Глаз Народа
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Против Хачанова в 1/4 финала Australian Open – сын допингиста. Но о прошлом Корды не говорят ради истории о спортивной династии

Себастьян Корда Себастьян Корда
Петр Корда Петр Корда
ATP ATP
допинг
Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

Когда в пятницу Себастьян Корда выходил на матч Australian Open против Даниила Медведева, в итоге ставший лучшей победой в его карьере, по пути на корт он сделал кое-что, не доступное больше никому. В чемпионском коридоре 22-летний американец дотронулся до имени своего отца.

Петр Корда выиграл одиночный Australian Open в 1998-м, за два года до рождения Себастьяна. Турнир, по ходу которого Петру исполнилось 30, был вторым «Шлемом», где он дошел до финала. В 1992-м на «Ролан Гаррос» он проиграл Джиму Курье, а шесть лет и восемь титулов разного уровня спустя в Мельбурне обыграл Марсело Риоса. Благодаря той победе чех стал второй ракеткой мира и титулом на одном из следующих турниров имел шанс возглавить рейтинг. Корда шансом не воспользовался и пропустил вперед Риоса, который так и остается единственным в истории ATP №1 без победы на «Большом шлеме».

В историю, однако, «Шлем» Корды вошел тем, что полгода спустя на «Уимблдоне» в организме Петра нашли нандролон – анаболический стероид, известный как допинг с 1960-х. Несмотря на то, что нандролон в спорте запретили 50 лет назад, на нем попадались и Пеп Гвардиола, и олимпийский чемпион в спринте Линфорд Кристи, и теннисисты Грег Руседски и Гильермо Кория.

Корда вину не признал, и в сочетании с несовершенством тогдашнего антидопингового кодекса это завело дело в тупик. Первоначально Петр избежал дисквалификации, сказав, что не знает, как препарат попал в его организм, – независимая комиссия сочла это «исключительными обстоятельствами» и заменила бан на лишение призовых и рейтинговых очков. Это было в декабре 1998-го, так что Корда – к возмущению некоторых теннисистов, угрожавших бойкотом, – поехал защищать титул Australian Open (проиграл в третьем круге).

Дальше завязалась сложная тяжба, которую больше полугода слушали несколько судов разных уровней, пока Корда продолжал играть. Она кончилась тем, что в сентябре-1999 его все же дисквалифицировали на год и лишили всех денег и очков, заработанных после проваленного теста. Правда, он к тому времени уже месяц как завершил карьеру после того, как за полгода выиграл шесть матчей, выпал из топ-100 и не прошел квалификацию «Уимблдона».

Дело Корды сейчас практически забыто всеми, кроме Марсело Риоса, который еще несколько лет назад требовал провести расследование и потенциально лишить чеха титула Australian Open. Это ничем не кончилось, но вообще дело Корды считается моментом, когда теннис осознал, что относится к проблеме запрещенных веществ легкомысленно, и переложил бремя доказывания на игроков. Именно с тех пор теннисисты, попавшиеся на допинге, больше не могут сказать: «Я не знаю, как это произошло»; для смягчения наказания они должны объяснить, что произошло, и рассчитывать, что их вину сочтут незначительной (что теннис обычно с готовностью и делает).

После карьеры игрока Корда 13 лет тренировал соотечественника Радека Штепанека и на US Open-2009, где Штепанек дошел до второй недели, взял с собой девятилетнего Себастьяна. Себи, как его называют в семье, с трех лет занимался хоккеем и хотел стать профессионалом, но после поездки в Нью-Йорк загорелся теннисом и, по легенде, на лед больше никогда не выходил (на самом деле поигрывает и сейчас).

Первыми тренерами Себастьяна стали родители – его мама Регина Райхртова тоже была профессиональным игроком, дважды доходила до второй недели US Open и поднималась в топ-30. Корда даже рассказывал, что фундамент его игры, которую все хвалят за идеальную технику, заложила именно она – пока отец ездил со Штепанеком или занимался гольфом с одной из дочерей.

Несмотря на поздний теннисный старт, Корда-младший быстро стал успешным юниором и в 2018-м выиграл Australian Open – через 20 лет после победы отца. Петр, тогда тренировавший сына, в Австралию с ним не поехал, чтобы не перетягивать внимание на себя и дать ему возможность начать собственную историю, выйти из отцовской тени. 

