Мужской финал US Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем собрал не менее эффектные трибуны, чем женский днем ранее.

Джастин Тимберлейк еще в молодости на национальном телевидении неймдропил Рафаэля Надаля.

Стинг заехал на теннис по пути во Флориду, где завтра и послезавтра дает концерты.

Оскароносец Мэттью Макконахи по традиции не привлекал внимания.

Актер Джеймс Марсден ранее на неделе был гостем показа Ralph Lauren в рамках Нью-йоркской недели моды, а теперь пришел на US Open, где марка экипирует судей и болдетей.

Уроженец Нью-Йорка и один из главных стендаперов всех времен Джерри Сайнфелд с женой Джессикой.

Николь Кидман сегодня привела мужа, музыканта Кита Урбана.

Обладательница одной из самых знаменитых фигур мира Эмили Ратаковски и ее эспрессо мартини.

Актриса Эмма Робертс в этом месяце появится в очередном сезоне «Американской истории ужасов».

Рэпер Лил Уэйн накануне выступал на первой хип-хоп-вечеринке в резиденции вице-президента США.

Бывший вратарь хоккейного «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и его жена Тереза Андерссон вернулись в Нью-Йорк после лета в Швеции.

Обладатель лучшего подбородка Голливуда Джон Хэмм с женой Анной Осеолой.

Леонардо Ди Каприо в дежурных очках и бейсболке как обычно прятался в углу ложи.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, недавно на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе наконец подтвердившие свой роман, теперь делают то же на другом побережье США.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; East News/Sarah Stier