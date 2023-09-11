У Даниила Медведева и Новака Джоковича очень хорошие отношения. И финал US Open стал очередным доказательством.

При счете 1:1 в третьем, когда Медведев проигрывал 0:2 по партиям, матч длился уже почти три часа, а соперники измучили друг друга в затяжных разменах, Даниил догонял короткий мяч. И упал на корт.

Он просто запутался в ногах.

Медведев так грустно лежал на корте, что Джокович сначала смотрел – а потом перелез через сетку.

И предложил ему помощь.

Медведев отказался – решил, что нужно еще полежать.

Но потом проверил локоть и встал сам. И показал Джоковичу большой палец.

Вот он – спортивных дух в борьбе за важнейший титул.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; East News/AP Photo/Charles Krupa