📸 Рюдигер и Фюллькруг чуть не подрались на открытой тренировке сборной. Парней успокаивал Сандро Вагнер
Сборная Германии готовится к старту домашнего чемпионата Европы. Первая игра бундестим на турнире состоится уже 14 июня, команда встретится с Шотландией.
За четыре дня до старта турнира на базе немцев произошел неприятный инцидент, передает издание Bild. На открытой тренировке, которую посетили четыре тысячи фанатов, между Рюдигером и Фюллькругом вспыхнул конфликт.
Во время двухсторонки Антонио и Никлас находились в разных командах. Как отмечает Bild, защитник «Мадрида» постоянно толкался и хватал нападающего «Боруссии», а затем и вовсе жестким подкатом повалил Фюллькруга на газон.
Никлас какое-то время не поднимался, он ругался на защитника, а после зло крикнул члену тренерского штаба, Мадсу Буттгерайту: «Да свисти уже!»
Затем Фюллькруг встал и подошел к Рюдигеру. Два игрока толкали друг друга, и казалось, что они вот-вот подерутся. Помощник Нагельсманна, Сандро Вагнер, вмешался, чтобы разнять партнеров по сборной.
Он подошел к Рюдигеру, чтобы попытаться успокоить его, Фюлькруг в гневе пронесся мимо них.
Рюдигер не вернулся к команде после этого инцидента, он отправился на пробежку с тренером по фитнесу, чтобы немного остыть.
Возможно, помогла пробежка, а может, Нагельсманн провел со своими подопечными воспитательную беседу, но конфликт был улажен довольно быстро. По крайней мере, если судить по соцсетям футболистов.
Никлас выложил фото с Тони, а Рюдигер сделал репост публикации Фюллькруга.
Мир, дружба, шнапс.