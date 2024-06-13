Какой клуб отправит на Евро больше всего игроков? Это не «Реал» и не «Барселона»!

«Барсы» нет даже в ТОП-5.

Чемпионат Европы в Германии возьмет старт 14 июня 2024 года и будет проходить до 14 июля. В соревновании примут участие 24 европейские национальные команды, поделенные на шесть групп по четыре сборной в каждой.

В матче открытия турнира встретятся участники группы A - сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 пройдет 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, начало встречи запланировано на 22:00.

В турнире примут участие 14 игроков «Манчестер Сити» - это рекорд турнира. «Реал» и «ПСЖ» будут представлять по 13 футболистов, «Баварию» и «арсенал» - по 12