4 игры до конца сезона – кто возьмет Пичичи в этом году? Вот главные претенденты

Роберт Левандовски, Джуд Беллингем и Артем Довбик отметились голами в 34-м туре.

Вот как сейчас выглядит гонка за Пичичи – трофей лучшему бомбардиру Ла Лиги.

1. Артем Довбик («Жирона») - 20 голов

2. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») - 18 голов

3. Роберт Левандовски («Барселона») - 17 голов

4. Александр Серлот («Вильярреал») - 17 голов*

5. Анте Будимир («Осасуна») - 16 голов*.

*есть игра в запасе

В заключительных матчах сезона «Барселона» встретится с «Реал Сосьедадом», «Альмерией», «Райо Вальекано» и «Севильей».