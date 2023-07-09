18 комментариев

Прошла вторую сеяную соперницу подряд.

Месяц назад 16-летняя Мирра Андреева стала одной из главных историй «Ролан Гаррос»: пройдя квалификацию, она дошла до третьего круга основной сетки. В Париже Андреева выиграла пять матчей, четыре из которых – у более рейтинговых соперниц.

Андреева вернулась на корт на «Уимблдоне» и продолжает разрывать:

• прошла квалификацию, хотя никогда раньше не играла на траве;

• во втором круге основы обыграла самую рейтинговую соперницу, когда 11-я ракетка мира Барбора Крейчикова снялась, уступая 3:6, 0:4;

• в третьем обыграла действующую чемпионку двух турниров WTA Анастасию Потапову и вышла во вторую неделю уже на втором турнире «Большого шлема».

Андреева дебютирует на «Уимблдоне» практически идентично Марии Шараповой в 2003-м: в 16 лет и примерно с таким же рейтингом (Мирра на этой неделе 102-я ракетка мира, Шарапова была 91-й). Еще они обе – клиентки IMG, и даже в юниорском теннисе у них были похожие результаты – обе доходили до финалов «Больших шлемов».

Шарапова, правда, в год профессионального дебюта играла на «Уимблдоне» не впервые – годом ранее она в юниорском финале уступила Вере Душевиной и на турнир-2003 попала по wild card. Но в отличие от Андреевой, она на тот момент никогда не выигрывала матчи на «Шлемах» – за две предыдущие попытки только прошла квалификацию.

«Мне понадобилось время, чтобы войти в ритм профессионального тура – видимо, поэтому мне было так сложно в начале того первого года, – писала Шарапова в автобиографии, вышедшей в 2017-м. – Но «Уимблдон» стал перерождением. Меня всегда так воодушевляло это место. Так приятно наконец оказаться не в отеле, а в этом симпатичном маленьком городке, где можно пожить чем-то похожим на обычную жизнь. А корты! А трава на этих кортах! Я обожала прощаться с европейским грунтом и возвращаться на английскую траву. Эти корты отличает их скорость и то, как низко мяч по ним стелется. Вскоре уимблдонская трава уже была моим любимым покрытием».

И Шарапова, и Андреева за первую неделю дебютного «Уимблдона» обыграли трех более рейтинговых соперниц, две из которых были сеяными, а одна – россиянкой. Шарапова, в первом матче прошедшая американку Эшли Эрклроад (которую по ходу того матча попросили нагнуться для красивого кадра), дальше прошла Елену Бовину и экс-четвертую ракетку мира Елену Докич. Докич несколькими годами ранее, когда ей самой было 16, сотворила на «Уимблдоне» один из главных апсетов десятилетия, разгромив первую ракетку мира Мартину Хингис.

В трех матчах Шарапова не проиграла ни сета, самый упорный из них выиграв 6:4, 6:4. Андреева же в первом круге основы против 65-й ракетки мира Сиюй Ван сделала победный брейк в последнем гейме матча (6:4, 3:6, 7:5).

Шарапова вспоминала, что медиа прозвали ее «русской сенсацией» уже после победы над Эрклроад, хотя для этого еще не было никаких оснований, если не считать полуфинал предуимблдонского турнира в Бирмингеме, ее первый на уровне WTA. Андреева же приехала на «Уимблдон» в статусе полноценной сенсации: самой молодой теннисисткой топ-300, новой любимицей медиа и болельщиков и одной из героинь следующего сезона сериала Netflix.

Матч за выход в четвертьфинал Шарапова в упорной борьбе проиграла соотечественнице Светлане Кузнецовой, с которой в следующем году они стали соучастницами величайшего года русского тенниса. Андреева в понедельник превзойдет дебютный уимблдонский результат Шараповой, если обыграет Мэдисон Киз – 28-летнюю американку и бывшую теннисистку топ-10, выигравшую восемь последних матчей (все – на траве).

А если не обыграет, то параллель с Шараповой только усилится. Мария выиграла «Уимблдон» со второй попытки.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Bongarts, Phil Cole, Clive Brunskill, Julian Finney