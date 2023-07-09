18 комментариев

Глаз Народа
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Мирра Андреева повторяет путь Шараповой на первом «Уимблдоне». В 16 лет – в 1/8 финала!

Мирра Андреева Мирра Андреева
Уимблдон Уимблдон
WTA WTA
Мария Шарапова Мария Шарапова
Теннис Теннис

Прошла вторую сеяную соперницу подряд.

Месяц назад 16-летняя Мирра Андреева стала одной из главных историй «Ролан Гаррос»: пройдя квалификацию, она дошла до третьего круга основной сетки. В Париже Андреева выиграла пять матчей, четыре из которых – у более рейтинговых соперниц.

Андреева вернулась на корт на «Уимблдоне» и продолжает разрывать:

• прошла квалификацию, хотя никогда раньше не играла на траве;

• во втором круге основы обыграла самую рейтинговую соперницу, когда 11-я ракетка мира Барбора Крейчикова снялась, уступая 3:6, 0:4;

• в третьем обыграла действующую чемпионку двух турниров WTA Анастасию Потапову и вышла во вторую неделю уже на втором турнире «Большого шлема».

Андреева дебютирует на «Уимблдоне» практически идентично Марии Шараповой в 2003-м: в 16 лет и примерно с таким же рейтингом (Мирра на этой неделе 102-я ракетка мира, Шарапова была 91-й). Еще они обе – клиентки IMG, и даже в юниорском теннисе у них были похожие результаты – обе доходили до финалов «Больших шлемов». 

Шарапова, правда, в год профессионального дебюта играла на «Уимблдоне» не впервые – годом ранее она в юниорском финале уступила Вере Душевиной и на турнир-2003 попала по wild card. Но в отличие от Андреевой, она на тот момент никогда не выигрывала матчи на «Шлемах» – за две предыдущие попытки только прошла квалификацию.

«Мне понадобилось время, чтобы войти в ритм профессионального тура – видимо, поэтому мне было так сложно в начале того первого года, – писала Шарапова в автобиографии, вышедшей в 2017-м. – Но «Уимблдон» стал перерождением. Меня всегда так воодушевляло это место. Так приятно наконец оказаться не в отеле, а в этом симпатичном маленьком городке, где можно пожить чем-то похожим на обычную жизнь. А корты! А трава на этих кортах! Я обожала прощаться с европейским грунтом и возвращаться на английскую траву. Эти корты отличает их скорость и то, как низко мяч по ним стелется. Вскоре уимблдонская трава уже была моим любимым покрытием».

 

И Шарапова, и Андреева за первую неделю дебютного «Уимблдона» обыграли трех более рейтинговых соперниц, две из которых были сеяными, а одна – россиянкой. Шарапова, в первом матче прошедшая американку Эшли Эрклроад (которую по ходу того матча попросили нагнуться для красивого кадра), дальше прошла Елену Бовину и экс-четвертую ракетку мира Елену Докич. Докич несколькими годами ранее, когда ей самой было 16, сотворила на «Уимблдоне» один из главных апсетов десятилетия, разгромив первую ракетку мира Мартину Хингис.

В трех матчах Шарапова не проиграла ни сета, самый упорный из них выиграв 6:4, 6:4. Андреева же в первом круге основы против 65-й ракетки мира Сиюй Ван сделала победный брейк в последнем гейме матча (6:4, 3:6, 7:5).

Шарапова вспоминала, что медиа прозвали ее «русской сенсацией» уже после победы над Эрклроад, хотя для этого еще не было никаких оснований, если не считать полуфинал предуимблдонского турнира в Бирмингеме, ее первый на уровне WTA. Андреева же приехала на «Уимблдон» в статусе полноценной сенсации: самой молодой теннисисткой топ-300, новой любимицей медиа и болельщиков и одной из героинь следующего сезона сериала Netflix.