Но от семейной ассоциации, особенно в Австралии, Себастьяну все равно не уйти: там побеждал не только его отец, но и старшие сестры Джессика и Нелли. Они обе выигрывали Australian Open по гольфу – в 2012-м и 2019-м, – и все Корды-младшие праздновали титулы прыжком-разножкой, как их отец.

«Я вообще худший спортсмен в семье», – сказал Себастьян после победы над Медведевым, которой повторил свой лучший результат на «Шлемах». Пока что он скорее прав: мама обходит его по лучшему рейтингу, сестры и отец – по количеству титулов (у Себастьяна на уровне ATP один).

Корду вообще много спрашивают об отце и специфике теннисного непотизма, но никогда – о допинговом деле. Он всегда рассказывает о Петре и его влиянии с уважением и благодарностью: по юниорам говорил, что пересматривает финал Australian Open минимум раз в месяц, позднее называл отца, его профессиональный опыт и прямоту своим секретным оружием. Еще Себи уже давно не играет с Петром на счет, потому что легко его обыграет, но не хочет это делать, а своими целями называет обойти отца по достижениям: выиграть несколько «Шлемов» (а не один) и стать №1 (а не №2).

Получается такой корпоративный газлайтинг: понятно, что никто в теннисе не заинтересован в том, чтобы привлекать внимание к допинговому скандалу, особенно старому – зачем потенциально вредить репутации спорта и создавать негативный нарратив вокруг игрока, который показывает приятный глазу теннис, претендует на место в элите и в честности которого нет никаких оснований сомневаться. Срок давности и сравнительная непубличность Корды-старшего вполне позволяют сделать вид, что ничего не было.

В то же время сюжет про теннисную династию наоборот слишком хорош, чтобы не пользоваться им снова и снова, – так и выходит благостная семейная история, из которой, как из русской версии «Белого лотоса», вырезали вообще-то довольно важное. Кажется, что рассказать все начистоту про то старое «не знаю, как так вышло» было бы и честнее, и элементарно интереснее. Но, если такой запрос и возникал, он не прошел традиционный теннисный PR-спецназ.

***

Сезон-2023 Корда начал на турнире в Аделаиде, в финале которого вполне по делу имел матчбол против Новака Джоковича. На Australian Open его ударная форма продолжилась: матч против Медведева стал его первой победой над соперником из топ-10 на «Шлеме», а обыграв в воскресенье Хуберта Хуркача, он впервые вышел на «Шлеме» в четвертьфинал. За полуфинал он сыграет с Кареном Хачановым.

С прошлого года Себастьяна тренирует Штепанек, которого он за счет давнего знакомства считает практически членом семьи. Петра Корды в этом году в Австралии нет – уже традиционно.

«Нет никакой новой главы [в истории Корд], – говорил Петр по телефону из Флориды, когда Себастьян выиграл юниорский Australian Open. – Моя история уже написана прессой, людьми, мной. Она в прошлом. Теперь я просто папа».

Разве что в теннисе ничего не бывает просто.

Хачанов – в 1/4 финала Australian Open! Взял 14 геймов подряд и снова поддержал Арцах

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill (1-2), Cameron Spencer; instagram.com/sebastiankorda/

