4 игры до конца сезона – кто возьмет Пичичи в этом году? Вот главные претенденты
Роберт Левандовски, Джуд Беллингем и Артем Довбик отметились голами в 34-м туре.
Вот как сейчас выглядит гонка за Пичичи – трофей лучшему бомбардиру Ла Лиги.
1. Артем Довбик («Жирона») - 20 голов
2. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») - 18 голов
3. Роберт Левандовски («Барселона») - 17 голов
4. Александр Серлот («Вильярреал») - 17 голов*
5. Анте Будимир («Осасуна») - 16 голов*.
*есть игра в запасе
В заключительных матчах сезона «Барселона» встретится с «Реал Сосьедадом», «Альмерией», «Райо Вальекано» и «Севильей».