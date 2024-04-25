Новая победа Беллингема - голландская модель Лора Селия Валк 🔥

Джуд Беллингем – один из самых популярных футболистов в мире, естественно, что к нему проявляет интерес множество представительниц прекрасного пола.

Издание The Sun сообщило о новой победе Джуда за пределами поля: т он встречается голландской фотомоделью Лорой Селией Валк, 25 лет.

Полузащитник неоднократно приглашал красавицу-блондинку в свой испанский дом на свидания.

Источник сообщил The Sun: «Лора была довольно откровенна, рассказывая всем визажистам об этих отношениях. К концу дня практически все на съемочной площадке знали об этом. Последние несколько выходных она гостила у него в Мадриде и была совершенно очарована».

Лора – инфлюенсер, ей удалось собрать большое количество подписчиков в социальных сетях. Она также является владелицей собственного консалтингового агентства и изучала бизнес в Амстердамском университете прикладных наук.

Голландскую модель неоднократно видели поддерживающей английского полузащитника с трибун «Бернабеу», в том числе во время недавно прошедшего матча против «Бильбао» 31 марта

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