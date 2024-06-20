📹Французы в товарищеском матче разгромили молодежку «Падерборна». Барколя оформил хет-трик, а один из его мячей − настоящий шедевр 🔥

Сборная Франции, которая на последних трех крупных международных турнирах была финалисткой, начала новую кампанию с победы над Австрией со счетом 1:0.

На протяжении большей части игры французы не могли распечатать ворота соперников, пока наконец не включился Килиан Мбаппе, который помог Максимилиану Веберу забить в свои ворота. Во втором тайме новичка «Мадрида» пришлось убрать с поле, так как он сломал нос.

Во время игры Дешам сделал несколько замен, чтобы сохранить свежесть игроков, но он также стремится поддерживать в форме других членов команды, даже если они не были задействованы в матче.

На базе сборной Дидье организовал товарищеский матч против «Падерборна» U21, выпустив против молодежки Кингсли Комана, Ибраима Конате и Бенжамена Павара.

Как и ожидалось, опыт французских футболистов оказался решающим: они одержали победу над молодежной командой со счетом 7:0 благодаря хет-трику Брэдли Барколя и голам Коло-Муани, Комана, Фофана и Конате.

Отдельно стоит отметить то, как вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя мастерски разобрался с защитой и вратарем «Падерборна». Кажется, что 21-летний парень слегка засиделся на скамейке запасных и должен получить шанс в основе.

В ближайшем туре подопечным Дидье Дешама предстоит сыграть против сборной Нидерландов. Повторить результат товарищеского матча будет сложно, но тренер как минимум смог проверить некоторых игроков, которые пока не были задействованы на Евро-2024.

Появление Килиана Мбаппе в основе под вопросом, потому Дешам может обратиться к следующим вариантам: Тюрам − Жиру − Дембеле, Барколя − Жиру − Дембеле, Барколя − Тюрам −Дембеле.