом побережье США.

Шарапова, пять актрис с «Оскаром», один экс-президент и один Дэнни Де Вито – это селебрити на US Open

Бабочка – тоже герой финала US Open. Какая изящная!

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; East News/Sarah Stier

6 комментариев

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RG26
Стареющий Тимберлейк, как подтверждение неумолимого течения времени, упорно проигрывающего Новаку Джоковичу)
+13
0
+13
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jerry40
Это не Харатьян там с Кидман?
+2
0
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Бомбардир Ковтун
Я перестал следить за Ратаковски. Она все еще секси или уже не торт? Друг спрашивает.

А почему Лео один. Где его подруга младше 25? Закончились девки в Америке?
+3
-2
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galogunner
Wizzy F baby
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Олег Горбачёв
Извините меня, а как же Зак Брафф? Или Джей Ди из «Клиники» уже не селебрити?)
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okayrussia
Не знал, кто такая Кайли Дженнер, но пока не погуглил, думал, что Шевроле Тойота этот ваш милфу какую-то закадрил, причем возрастную такую. Реально как мамка с сыном. Мб ракурс такой.
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