93 комментария

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гилберт
Петя крутой!
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Том Фаррелл
А что с белым лотосом?
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Классный руководитель
Ох и название статьи, 100% еслиб статья была о российском спортсмене, не звучала бы фраза "допингист"
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Александр Чекин
Допинг только Российским спортсменам, для остальных это витамины, ничего вы не понимаете
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West&Girls
Ответ West&Girls
В Австралии у американцев представителей даже больше, чем у местной немалой команды, не говоря про испанцев, итальянцев. Много просто хороших игроков пока, как Бруксби, Изнер, Томми Пол. Мо и ДДВульф, до кучи.. Шелтон... Вот уж понравился парень! Есть много чего у него, лишь бы прогрессировал. Но топ игрок, по сути (без обид -как Пол сыграет..) - Корда. Очень сильная игра. Даня играл неплохо. Но Корда был просто сильнее в той игре, и, что интересно, увереннее. И местами не менее интересней, хоть у Медведева Евроспорт, к примеру, нашел много красивых мячей. В целом эмоции - под контролем, все есть, чтобы идти в самый топ
Есть, конечно, и Тиафу. И удивительно прогрессирующий, впечатляющий Т.Фриц. (Про Опелку, пардон, не говорю.Тем паче - про Кресси..). Может и Тейлор выстрелить, хоть далее труднее будет. Имхо, у Себастьена стрежень внутри тверже, тылы крепче..
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vulturecrow
Ответ SaltyRose
Не совсем, правда, понятно, что эта информация меняет в истории Себастьяна.
ну как же не набросить на вентилятор, такая прекрасная субстанция пропадает.
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West&Girls
В Австралии у американцев представителей даже больше, чем у местной немалой команды, не говоря про испанцев, итальянцев. Много просто хороших игроков пока, как Бруксби, Изнер, Томми Пол. Мо и ДДВульф, до кучи.. Шелтон... Вот уж понравился парень! Есть много чего у него, лишь бы прогрессировал. Но топ игрок, по сути (без обид -как Пол сыграет..) - Корда. Очень сильная игра. Даня играл неплохо. Но Корда был просто сильнее в той игре, и, что интересно, увереннее. И местами не менее интересней, хоть у Медведева Евроспорт, к примеру, нашел много красивых мячей. В целом эмоции - под контролем, все есть, чтобы идти в самый топ
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justbored
Ответ vasya pupkin
Да, мы все поняли. Вот почему мирная европа вооружает хохлонеонацистов (война - это мир). Правда о Донбассе замалчивается (правда - это ложь). Ну и т. д. Ты из ципсо или просто хохлосочувствующий ?
Я всего лишь привел цитату Орвелла о том, что он пытался высказать своим произведением.
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sonny91
сын за отца не должен отвечать. но я уверен что россиянина в подобной ситуации пытали бы на каждой прессконференции
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sonny91
Ответ RedBaronPA
Лучше бы назвали статью так : Против Корды представитель страны-допингистки. Доказано факт использования допинга на государственном уровне, а всё ищем соринки в чужом глазу. Со своей страной-допингисткой разберитесь для начала.
мобилу зарядить в польшу гонял?
+3
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vasya pupkin
Ответ justbored
"[Nineteen Eighty-Four] was based chiefly on communism, because that is the dominant form of totalitarianism, but I was trying chiefly to imagine what communism would be like if it were firmly rooted in the English speaking countries, and was no longer a mere extension of the Russian Foreign Office."
Да, мы все поняли.
Вот почему мирная европа вооружает хохлонеонацистов (война - это мир).
Правда о Донбассе замалчивается (правда - это ложь).
Ну и т. д.
Ты из ципсо или просто хохлосочувствующий ?
+2
-1
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server34
Всё-таки детям спортсменов легче пробиться в большой спорт, чем детям инженеров или врачей. Простой пример сын Зидана, который в какой-то команде Реала играл. Дети Месси тоже скорее всего не пропадут. В худшем случае за клуб сегунды будут играть.
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RedBaronPA
Лучше бы назвали статью так : Против Корды представитель страны-допингистки. Доказано факт использования допинга на государственном уровне, а всё ищем соринки в чужом глазу. Со своей страной-допингисткой разберитесь для начала.
+3
-7
-4
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Timur_A
Ответ Лирой Дженкинс
Братья(сестры) Уильямс не похожи разве на серьёзных таких бодибилдеров?
Это - не теннисисты. Это - теннисистки. Насчёт теннисисток я ничего не утверждал.
В женском спорте допинг намного более эффективен, чем в мужском. Потому что мужчине для получения преимущества над соперниками в спорте нужно становиться супермэном, а женщине для получения преимущества над соперницами в спорте достаточно приблизиться по физическим возможностям к самым обычным мужчинам.
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Timur_A
Ответ Евгений Картошкин
Вам никто не говорил, что он применял ААС исключительно для этого. Разумеется, у них много других замечательных свойств. Вы сказали, что эти препараты ухудшают выносливость. Я такое впервые слышу. На выносливость они могут действовать только положительно.
Стероиды приводят к росту мышечной массы. Причём рост происходит, в основном, за счёт мышечного волокна типа FT (fast-twitch быстрое-сокращение). Этот тип мышечного волокна характеризуется низкой сопротивляемостью усталости. Поэтому приём стероидов ведёт к ухудшению выносливости в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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разноцветный логотип
Ответ chemical brother
Ну мне-то уведомление приходит в почту аккаунта. Я же о случайно проходящих людях, не надо путать.
ты в первом же здесь комментарии выдал статистику коммента на который ответил, а во втором выдаешь статистику на свой собственный))0) какие тебе уведомления приходят? ты и есть тот самый «проходящий человек», который занимается тем же самым, в чем обвиняет других.

