Симона Халеп ради тенниса уменьшила грудь. Женщины делают это, чтобы нормально жить, а не только для красоты

От редакции: впервые текст опубликован в 2020-м.
Важный вопрос.
«Конечно, я понимаю, почему многие запомнили ее именно в этом контексте, – говорил тренер Симоны Халеп Вим Фиссетт в 2014-м. – Будем надеяться, она выиграет «Большой шлем», и у людей появится другой повод обсудить ее».
С тех пор Халеп выиграла два «Шлема» и больше года пробыла первой ракеткой мира. Начиная с 2018-го, когда Халеп выиграла «Ролан Гаррос», только три теннисистки, кроме нее, брали больше одного «Шлема», а три года она подряд она брала приз зрительских симпатий WTA. В воскресенье в Торонто Симона выиграла 24-й титул уровня тура и крупнейший – за два с лишним года.
В общем, Халеп блестяще избавилась от ярлыка, о котором говорил Фиссетт, – перестала быть «теннисисткой, обрезавшей грудь». Уменьшения груди нет даже в топ-5 гугл-запросов о Халеп – зато там есть «Симона Халеп рейтинг» и «Симона Халеп тренер». Но десять лет назад нарратив был совсем другой.
Уменьшила «Тайру Бэнкс» до «Пенелопы Крус», потому что было тяжело играть; обсуждает это крайне редко
Летом-2008 16-летняя Халеп завершила юниорскую карьеру победой на «Ролан Гаррос», благодаря которой возглавила рейтинг. Полноценный переход в профессионалы она начала с переезда из родной 300-тысячной Констанцы в Бухарест и до конца следующего лета выиграла два титула (низшего профессионального уровня) ITF, из конца взрослой топ-500 переместившись вплотную к топ-250.
Тем же летом Халеп ошарашила теннис, и без того помешанный на женской сексуальности, заявлением: «Осенью я перенесу операцию по уменьшению груди. Из-за груди мне некомфортно играть – ее вес мешает быстро реагировать».
Размер груди Халеп – американский 34DD (международный 75, французский 90) – довольно, но не экстремально большой: 97 сантиметров в самой объемной точке. По интернет-консенсусу это делало Халеп фигуристее Эмили Ратаковски и Кейт Аптон, но скромнее Ким Кардашьян и Амбер Роуз – где-то наравне с Тайрой Бэнкс (только ее рост – 178 см, а Халеп – 168).
Аргументация Халеп про соревновательный дискомфорт встретила понимание не у всех. Болельщики запустили онлайн-петицию, чтобы она передумала, а южноафриканская пляжная волейболистка Алена Щуркова (на фото ниже) удивлялась:
«Если она сделает эту операцию, это всем девочкам с большой грудью скажет, что они не могут заниматься спортом, а это не так, – цитировал Щуркову The Sun. – У меня 32E (до 94 см, ≈ Кэти Перри – Sports.ru), и для меня это никогда не было проблемой. Я бы не отказалась от груди и побольше – и все равно могла бы выступать. У меня гораздо больше рывков, чем у нее, я летаю по всей площадке, и мне непонятно, как большая грудь этому мешает».
Халеп не передумала, и операция – которая, по информации The New Yorker, продлилась семь часов, – уменьшила ее грудь до 34С – 91-93 см, на уровне Дженнифер Лопес и Пенелопы Крус. Обсуждать пластику позднее Симона категорически отказывалась и за прошедшие годы дала всего пару комментариев: сказала, что натуральный размер ей не только мешал в теннисе, но и не нравился в жизни, и она уменьшила бы его, даже если бы не была спортсменкой.
Несколько лет назад Симона в разговоре со Sports Illustrated назвала уменьшение груди главной жертвой, которую принесла теннису, – но с позитивным смыслом:
«Я сделала операцию ради тенниса. Возможно, без нее я сейчас не была бы №1. Я не воспринимаю ее как жертву – просто все остальное воспринимаю так еще меньше. Я очень люблю теннис, и идти тренироваться для меня всегда легко».
Для обычных женщин уменьшение груди очень часто вопрос не красоты, а качества жизни
Уменьшение груди (редукционная маммопластика) – это реконструктивная операция, уменьшающая женскую грудь за счет удаления железистой и жировой тканей и избытка кожи. Обычно она совмещается с подтяжкой и длится два-четыре часа: излишек ткани удаляется из области над соском, сосок и нижняя часть груди поднимаются наверх, кожа снизу соединяется поперечным и продольным швами. Реабилитация занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, возможные побочные эффекты – снижение чувствительности сосков, шрамы, трудности с грудным вскармливанием.
