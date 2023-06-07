27-летняя бразильянка Беатрис Хаддад Майя, сегодня вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос», выступает на турнирах «Большого шлема» с 2015-го, но никогда раньше не была дальше второго круга.

Парижский успех не пришел к уроженке Сан-Паулу внезапно: победа над Онс Жабер в среду (3:6, 7:5, 6:1) стала для нее шестой против соперниц из топ-10 за последний год (девятой – за карьеру). Еще она действующая чемпионка двух турниров WTA и финалистка турнира WTA 1000 (один уровень ниже «Шлемов») и за 2022-й поднялась из конца топ-100 на 15-е место рейтинга WTA (в паре месяц назад дебютировала в топ-10).

Вообще, прорыв, подобный сегодняшнему, Хаддад Майя могла совершить куда раньше – свой первый профессиональный одиночный титул она выиграла еще в 15 лет. Но затем по ходу карьеры она трижды завершала сезон досрочно, чтобы перенести операции.

«После четырех операций возвращаться тяжело, – сказала Хаддад Майя сегодня в ответ на вопрос, почему так долго шла в топ. – У меня были две сломанные кости в спине, проблемы с плечом. Так что из-за разных травм я шесть-семь раз брала перерывы в карьере по несколько месяцев. Потом я еще год не играла, а очень сложно прибавлять или хотя бы сохранять высокий уровень, когда ты постоянно возвращаешься после перерывов».

Но больше, чем обширной историей болезни, Хаддад Майя известна другими обстоятельствами.

Во-первых, она высокая – 185 см. В актуальной топ-100 WTA только две теннисистки выше. При этом Хаддад Майя проводит очень много затяжных матчей, что нехарактерно для высокорослых игроков, которым обычно хватает мощи завершать розыгрыши быстро.

Еще в 2020-м по пути к своим лучшим результатам Хаддад Майя провела 4-часовой финал на 25-тысячнике ITF (7:6, 5:7, 4:6). В этом году она играла:

• 3:30 с Сораной Кырстей в Дубае,

• 3:41 с Ангелиной Калининой в Риме и

• 3:51 с Сарой Соррибес-Тормо в понедельник в Париже.

За пять одиночных матчей «Ролан Гаррос» Хаддад Майя провела на корте 12:55 и объясняет это тем, что «с детства очень много работала и всегда настроена на то, чтобы не сдаваться и создавать себе шансы, даже когда все идет не так, как хотелось бы».

Но главное в истории Хаддад Майи – это, конечно, допинговая дисквалификация, которую она получила летом-2019, когда в ее пробе нашли два вида анаболиков. Теннисистке, которая не стала подавать апелляцию, грозила дисквалификация до двух лет. В феврале-2020 ITF традиционно постановила, что запрещенные препараты попали в организм теннисистки случайно без какой-либо халатности с ее стороны – анаболиками были загрязнены ее пищевые добавки. Хаддад Майю отстранили на десять месяцев.

Почти половина дисквалификации Хаддад Майи, о которой она сейчас говорит туманное «я год не играла», пришлась на коронавирусный локдаун. В отличие от травмированных игроков, бразильянке он особо не помог, потому что заморозка рейтинга не касалась дисквалифицированных. Возвращение в тур она начала с 1342-го места (на первом же турнире провела тот 4-часовой финал) и за год вернулась в топ-100.

Как часто бывает с игроками, получившими второй шанс, Хаддад Майя заиграла будто на деньги казино – например, после дисквалификации выиграла пять первых встреч с теннисистками топ-10 (до нее из семи – одну). Заиграй она на «Шлемах» до этого «Ролан Гаррос», ее выносливость и усердие уже привели бы ее в топ-10 (теперь войдет туда по итогам турнира, если его не выиграет Каролина Мухова).

Благодаря победе над Жабер Хаддад Майя стала первой бразильянкой в четверке сильнейших на «Шлеме» после Марии Буэно на US Open-1968 (второй «Шлем» Открытой эры – после того, как профессионалов допустили до любительских турниров). Но на «Ролан Гаррос» она, конечно, больше вдохновляется другим соотечественником – трехкратным чемпионом Густаво Куэртеном:

«Когда он победил тут первый раз, мне был год, так что я, конечно, этого не помню. Но невозможно вырасти в Бразилии, не слыша его имя. Он единолично изменил весь бразильский теннис. Я познакомилась с ним еще в юности. Он еще играл, а я тренировалась в той же академии. Мы несколько раз встречались. Я почувствовала его харизму. И тогда я и поняла, что все идет от сердца».

Чтобы стать преемницей Гуги в финале «Ролан Гаррос», Хаддад Майе надо в четверг обыграть действующую чемпионку Игу Швентек.

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Фото: instagram.com/biahaddadmaia; Gettyimages.ru/Clive Mason / Staff, Stephen Pond