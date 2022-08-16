Симона Халеп ради тенниса уменьшила грудь. Женщины делают это, чтобы нормально жить, а не только для красоты

От редакции: впервые текст опубликован в 2020-м.

Важный вопрос.

«Конечно, я понимаю, почему многие запомнили ее именно в этом контексте, – говорил тренер Симоны Халеп Вим Фиссетт в 2014-м. – Будем надеяться, она выиграет «Большой шлем», и у людей появится другой повод обсудить ее».

С тех пор Халеп выиграла два «Шлема» и больше года пробыла первой ракеткой мира. Начиная с 2018-го, когда Халеп выиграла «Ролан Гаррос», только три теннисистки, кроме нее, брали больше одного «Шлема», а три года она подряд она брала приз зрительских симпатий WTA. В воскресенье в Торонто Симона выиграла 24-й титул уровня тура и крупнейший – за два с лишним года.

В общем, Халеп блестяще избавилась от ярлыка, о котором говорил Фиссетт, – перестала быть «теннисисткой, обрезавшей грудь». Уменьшения груди нет даже в топ-5 гугл-запросов о Халеп – зато там есть «Симона Халеп рейтинг» и «Симона Халеп тренер». Но десять лет назад нарратив был совсем другой.

Уменьшила «Тайру Бэнкс» до «Пенелопы Крус», потому что было тяжело играть; обсуждает это крайне редко

Летом-2008 16-летняя Халеп завершила юниорскую карьеру победой на «Ролан Гаррос», благодаря которой возглавила рейтинг. Полноценный переход в профессионалы она начала с переезда из родной 300-тысячной Констанцы в Бухарест и до конца следующего лета выиграла два титула (низшего профессионального уровня) ITF, из конца взрослой топ-500 переместившись вплотную к топ-250.

Тем же летом Халеп ошарашила теннис, и без того помешанный на женской сексуальности, заявлением: «Осенью я перенесу операцию по уменьшению груди. Из-за груди мне некомфортно играть – ее вес мешает быстро реагировать».

Размер груди Халеп – американский 34DD (международный 75, французский 90) – довольно, но не экстремально большой: 97 сантиметров в самой объемной точке. По интернет-консенсусу это делало Халеп фигуристее Эмили Ратаковски и Кейт Аптон, но скромнее Ким Кардашьян и Амбер Роуз – где-то наравне с Тайрой Бэнкс (только ее рост – 178 см, а Халеп – 168).

Аргументация Халеп про соревновательный дискомфорт встретила понимание не у всех. Болельщики запустили онлайн-петицию, чтобы она передумала, а южноафриканская пляжная волейболистка Алена Щуркова (на фото ниже) удивлялась:

«Если она сделает эту операцию, это всем девочкам с большой грудью скажет, что они не могут заниматься спортом, а это не так, – цитировал Щуркову The Sun. – У меня 32E (до 94 см, ≈ Кэти Перри – Sports.ru), и для меня это никогда не было проблемой. Я бы не отказалась от груди и побольше – и все равно могла бы выступать. У меня гораздо больше рывков, чем у нее, я летаю по всей площадке, и мне непонятно, как большая грудь этому мешает».

Халеп не передумала, и операция – которая, по информации The New Yorker, продлилась семь часов, – уменьшила ее грудь до 34С – 91-93 см, на уровне Дженнифер Лопес и Пенелопы Крус. Обсуждать пластику позднее Симона категорически отказывалась и за прошедшие годы дала всего пару комментариев: сказала, что натуральный размер ей не только мешал в теннисе, но и не нравился в жизни, и она уменьшила бы его, даже если бы не была спортсменкой.

Несколько лет назад Симона в разговоре со Sports Illustrated назвала уменьшение груди главной жертвой, которую принесла теннису, – но с позитивным смыслом:

«Я сделала операцию ради тенниса. Возможно, без нее я сейчас не была бы №1. Я не воспринимаю ее как жертву – просто все остальное воспринимаю так еще меньше. Я очень люблю теннис, и идти тренироваться для меня всегда легко».

