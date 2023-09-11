Ди Каприо, Макконахи, Стинг, Ратаковски – селебрити на мужском финале US Open
Мужской финал US Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем собрал не менее эффектные трибуны, чем женский днем ранее.
Джастин Тимберлейк еще в молодости на национальном телевидении неймдропил Рафаэля Надаля.
Стинг заехал на теннис по пути во Флориду, где завтра и послезавтра дает концерты.
Оскароносец Мэттью Макконахи по традиции не привлекал внимания.
Актер Джеймс Марсден ранее на неделе был гостем показа Ralph Lauren в рамках Нью-йоркской недели моды, а теперь пришел на US Open, где марка экипирует судей и болдетей.
Уроженец Нью-Йорка и один из главных стендаперов всех времен Джерри Сайнфелд с женой Джессикой.
Николь Кидман сегодня привела мужа, музыканта Кита Урбана.
Обладательница одной из самых знаменитых фигур мира Эмили Ратаковски и ее эспрессо мартини.
Актриса Эмма Робертс в этом месяце появится в очередном сезоне «Американской истории ужасов».
Рэпер Лил Уэйн накануне выступал на первой хип-хоп-вечеринке в резиденции вице-президента США.
Бывший вратарь хоккейного «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и его жена Тереза Андерссон вернулись в Нью-Йорк после лета в Швеции.
Обладатель лучшего подбородка Голливуда Джон Хэмм с женой Анной Осеолой.
Леонардо Ди Каприо в дежурных очках и бейсболке как обычно прятался в углу ложи.
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, недавно на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе наконец подтвердившие свой роман, теперь делают то же на другом побережье США.
Шарапова, пять актрис с «Оскаром», один экс-президент и один Дэнни Де Вито – это селебрити на US Open
Бабочка – тоже герой финала US Open. Какая изящная!
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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; East News/Sarah Stier
А почему Лео один. Где его подруга младше 25? Закончились девки в Америке?