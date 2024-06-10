📸 Рюдигер и Фюллькруг чуть не подрались на открытой тренировке сборной. Парней успокаивал Сандро Вагнер

Сборная Германии готовится к старту домашнего чемпионата Европы. Первая игра бундестим на турнире состоится уже 14 июня, команда встретится с Шотландией.

За четыре дня до старта турнира на базе немцев произошел неприятный инцидент, передает издание Bild. На открытой тренировке, которую посетили четыре тысячи фанатов, между Рюдигером и Фюллькругом вспыхнул конфликт.

Во время двухсторонки Антонио и Никлас находились в разных командах. Как отмечает Bild, защитник «Мадрида» постоянно толкался и хватал нападающего «Боруссии», а затем и вовсе жестким подкатом повалил Фюллькруга на газон.

Никлас какое-то время не поднимался, он ругался на защитника, а после зло крикнул члену тренерского штаба, Мадсу Буттгерайту: «Да свисти уже!»

Затем Фюллькруг встал и подошел к Рюдигеру. Два игрока толкали друг друга, и казалось, что они вот-вот подерутся. Помощник Нагельсманна, Сандро Вагнер, вмешался, чтобы разнять партнеров по сборной.

Он подошел к Рюдигеру, чтобы попытаться успокоить его, Фюлькруг в гневе пронесся мимо них.

Рюдигер не вернулся к команде после этого инцидента, он отправился на пробежку с тренером по фитнесу, чтобы немного остыть.

Возможно, помогла пробежка, а может, Нагельсманн провел со своими подопечными воспитательную беседу, но конфликт был улажен довольно быстро. По крайней мере, если судить по соцсетям футболистов.

Никлас выложил фото с Тони, а Рюдигер сделал репост публикации Фюллькруга.

Мир, дружба, шнапс.