Для обычных женщин уменьшение груди очень часто вопрос не красоты, а качества жизни

Уменьшение груди (редукционная маммопластика) – это реконструктивная операция, уменьшающая женскую грудь за счет удаления железистой и жировой тканей и избытка кожи. Обычно она совмещается с подтяжкой и длится два-четыре часа: излишек ткани удаляется из области над соском, сосок и нижняя часть груди поднимаются наверх, кожа снизу соединяется поперечным и продольным швами. Реабилитация занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, возможные побочные эффекты – снижение чувствительности сосков, шрамы, трудности с грудным вскармливанием.

По аналогии с увеличением груди операцию по ее уменьшению часто воспринимают как эстетическую процедуру. Иногда это справедливо: представления о привлекательности бывают разные, а после эры фигуристых супермоделей 80-х господствующим идеалом женской красоты надолго стали экстремальная худоба и андрогинные тела с узкими бедрами, выдающимися костями и маленькой грудью. Считается, например, что грудь уменьшала Скарлетт Йоханссон.

Но часто для уменьшения груди есть медицинские показания, и операция Халеп, жаловавшейся на тяжесть, обусловлена как раз физическими причинами. Непропорционально большая грудь (макромастия) приводит к:

• болям в спине, шее, плечах, голове;

• кожным раздражениям, например, от трения белья;

• невралгии;

• ограниченной двигательной способности;

• плохому эмоциональному фону из-за проблем с самооценкой и гардеробом, трудностей с самопрезентацией, нежелательного внимания и т.п.

Американка Лекси Джонс, чей влог про уменьшение груди посмотрели полмиллиона человек (до и после на фото ниже), рассказывала:

«Напряжение в теле от тяжести груди провоцирует головные боли и боли в спине. Очень сложно подобрать одежду: только в обтягивающей видно, что я не толстая, просто у меня сиськи большие, но люди думают, что я так одеваюсь, чтобы привлечь внимание к груди».

«Я вообще не считаю уменьшение груди косметической процедурой – его эффект гораздо больше, – говорит Крис Холл, член Британской ассоциации пластических хирургов. – Физические и психологические преимущества, а также улучшение качества жизни у пациентов после этой операции слишком значительны, чтобы классифицировать ее как косметическую». Исследование коллег Холла показывает, что 95% женщин, уменьшивших грудь, остаются довольны решением.

«Мои родные волновались, – цитировал Халеп в 2019-м Essentially Sports. – Мне же не было страшно, потому что я знала, что мне это нужно. Я хотела быть лучшей в теннисе, так что шла к врачу с радостью. Сразу после операции я ощутила себя гораздо легче, и проблемы со спиной прошли».

В некоторых странах уменьшение груди даже покрывается базовой страховкой (в России – нет, по крайней мере пока). В Великобритании, например, операция стоит порядка 6 500 фунтов, но ее сделают бесплатно, если грудь «сильно диспропорциональна телу» при адекватной физической форме (индекс массы тела – вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах, – меньше 27); в США нужно, чтобы симптомы, вызванные макромастией, не отвечали на другое лечение.

Все больше женщин платят сами, чтобы избежать волокиты со страховыми компаниями: среди британок уменьшение груди в 2018-м было второй по популярности пластической операцией, и за свои деньги ее сделало на 7% больше пациенток, чем годом ранее.

Одной из таких женщин в 2015-м была будущая журналистка The Guardian 19-летняя Карла Дженкинс – впервые взглянув на свои швы после операции, она зарыдала слезами счастья. Когда в 2019-м Халеп выиграла «Уимблдон», Дженкинс написала:

«Интересно, чувствовала ли она после своей операции то же, что я. <...> Я до сих пор осознаю важность того решения не только для моего организма, но и для душевного здоровья и вообще всех сторон моей жизни. Я больше не прячу тело под слоями одежды. Не сплю в строго определенном положении во избежание растяжения. Я могу сидеть с прямой спиной и не привлекать непрошенные взгляды и обвинения в том, что выгляжу вызывающе. А главное – операция избавила меня от хронических головных болей, болей в спине и шее, из-за которых я каждый день пила обезболивающие».

Симона Халеп никогда не делилась деталями об издержках большой груди. Зато о ее уменьшении она сказала: «Мое лучшее решение».

Это было еще до того, как она выиграла все свои крупнейшие титулы.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Matthew Stockman, Francois Nel; instagram.com/tyrabanks, penelopecruzoficial, itslexjones; facebook.com/alena.schurkova; globallookpress.com/Zou Zheng