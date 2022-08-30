400 бриллиантов и золотая «Королева» на кроссовках, шесть юбок и мантия – это наряд Серены Уильямс на прощальном US Open

Все придумала сама.

Серена Уильямс, на нынешнем US Open завершающая карьеру, всегда любила моду и в молодости даже училась на дизайнера (хотя диплом не получила). Еще в начале нулевых она уходила от Puma к Nike при условии, что ей дадут больше креативного контроля над тем, в чем она выходит на корт.

В результате сарториальное резюме Уильямс за 25 лет карьеры такое же внушительное, как теннисное: там есть и наряд с первого победного «Ролан Гаррос» (2002), вдохновленный формой камерунских футболистов, и знаменитый нью-йоркский аутфит из джинсовой мини-юбки и кроп-топа, и не один комбинезон, и уимблдонский тренч, и, конечно, платье с юбкой-пачкой дизайна Вирджила Абло.

Поздняя Серена в духе времени стала вкладывать в модные заявления дополнительные смыслы: смелый комбинезон с «Ролан Гаррос»-2018, который турнир счел неподобающим, навевал супергеройские ассоциации и был посвящен трудностям материнства (Серена чуть не умерла от послеродовых осложнений в 2017-м). Год назад на «Уимблдоне» она выходила на корт в шлейфе, очевидно, отсылающему к ее королевскому статусу в теннисе, а в Париже-2019 на ее платье буквально было написано: «Мать», «Чемпионка», «Богиня».

Естественно, на финальный турнир великой карьеры Серена не могла приехать в чем-то скромном. В понедельник на матч первого круга US Open, побивший турнирный рекорд посещаемости, Уильямс вышла облаком блесток.

На черное платье со сверкающим корсажем и длинными рукавами, вдохновленное нарядами фигуристок, был снова надета мантия – еще более сверкающая. Стразами были усыпаны и куртка Серены, и повязка на голову, а на кроссовках вообще были бриллианты: 400 штук сложены свушем в окружении звезд, а на шнурках золотой значок с надписью «Королева».

Юбка на платье Серены была шестислойная – по количеству ее титулов US Open, – но после матча она рассказала, что четыре ей пришлось срезать, потому что они были слишком тяжелые.

В пресс-релизе Nike говорится, что теннисные аутфиты Серены всегда напрямую определялись ее любовью к моде и экспертизой, полученной во время обучения в колледже, а к этому US Open так вообще она весь свой наряд придумала сама.

Пару недель назад в видео Vogue Серена рассказывала, что в 2003-м перед первым победным Australian Open вручную переделала платье: вшила в него бюстгальтер, а на бретельку – стразы. За 20 следующих лет она стала главной спортсменкой мира, но осталась все так же верна себе.

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Фото: Gettyimages.ru/A. Messerschmidt, Elsa, Adam Pretty; twitter.com/NickDePaula; REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY, Geoff Burke-USA TODAY Sports, Shannon Stapleton, Robert Deutsch-USA TODAY Sports