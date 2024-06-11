Маттейс де Лигт женился💍, но широко отпраздновать свадьбу не получилось

Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс Де дигт женился на своей давней подруге Аннеки Моленар в родной деревне девушки.

Маттейс и Аннеки познакомились шесть лет назад, когда им было по 18 лет. Пара планировала свадьбу в мае, но из-за участия «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов церемонию пришлось отложить.

Молодожены получили в подарок от родственников собаку, которую назвали Лео.

После торжества Де Лигт вынужден был вернуться в тренировочный лагерь сборной Нидерландов, готовящейся к Евро-2024.