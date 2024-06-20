Сербские болельщики показали свое истинное лицо, закидав словенских игроков пивными стаканами и бутылками👎

В матче со Словенией сербские болельщики показали, что не уважают своих соперников.

В концовке игры характер сербских болельщиков начал проявляться. Сербы проигрывали со счетом 1:0 на последних минутах матча, некоторые болельщики начали забрасывать Эрика Янзу пластиковыми пивными стаканами и бутылками.

Он был не единственным игроком, осыпанным мусором, стараниями болельщиков соперника: среди пивных стаканов был замечен и Ян Облак.

К несчастью для Словении, невоспитанные болельщики получили повод для радости, когда их команда в конце матча сравняла счет благодаря голу Луки Йовича.