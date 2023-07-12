Мужской финал «Уимблдона», в котором встретились первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Новак Джокович, собрал такие же трибуны – со знаменитостями А-листа.

Принцесса Кейт, патрон Всеанглийского клуба, принц Уильям с детьми Шарлоттой и Джорджем:

Актер Джеймс Нортон, этим летом играющий в Лондоне в постановке «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары, пришел с невестой Имоджен Путс (на фото не она).

Гай Ричи с Брэдом Питтом и оскароносным продюсером Джереми Клейнером (вместе работающими над новым фильмом режиссера «Человеков-пауков» Джона Уоттса) на обычных местах,

а Джеймс Бонд в отставке Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс – в Королевской ложе

Хью Джекман с женой Деборрой-Ли Фернесс

Звезда «Бриджертонов» Джонатан Бейли, Ариана Гранте и Эндрю Гарфилд, ниже – Зави Аштон и Том Хиддлстон, по ходу турнира приезжавший в Уимблдон на метро.

Король Испании Филипп VI теперь может приезжать на финалы «Шлемов» с участием не только Рафаэля Надаля.

Двукратный чемпион турнира Энди Маррей – последний человек, обыгрывавший Новака Джоковича на «Уимблдоне» (в финале 10 лет назад).

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Фото: Gettyimages.ru/Karwai Tang, Adam Davy, Julian Finney