Матч за выход в четвертьфинал Шарапова в упорной борьбе проиграла соотечественнице Светлане Кузнецовой, с которой в следующем году они стали соучастницами величайшего года русского тенниса. Андреева в понедельник превзойдет дебютный уимблдонский результат Шараповой, если обыграет Мэдисон Киз – 28-летнюю американку и бывшую теннисистку топ-10, выигравшую восемь последних матчей (все – на траве).

А если не обыграет, то параллель с Шараповой только усилится. Мария выиграла «Уимблдон» со второй попытки.

Мирра Андреева против легенд и нынешних топов – кто больше добился к 16-летию?

Великий 2004-й русского женского тенниса: 3 «Больших шлема», 15 титулов. После нас так не доминировал никто

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Bongarts, Phil Cole, Clive Brunskill, Julian Finney

18 комментариев

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postblueink
Ответ Петя Петров
Красотка, единственное не понравилось как сильно она камонкала на своих очках, прям кричала, играя против соотечественницы. Потапова так не делала
я смотрел матч и, как и комментатор, во втором сете слышал и слушал прямо противоположное мнение о долгих криках Потаповой. Мирра, как казалось, вообще молчаливая на ударах.
+8
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+8
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Ржавый пароход
То что написал чуть ранее:
Игра Мирры слегка напоминает раннего Рафаэля Надаля:
- несильная подача;
- тащит почти все сложные мячи;
- спокойно и выдержанно играет независимо от счета;
- смотрит, где соперница, и контролирует направление мяча.
Будем надеяться на рождение новой "звездочки".
К сожалению, остальные ведущие спортсменки (Кудерметова, Самсонова, Касаткина) в сложных ситуациях рассыпаются и теряют контроль над собой. На них нет особой надежды, кроме, может быть, Александровой и Потаповой.
+8
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карабашка
Мирра просто чудо как хороша!Хоть где-то поболеть за наших.
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sa.lari
Андреева идет своим путём. К чему эти нелепые сравнения...
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crazymaks
Ответ Ржавый пароход
То что написал чуть ранее: Игра Мирры слегка напоминает раннего Рафаэля Надаля: - несильная подача; - тащит почти все сложные мячи; - спокойно и выдержанно играет независимо от счета; - смотрит, где соперница, и контролирует направление мяча. Будем надеяться на рождение новой "звездочки". К сожалению, остальные ведущие спортсменки (Кудерметова, Самсонова, Касаткина) в сложных ситуациях рассыпаются и теряют контроль над собой. На них нет особой надежды, кроме, может быть, Александровой и Потаповой.
еще надежда есть на Корнееву, к-я 2 юниорских шлема взяла, в Австралии как раз обыграв Мирру, интересно на нее посмотреть
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Петя Петров
Красотка, единственное не понравилось как сильно она камонкала на своих очках, прям кричала, играя против соотечественницы. Потапова так не делала
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Соль.
Красотки!
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justbored
1/8 финала, джизус. До полуфинала хотя бы дотерпели ещё понятно было б.
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Art Ebosh
Вот только Шарапова красивая.
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Andrej Trubacs
Сколько статей о Андреевой до 24.00 выйдет еще интересно, десяток или два?
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nnp165
Ответ crazymaks
еще надежда есть на Корнееву, к-я 2 юниорских шлема взяла, в Австралии как раз обыграв Мирру, интересно на нее посмотреть
У Корнеевой, кмк, потенциал повыше чем у Мирры.
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WatrikVLZ
Ответ Петя Петров
Красотка, единственное не понравилось как сильно она камонкала на своих очках, прям кричала, играя против соотечественницы. Потапова так не делала
Да ладно, молодая девчонка и уже на таком уровне. Эмоции берут конечно.
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nnp165
Ответ sa.lari
Андреева идет своим путём. К чему эти нелепые сравнения...
Потому как параллели и впрямь прослеживаются. Если Мирра в этом году зацепит ВТА 125 будет вообще один в один. А если пройдёт дальше на Уим, то опередит. Сравнение в лучшей теннисисткой России и одной из лучших в истории, это очень и очень хорошо.
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