«Я старался держаться от него подальше». Фрэнк Лэмпард рассказал, как столкнулся с Криштиану Роналду во время отдыха

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что намеренно держался подальше от звезды «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время отпуска, когда они случайно остановились в одном отеле.

«Я столкнулся с ним во время отпуска несколько месяцев назад, я был в том же отеле и на том же пляже, и, к счастью, он загорал немного в отдалении от меня. Я старался держаться от него подальше, потому что он просто в невероятной форме», - рассказал Лэмпард в интервью ВВС.

«Я остановил его, попросил сфотографироваться со мной и моим сыном, потому что Криштиану невероятный игрок, я предусмотрительно надел футболку и сделал с ним красивую фотографию».

«Я заметил, что он ходил в спортзал два раза в день со своим личным тренером. Это показывает его преданность делу. Я потягивал пиво, наблюдая за ним, и аплодировал ему, когда он возвращался!», - добавил Фрэнк.

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Реала» в настоящее время находится в Германии в составе сборной Португалии на Евро-2024. Во вторник он установил рекорд, став первым игроком, принявшим участие в шести различных чемпионатах Европы после того, как вышел на поле против Чехии.