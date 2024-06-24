Рюдигер получил травму против Швейцарии. Германия может остаться без двух ЦЗ в плей-офф Евро
«У Тони [Рюдигера] небольшая проблема с бедром. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ничего серьезного. Посмотрим. Это может быть довольно проблематично», — сказал Юлиан Нагельсманн журналистам после ничьей Германии со Швейцарией (1:1).
Если травма Рюдигера окажется серьезной, то Германия останется без двух центральных защитников на матч 1/8 плей-офф Евро против группы Дании, Словении, Сербии или Англии. Джонатан Тах пропустит игру из-за дисквалификации.
В «Реале» 31-летний футболист получил лишь одну травму, проведя в запасе 17 дней.
Все и всегда, когда досрочно выходят в плей-офф проводят замены в стартовом составе.
Но Нагельсману не дают покоя лавры новатора, надо обязательно что то новое придумать.