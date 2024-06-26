Сборная Аргентины снялась в очень странном видео - прорекламировали солнцезащитные очки?

Очень кринжово получилось.

Сборная Аргентины накануне обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Автором единственного гола стал форвард Лаутаро Мартинес на 88-й минуте.

После поданного Лионелем Месси углового Лисандро Мартинес скинул мяч Джовани Ло Чельсо, стоявшему у линии ворот. Судьи не зафиксировали офсайд у полузащитника «Тоттенхэма» в этом моменте. В итоге он пробил с метра, вратарь чилийцев Клаудио Браво сумел отразить мяч, после чего Лаутаро отправил его в ворота.

Таким образом, аргентинцы оформили выход в 1/4 финала. Во время Кубка Америки в сети появилось очень странное видео с участием игроков чемпионов мира. К счастью для Месси, он в этом «шедевре» не участвовал.