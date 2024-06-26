Эмилиано Мартинес решил отметить победный гол Лаутаро вместе с трибунами - это было серьезной ошибкой😅

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Автором единственного гола стал форвард Лаутаро Мартинес на 88-й минуте. Он добил мяч в ворота после борьбы в штрафной.

Изучение видеоповторов касалось возможного офсайда в предыдущем моменте, когда Лисандро Мартинес скинул мяч Джовани Ло Чельсо, стоявшему у линии ворот.

Процедура ВАР в итоге заняла 4 минуты. Главный арбитр находился на поле, ожидая вердикта от коллег. В итоге судьи не зафиксировали офсайд у полузащитника «Тоттенхэма» в этом моменте.

Сразу после гола вратарь аргентинцев Эмилиано мартинес отправился к трибунам, размахивая руками и радостно подпрыгивая - находящиеся там чилийские фанаты его энтузиазма не разделили😅