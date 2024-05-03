Зидан и Бекхэм снялись в необычной рекламе Adidas: по очереди называли вещи, которые хотели бы позаимствовать друг у друга
Последний ответ Дэвида - до мурашек.
Зидан и Бекхэм выступали вместе за мадридский «Реал» с 2003 по 2006 годы. Их совместное участие в съемках рекламы Adidas - настоящий шедевр, ведь бывшим партнерам предложили по очереди называть вещи, которые они хотели бы взять друг у друга.
Заканчивается ролик пронзительными словами Дэвида: «Медаль чемпионата мира». Бекхэм провел за сборную Англии 115 матчей и забил 17 голов, но не выиграл ни одного трофея. На клубном уровне англичанин является многократным чемпионом Испании, Англии, США и Франции.