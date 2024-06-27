🤯 «Мы объяснили ему, что такое футбол». Стало известно, кто научил Крооса так играть в футбол

Артуро Видаль уверен, что именно он приложил руку к успеху Крооса в мадридском «Реале».

«Тони Кроос многому научился у меня.

Когда он пришел в «Байер, то был хорош технически, но ему не хватало приёма. Так что однажды он подошёл ко мне и Ренато Аугусто, и мы объяснили ему, что такое футбол. Мы многому его научили», - заявил экс-футболист «Барселоны».

Напомним, что Кроос и Видаль вместе выступали за «Леверкузен» в период с 2009 по 2010 год.