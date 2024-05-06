«А потом все случилось». 9 лет шедевру Месси против Боатенга и Нойера – Лео рассказал, как это выглядело в его голове

Девять. Девять лет назад Лео Месси уронил Джерома Боатенга в полуфинале Лиги чемпионов. Этот гол вы точно видели, но вряд ли откажетесь пересмотреть (даже скринами).

После ухода от Боатенга Лео еще перекинул Мануэля Нойера.

Аргентинец рассказал, как принимал решения:

«Когда я получил мяч, я пытался импровизировать. В итоге это была очень быстрая идея, которая возникла без раздумий. Я увидел, что он движется в одном направлении, сделал финт и быстро перешел на другую сторону, а потом все случилось».