лол, почему я вообще объясняю очевидное?
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Pennywise
Ответ encaro_one
Мне плевать на федерацию легкой атлетики США, это не государственная поддержка, и это не моя страна, чтобы интересоваться что там в Зимбабве, когда со своими мошенниками не разобрались.
Слив засчитан.
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chemical brother
Ответ разноцветный логотип
«Видимо, росийская либерня и укры намного более активны в русскоязычных интернетах, чем обычные нормальные люди. Отслеживают - кто, что, кому ответил?! @ Следят за ответами, за лайками. @ 29 плюсов, 15 минусов за твой иронично-правдивый комментарий. @ на мой ответный коммент статистика иная: +4 и -9 @ Следят за ответами, за лайками. 🤣🤣🤣🤣🤣
Ну мне-то уведомление приходит в почту аккаунта. Я же о случайно проходящих людях, не надо путать.
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encaro_one
Ответ Pennywise
Дважды дисквалифицированного за допинг Джастина Гэтлина, которого освистывали на ЧМ, официальный твиттер-аккаунт федерации легкой атлетики США назвал одним из величайших. Я запутался: это героизация допингера или этодругое?
Мне плевать на федерацию легкой атлетики США, это не государственная поддержка, и это не моя страна, чтобы интересоваться что там в Зимбабве, когда со своими мошенниками не разобрались.
+1
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encaro_one
Ответ Лыж_Ник
То есть у тебя не получилось Ельцина отмазать, Егорову поймали в его правление. Кстати, Путин НИ ОДНОМУ спортсмену Героя России не присвоил, только ваш Ельцин. Юридических оснований лишения нет, тебе, как специалисту по педофилам, это известно?
Борис не мой, мошенничество в крупном и особо крупном размере с целью получения бюджетных призовых является тяжким преступлением, за которые лишают специальные и почетные звания и госнаград
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Лыж_Ник
Ответ encaro_one
Да, педофил, пойманный после получения государственных наград, должен быть лишен их в любой момент времени . Мошенники, что пойманы в той же самой сфере, за которую получили государственные награды, будь то спорт, строительство или что угодно, должны быть лишены госнаград, и не иметь поддержку
То есть у тебя не получилось Ельцина отмазать, Егорову поймали в его правление. Кстати, Путин НИ ОДНОМУ спортсмену Героя России не присвоил, только ваш Ельцин.

Юридических оснований лишения нет, тебе, как специалисту по педофилам, это известно?
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пвс-75
А что, из Белого лотоса еще что-то и вырезали?!
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encaro_one
Ответ Лыж_Ник
О как бомбануло)). Да ладно, это не преступление Ельцина, у него других "заслуг" полно. Путин должен был присвоенных Ельциным Героев России отнять? Егоровой Ельцин присвоил в 94, Лазутиной в 98, попалась первая в 97, вторая в 02, глупее ты ничего не смог придумать?
Да, педофил, пойманный после получения государственных наград, должен быть лишен их в любой момент времени .

Мошенники, что пойманы в той же самой сфере, за которую получили государственные награды, будь то спорт, строительство или что угодно, должны быть лишены госнаград, и не иметь поддержку
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Pennywise
Ответ encaro_one
У нас две спортсменки (Лазутина и Егорова), попавшиеся на допинге являются героями России, в честь них названы школы, учреждения, трассы, проводятся в их честь соревнования. Был бы русским - имел бы почёт и уважение, несмотря на допинг.
Дважды дисквалифицированного за допинг Джастина Гэтлина, которого освистывали на ЧМ, официальный твиттер-аккаунт федерации легкой атлетики США назвал одним из величайших. Я запутался: это героизация допингера или этодругое?
+4
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Лыж_Ник
Ответ encaro_one
Когда-нибудь дятлы узнают значения слов, что используют. На ЭПО Лазутина попалась не при Ельцине, а при лучшем ученике махрового "либерала" Собчака, построили депутатскую карьеру тоже не при Борьке.
О как бомбануло)). Да ладно, это не преступление Ельцина, у него других "заслуг" полно.

Путин должен был присвоенных Ельциным Героев России отнять? Егоровой Ельцин присвоил в 94, Лазутиной в 98, попалась первая в 97, вторая в 02, глупее ты ничего не смог придумать?
+3
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