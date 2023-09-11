Медведев рухнул, Джокович полез его поднимать, а Даниил такой: «Я еще полежу»😂
У Даниила Медведева и Новака Джоковича очень хорошие отношения. И финал US Open стал очередным доказательством.
При счете 1:1 в третьем, когда Медведев проигрывал 0:2 по партиям, матч длился уже почти три часа, а соперники измучили друг друга в затяжных разменах, Даниил догонял короткий мяч. И упал на корт.
Он просто запутался в ногах.
Медведев так грустно лежал на корте, что Джокович сначала смотрел – а потом перелез через сетку.
И предложил ему помощь.
Медведев отказался – решил, что нужно еще полежать.
Но потом проверил локоть и встал сам. И показал Джоковичу большой палец.
Вот он – спортивных дух в борьбе за важнейший титул.
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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; East News/AP Photo/Charles Krupa
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