Юниор «Дортмунда» Ватьен не полетел в Париж вместе со всей командой. Ему предстоит сдать экзамены

Матч полуфинала Лиги чемпионов − недостаточно веская причина, чтобы пропускать школу. Молодой и талантливый хавбек «Дортмунда» Кьелль-Арик Ветьен не поехал с первой командой в Париж, потому что ему нужно было сдать школьный экзамен.

Однако переживать, что 18-летний немец пропустит игру, не стоит, хотя стресса у него будет побольше, чем у одноклубников. Он присоединится к остальным позже и будет доступен для выбора Терзича.

Себастьян Кель, спортивный директор дортмундской команды, отметил, что Ветьену в этот сложный период приходится нелегко.

«Сейчас он в состоянии экзаменационного стресса, − сказал в понедельник в аэропорту Кель в интервью BILD. − Во-первых, во вторник у него экзамен в средней школе. Но после этого мы привезем его в Париж, и он будет там вовремя».

Путь Ветьена в главную команду впечатляет. В прошлую субботу он получил первый шанс − дебютировал за основной состав родной команды. Эдин Терзич доверил парню сразу 90 минут матча против «Аугсбурга».

Парень не сплоховал: «Дортмунд» разгромил соперника 5:1, а сам Кьелль-Арик Ветьен отдал голевую передачу на Марко Ройса.