Зиркзе назвал трёх футбольных кумиров. Его выбор форвардов точно удивит

В августе 2022 года «Болонья» выкупила форварда Джошуа Зиркзе из «Баварии» всего за 8,5 млн евро. Спустя два года, благодаря работе с Тиаго Моттой, за игрока просят уже 40 млн.

По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» изучает возможность подписания Зиркзе, поскольку Эрик тен Хаг хочет усилить конкуренцию для Расмуса Хейлунда. Другим претендентом на игрока называют «Милан».

В 2022 году во время интервью с нидерландским изданием Elf Voetbal Джошуа Зиркзе назвал трех футбольных кумиров.

«Когда я впервые увидел, как Грациано Пелле вошел в игру [в «Фейеноорде»], я сразу же направился к нему. С того момента между нами был открытый контакт. В «Парме» я получил травму, но тренировался регулярно. Благодаря Грациано я научился играть головой. Позиционирование при ударе головой даже важнее, чем при низком кроссе − он мне это хорошо объяснил».

«Я также многому научился у него вне поля. С Грациано я много говорил о жизни в Италии. Он очень помог мне с этим в тот период. К сожалению, я пробыл в «Парме» совсем недолго. Там я чувствовал себя как в семье, а Пелле был как мой старший брат».

«Если вы спросите меня, кто для меня пример полноценного форварда − это Роберт Левандовски. Это видно и на турнирах. Для него не имеет значения, чем бить − левой, правой или головой − мяч идет в ворота... Левандовски помог мне понять, что я еще могу делать шаги в этом направлении».

Зиркзе также успел поработать с Мирославом Клозе, который входил в штаб «Баварии»: «Быстро стало ясно, что в свое время он был настоящим нападающим-киллером. Он немного постарел, но по нему не скажешь. Он все так же подвижен, как и раньше. Это именно то, что нужно было мне в моем развитии, − работа с настоящим завершителем».