По аналогии с увеличением груди операцию по ее уменьшению часто воспринимают как эстетическую процедуру. Иногда это справедливо: представления о привлекательности бывают разные, а после эры фигуристых супермоделей 80-х господствующим идеалом женской красоты надолго стали экстремальная худоба и андрогинные тела с узкими бедрами, выдающимися костями и маленькой грудью. Считается, например, что грудь уменьшала Скарлетт Йоханссон.
Но часто для уменьшения груди есть медицинские показания, и операция Халеп, жаловавшейся на тяжесть, обусловлена как раз физическими причинами. Непропорционально большая грудь (макромастия) приводит к:
• болям в спине, шее, плечах, голове;
• кожным раздражениям, например, от трения белья;
• невралгии;
• ограниченной двигательной способности;
• плохому эмоциональному фону из-за проблем с самооценкой и гардеробом, трудностей с самопрезентацией, нежелательного внимания и т.п.
Американка Лекси Джонс, чей влог про уменьшение груди посмотрели полмиллиона человек (до и после на фото ниже), рассказывала:
«Напряжение в теле от тяжести груди провоцирует головные боли и боли в спине. Очень сложно подобрать одежду: только в обтягивающей видно, что я не толстая, просто у меня сиськи большие, но люди думают, что я так одеваюсь, чтобы привлечь внимание к груди».
«Я вообще не считаю уменьшение груди косметической процедурой – его эффект гораздо больше, – говорит Крис Холл, член Британской ассоциации пластических хирургов. – Физические и психологические преимущества, а также улучшение качества жизни у пациентов после этой операции слишком значительны, чтобы классифицировать ее как косметическую». Исследование коллег Холла показывает, что 95% женщин, уменьшивших грудь, остаются довольны решением.
«Мои родные волновались, – цитировал Халеп в 2019-м Essentially Sports. – Мне же не было страшно, потому что я знала, что мне это нужно. Я хотела быть лучшей в теннисе, так что шла к врачу с радостью. Сразу после операции я ощутила себя гораздо легче, и проблемы со спиной прошли».
В некоторых странах уменьшение груди даже покрывается базовой страховкой (в России – нет, по крайней мере пока). В Великобритании, например, операция стоит порядка 6 500 фунтов, но ее сделают бесплатно, если грудь «сильно диспропорциональна телу» при адекватной физической форме (индекс массы тела – вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах, – меньше 27); в США нужно, чтобы симптомы, вызванные макромастией, не отвечали на другое лечение.
Все больше женщин платят сами, чтобы избежать волокиты со страховыми компаниями: среди британок уменьшение груди в 2018-м было второй по популярности пластической операцией, и за свои деньги ее сделало на 7% больше пациенток, чем годом ранее.
Одной из таких женщин в 2015-м была будущая журналистка The Guardian 19-летняя Карла Дженкинс – впервые взглянув на свои швы после операции, она зарыдала слезами счастья. Когда в 2019-м Халеп выиграла «Уимблдон», Дженкинс написала:
«Интересно, чувствовала ли она после своей операции то же, что я. <...> Я до сих пор осознаю важность того решения не только для моего организма, но и для душевного здоровья и вообще всех сторон моей жизни. Я больше не прячу тело под слоями одежды. Не сплю в строго определенном положении во избежание растяжения. Я могу сидеть с прямой спиной и не привлекать непрошенные взгляды и обвинения в том, что выгляжу вызывающе. А главное – операция избавила меня от хронических головных болей, болей в спине и шее, из-за которых я каждый день пила обезболивающие».
Симона Халеп никогда не делилась деталями об издержках большой груди. Зато о ее уменьшении она сказала: «Мое лучшее решение».
Это было еще до того, как она выиграла все свои крупнейшие титулы.
На спортивных лифчиках делают миллиарды. Но женская грудь так плохо изучена, что ими все недовольны
Летом любая девушка хочет снять лифчик. 40 лет назад одна так взорвала «Уимблдон»
В 1996-м на финал «Уимблдона» выбежала обнаженная девушка. Смутила одного игрока, зато другой успокоился и взял титул
Подписывайтесь на лучший теннисный инстаграм
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Matthew Stockman, Francois Nel; instagram.com/tyrabanks, penelopecruzoficial, itslexjones; facebook.com/alena.schurkova; globallookpress.com/Zou Zheng
Комментарии