Рюдигер получил травму против Швейцарии. Германия может остаться без двух ЦЗ в плей-офф Евро

«У Тони [Рюдигера] небольшая проблема с бедром. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ничего серьезного. Посмотрим. Это может быть довольно проблематично», — сказал Юлиан Нагельсманн журналистам после ничьей Германии со Швейцарией (1:1).

Если травма Рюдигера окажется серьезной, то Германия останется без двух центральных защитников на матч 1/8 плей-офф Евро против группы Дании, Словении, Сербии или Англии. Джонатан Тах пропустит игру из-за дисквалификации.

В «Реале» 31-летний футболист получил лишь одну травму, проведя в запасе 17 дней.