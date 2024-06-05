Очень грустное фото😭😭😭 Шкафчик Марко Ройса в раздевалке «Боруссии» опустел

Прощай, легенда.

Полузащитник покинул «Боруссию» Дортмунд в качестве свободного агента. Ящик с номером «11» теперь лишь старые фото и обертка от киндера напоминают, что здесь был Марко.

Сообщается, что Ройс может присоединиться к «Лос-Анджелес Гэлакси». Утверждается, что клуб из Лос-Анджелеса уже находится на продвинутой стадии переговоров с Ройсом. При этом на данный момент ему не могут платить больше 1,7 млн долларов в год – для превышения этого лимита придется расстаться с Рики Пучем, Джозефом Пэйнтсилом или Габриэлом Пеком.

Интерес к Ройсу также проявляют клубы из Европы и Саудовской Аравии, он получил соответствующие предложения.