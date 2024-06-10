📹Томми Фьюри довел до слез Кина и Почеттино. Футбольные навыки боксера вызывают большие вопросы 😂

Вчера на «Стэмфорд Бридж» в рамках благотворительного сбора для британского подразделения ЮНИСЕФ Soccer Aid прошел товарищеский матч между сборной Англии и World XI.

В составе обеих команд было много звезд, но в центр внимания болельщиков попал не только мастерский гол со штрафного от Эдена Азара , но и неповторимая игра боксера Томми Фьюри (10-0, 4 КО), младшего брата Тайсона.

Боксер-тяжеловес оказался в команде World XI и своими футбольными навыками насмешил сразу двух своих временных тренеров − Маурисио Почеттино и Робби Кина.

В одном из моментов спортсмен пытался ударить по мячу, но вместо этого чуть было не травмировал легендарного марафонца Мо Фару.

Второй момент получился не менее комичным. Британец решил, что он не на футбольном матче, а с друзьями на боулинге. Именно таким образом он решил ввести мяч из аута, а когда его одноклубница сделала это по правилам, то осознал свою ошибку.