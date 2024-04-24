Беллингем – парень с большим сердцем, Рюдигер – безумец, а Кроос – мастер. Джамал Мусиала готовится к матчам с «Мадридом» в ЛЧ

Уже 30 апреля на «Альянц Арене» пройдет первый матч «Баварии» и «Мадрида» в 1/2 Лиги чемпионов.

У команд – богатая история противостояний, много связей и переплетений. За «сливочных» играют два экс-футболиста Рекордмайстера – Кроос и Алаба. Карло Анчелотти тренировал «Баварию» и даже пытался привести мюнхенцев к победе над «королевским клубом» в сезоне 2016/17.

Для Джамала Мусиалы грядущее противостояние будет особенным еще и потому, что он выйдет на поле против Джуда Беллингема, с которым немец дружит еще со времен игры за молодежку сборной Англии.

В интервью испанскому изданию Marca Джамал вспомнил о совместной игре с Джудом:

«Да, это были потрясающие годы в Англии. Мы с Джудом всегда хорошо понимали друг друга на поле, мы показывали хороший футбол. Кроме того, мы были соседями по комнате, у нас всегда были прекрасные отношения. Сегодня мы хорошие друзья, потому что на поле мы очень хорошо понимали друг друга. Я очень рад его нынешним успехам в «Реале». С нетерпением жду игр против «Мадрида»! Мы с Джудом с самого детства мечтали о таких матчах.

Результаты Джуда в новом клубе меня не удивили. У него всегда был отличный менталитет, я ведь знаю его с раннего возраста. Он парень с очень добрым сердцем и всегда был очень привязан к фанатам. Став звездой, он не изменился. Он проявляет к болельщикам уважение, что становится сложнее, когда обретаешь популярность. Важно проявлять это уважение, и я думаю, что мы оба неплохо справляемся с этим на протяжении многих лет».

Джамала также ждет встреча с его партнерами по сборной Германии – Рюдигером и Кроосом. О полузащитнике «сливочных» Мусиала говорит с особым уважением:

«Стал бы я соревноваться с Кроосом в длинных передачах? Никогда бы на это не осмелился! Тони очень точен в игре правой ногой. Он делает это идеально, и нет, я бы не стал ставить деньги на этот спор [смеется]. Он всегда отдает мяч в нужное место, подальше от защитника, чтобы партнер мог развернуться или отдать пас. Я пока провел с ним лишь два матча, но уже понял, какой он игрок. Мне не терпится увидеть, что наша команда может показать на Евро.

Поможет ли Кроос осуществить мечту Германии о победе на домашнем Евро? Да, с теми качествами, которые у нас уже есть, и тем, что Тони может дать каждому игроку своими передачами, мы можем мечтать о большем. Но все же нам нужно проходить матч за матчем, ловить позитивные вибрации. Есть много команд, которые в последние годы играли на более высоком уровне, чем мы. Нам нужно двигаться постепенно и посмотреть, как далеко мы сможем пройти».

Джамал с теплом говорит и о другом Тони – Рюдигере:

«Я бы назвал его по-хорошему безумным. А еще он великолепный защитник и очень хороший человек. Тони очень смешной. Он может серьезно утомить, если он играет против тебя в обороне, но вне поля он очень забавный парень. На поле он пытается выбить тебя из игры, играть против него не очень комфортно. Но вне поля он, наверное, один из самых приятных парней, которых я когда-либо встречал в футболе. Он просто замечательный человек, которого мне всегда хотелось бы видеть рядом.

Как проходят тренировки с Тони в сборной? Он всегда делает небольшие выходы, давит на тебя всем корпусом, выводит из игры... иногда я его обхожу, иногда я ему уступаю, но соревноваться с Тони всегда весело. Мне нравится бросать ему вызов, и думаю, что он тоже доволен этими противостояниями. Это то, что выводит нас на самый высокий уровень в сборной. Думаю, что мы на правильном пути».

В другом интервью Мусиала назвал «Реал» и «Баварию» двумя лучшими командами Европы .

Как вам слова Джамала об игроках «Мадрида»?