Против Хачанова в 1/4 финала Australian Open – сын допингиста. Но о прошлом Корды не говорят ради истории о спортивной династии

Когда в пятницу Себастьян Корда выходил на матч Australian Open против Даниила Медведева, в итоге ставший лучшей победой в его карьере, по пути на корт он сделал кое-что, не доступное больше никому. В чемпионском коридоре 22-летний американец дотронулся до имени своего отца.

Петр Корда выиграл одиночный Australian Open в 1998-м, за два года до рождения Себастьяна. Турнир, по ходу которого Петру исполнилось 30, был вторым «Шлемом», где он дошел до финала. В 1992-м на «Ролан Гаррос» он проиграл Джиму Курье, а шесть лет и восемь титулов разного уровня спустя в Мельбурне обыграл Марсело Риоса. Благодаря той победе чех стал второй ракеткой мира и титулом на одном из следующих турниров имел шанс возглавить рейтинг. Корда шансом не воспользовался и пропустил вперед Риоса, который так и остается единственным в истории ATP №1 без победы на «Большом шлеме».

В историю, однако, «Шлем» Корды вошел тем, что полгода спустя на «Уимблдоне» в организме Петра нашли нандролон – анаболический стероид, известный как допинг с 1960-х. Несмотря на то, что нандролон в спорте запретили 50 лет назад, на нем попадались и Пеп Гвардиола, и олимпийский чемпион в спринте Линфорд Кристи, и теннисисты Грег Руседски и Гильермо Кория.

Корда вину не признал, и в сочетании с несовершенством тогдашнего антидопингового кодекса это завело дело в тупик. Первоначально Петр избежал дисквалификации, сказав, что не знает, как препарат попал в его организм, – независимая комиссия сочла это «исключительными обстоятельствами» и заменила бан на лишение призовых и рейтинговых очков. Это было в декабре 1998-го, так что Корда – к возмущению некоторых теннисистов, угрожавших бойкотом, – поехал защищать титул Australian Open (проиграл в третьем круге).

Дальше завязалась сложная тяжба, которую больше полугода слушали несколько судов разных уровней, пока Корда продолжал играть. Она кончилась тем, что в сентябре-1999 его все же дисквалифицировали на год и лишили всех денег и очков, заработанных после проваленного теста. Правда, он к тому времени уже месяц как завершил карьеру после того, как за полгода выиграл шесть матчей, выпал из топ-100 и не прошел квалификацию «Уимблдона».

Дело Корды сейчас практически забыто всеми, кроме Марсело Риоса, который еще несколько лет назад требовал провести расследование и потенциально лишить чеха титула Australian Open. Это ничем не кончилось, но вообще дело Корды считается моментом, когда теннис осознал, что относится к проблеме запрещенных веществ легкомысленно, и переложил бремя доказывания на игроков. Именно с тех пор теннисисты, попавшиеся на допинге, больше не могут сказать: «Я не знаю, как это произошло»; для смягчения наказания они должны объяснить, что произошло, и рассчитывать, что их вину сочтут незначительной (что теннис обычно с готовностью и делает).

После карьеры игрока Корда 13 лет тренировал соотечественника Радека Штепанека и на US Open-2009, где Штепанек дошел до второй недели, взял с собой девятилетнего Себастьяна. Себи, как его называют в семье, с трех лет занимался хоккеем и хотел стать профессионалом, но после поездки в Нью-Йорк загорелся теннисом и, по легенде, на лед больше никогда не выходил (на самом деле поигрывает и сейчас).

Первыми тренерами Себастьяна стали родители – его мама Регина Райхртова тоже была профессиональным игроком, дважды доходила до второй недели US Open и поднималась в топ-30. Корда даже рассказывал, что фундамент его игры, которую все хвалят за идеальную технику, заложила именно она – пока отец ездил со Штепанеком или занимался гольфом с одной из дочерей.

Несмотря на поздний теннисный старт, Корда-младший быстро стал успешным юниором и в 2018-м выиграл Australian Open – через 20 лет после победы отца. Петр, тогда тренировавший сына, в Австралию с ним не поехал, чтобы не перетягивать внимание на себя и дать ему возможность начать собственную историю, выйти из отцовской тени.

Но от семейной ассоциации, особенно в Австралии, Себастьяну все равно не уйти: там побеждал не только его отец, но и старшие сестры Джессика и Нелли. Они обе выигрывали Australian Open по гольфу – в 2012-м и 2019-м, – и все Корды-младшие праздновали титулы прыжком-разножкой, как их отец.

«Я вообще худший спортсмен в семье», – сказал Себастьян после победы над Медведевым, которой повторил свой лучший результат на «Шлемах». Пока что он скорее прав: мама обходит его по лучшему рейтингу, сестры и отец – по количеству титулов (у Себастьяна на уровне ATP один).

Корду вообще много спрашивают об отце и специфике теннисного непотизма, но никогда – о допинговом деле. Он всегда рассказывает о Петре и его влиянии с уважением и благодарностью: по юниорам говорил, что пересматривает финал Australian Open минимум раз в месяц, позднее называл отца, его профессиональный опыт и прямоту своим секретным оружием. Еще Себи уже давно не играет с Петром на счет, потому что легко его обыграет, но не хочет это делать, а своими целями называет обойти отца по достижениям: выиграть несколько «Шлемов» (а не один) и стать №1 (а не №2).

Получается такой корпоративный газлайтинг: понятно, что никто в теннисе не заинтересован в том, чтобы привлекать внимание к допинговому скандалу, особенно старому – зачем потенциально вредить репутации спорта и создавать негативный нарратив вокруг игрока, который показывает приятный глазу теннис, претендует на место в элите и в честности которого нет никаких оснований сомневаться. Срок давности и сравнительная непубличность Корды-старшего вполне позволяют сделать вид, что ничего не было.

В то же время сюжет про теннисную династию наоборот слишком хорош, чтобы не пользоваться им снова и снова, – так и выходит благостная семейная история, из которой, как из русской версии «Белого лотоса», вырезали вообще-то довольно важное. Кажется, что рассказать все начистоту про то старое «не знаю, как так вышло» было бы и честнее, и элементарно интереснее. Но, если такой запрос и возникал, он не прошел традиционный теннисный PR-спецназ.

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Сезон-2023 Корда начал на турнире в Аделаиде, в финале которого вполне по делу имел матчбол против Новака Джоковича. На Australian Open его ударная форма продолжилась: матч против Медведева стал его первой победой над соперником из топ-10 на «Шлеме», а обыграв в воскресенье Хуберта Хуркача, он впервые вышел на «Шлеме» в четвертьфинал. За полуфинал он сыграет с Кареном Хачановым.

С прошлого года Себастьяна тренирует Штепанек, которого он за счет давнего знакомства считает практически членом семьи. Петра Корды в этом году в Австралии нет – уже традиционно.

«Нет никакой новой главы [в истории Корд], – говорил Петр по телефону из Флориды, когда Себастьян выиграл юниорский Australian Open. – Моя история уже написана прессой, людьми, мной. Она в прошлом. Теперь я просто папа».

Разве что в теннисе ничего не бывает просто.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill (1-2), Cameron Spencer; instagram.com/sebastiankorda/